El Suoem Banda intenta llegar a un acuerdo en la Justicia para evitar el remate de sus bienes muebles

03/09/2019 - 21:41 La Banda

Una millonaria deuda contraída por maniobras efectuadas por la anterior gestión gremial mantiene en vilo a la actual dirigencia y a los socios del Sindicado Unión de Obreros y Empleados Municipales, quienes intentan llegar a un acuerdo para evitar el remate de los bienes muebles de la institución.

El pasado lunes se realizó una audiencia en el Juzgado Civil de La Banda, a la que no asistieron los representantes de la parte actora, con la cual se busca llegar a un acuerdo de pago mensual y “por un monto razonable”, según indicó el secretario general del gremio, Rubén More, quien asistió acompañado por miembros de la actual comisión.

“Tenemos la voluntad de pago, a pesar de no haber sido nosotros los que generamos esta deuda tan grande. Queremos pagar lo que corresponda, pero no podemos afrontar un monto tan elevado porque no estamos en condiciones de pagarlo. Buscamos un acuerdo razonable”, explicó.

Según afirmó, la orden de remate de los bienes muebles de la institución con sede en calle Avellaneda Nº 664 fue originada “por falta de pago de cheques que rondaban los 120 mil y 140 mil pesos”.

“No entendemos cómo podían emitir cheques por esas sumas de dinero, cuando en ese momento el gremio no recaudaba ni $10.000 al mes en concepto de cuota societaria. Es realmente inconcebible”, dijo.