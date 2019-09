CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de septiembre de 2019

03/09/2019 - 21:07 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.15 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.00 POR EL MUNDO

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 POR EL MUNDO (CONTINUACIÓN)

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

22.00 DALE FERRO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

07.10 LADRONAS DE LUJO

08.55 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN

11.13 HERBIE A TODA MARCHA

13.07 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

15.29 TE AMARÉ POR SIEMPRE

17.43 HERBIE A TODA MARCHA

19.37 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

22.00 SOLO PARA PAREJAS

TCM

07.48 LOST - T. 1 - EP. 15 - HOMECOMING

16.01 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 11 - EDNA RETURNS

16.26 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 12 - PAUL IS DEAD

16.51 LA GRAN AVENTURA DE PEE-WEE

18.30 GORDO MENTIROSO

20.18 FURIA SALVAJE

22.00 DOS POLICÍAS REBELDES II

TNT

06.17 PASIÓN POR DENTRO

07.55 UN EQUIPO LEGENDARIO

10.02 SOMBRAS TENEBROSAS

12.01 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

13.48 TRON. EL LEGADO

16.04 VENGANZA LETAL

17.53 UN NOVATO EN APUROS 2

19.48 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

22.00 ANNABELLE

23.54 EL CONJURO

SPACE

06.28 ESCONDIDOS

07.54 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

10.07 AMOR Y TESORO

12.05 EL GUARDAESPALDAS

14.32 MEDIO MUERTO

16.26 TESTIGOS

18.04 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA

19.59 PELEADOR CALLEJERO

22.00 LA CARRERA DE LA MUERTE 2

23.58 LA CARRERA DE LA MUERTE 3

CINECANAL

11.35 UNA NOCHE EN EL MUSEO

13.40 ENEMIGO INMORTAL

15.55 PODER SIN LÍMITES

17.35 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA CROFT

20.00 SECUESTRO

22.00 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES

23.40 127 HORAS

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA





A DÓNDE IR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY -14:10 hs (Cast) 16:00 hs (Cast) 17:50 hs (Cast)

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 19:40 hs (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY - 22:00 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY -16:20 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY -18:10 hs(Cast) 20:10 hs (Cast)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 22:15 hs(Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY -16:10 hs (Cast)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

HOY - 18:10 hs (Cast) 21:10 hs (Subt)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

HOY - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

HOY - 16:25 hs (Cast) 18:30 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)

LA VIUDA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY - 22:35 hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:10 - 20:10

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:30- 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00- 19:40- 22:10

15:30 (sábado y domingo)

22:10 (Excepto martes)

LA ODISEA DE LOS GILES APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 18:00

15:00 (sábado y domingo)

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 05-10-2019

IT 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40