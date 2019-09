Un Premio Nobel de Economía analizó la crisis: “Estoy llorando por la Argentina”

03/09/2019 - 15:49 Economía

Paul Krugman ganó el Premio Nobel de Economía en 2008 y recientemente, publicó en su cuenta de Twitter un análisis de la crisis que atraviesa la Argentina. “Llorando por la Argentina: estoy tratando de entender el desastre”, publicó.

Te recomendamos: "“Se mantiene la plena libertad para extraer dólares y pesos”, dijo el presidente del BCRA"

“Cuando Macri asumió el cargo, ya tenía un problema de déficit gemelos: fiscal y de cuenta corriente, con un desequilibrio significativo en la cuenta corriente”, aseguró el especialista.

Y agregó: “La 'respuesta del libro' es la consolidación fiscal más la devaluación de la moneda, de modo que las exportaciones netas compensen la caída de la demanda interna. Pero Macri no pudo o no quiso hacerlo, no estaba dispuesto a soportar la reacción social a los grandes recortes presupuestarios”.

Te recomendamos: "Este año, la venta de celulares será la más baja de los últimos 15 años"

Para Krugman, el error más grave que cometió la Argentina fue pedir prestado demasiado dinero en moneda extranjera, ya que la deuda externa se duplicó en muy poco tiempo.

“Los últimos intentos desesperados por estabilizar la situación incluyeron aumentos drásticos de las tasas de interés y austeridad de último minuto, y por lo tanto, una desagradable caída. Todos los involucrados realmente, realmente deberían haberlo hecho mejor”, cerró.