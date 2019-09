Los Palmeras y el Indio Solari: “Están tratando de arreglar las compañías”

03/09/2019 - 22:09 Pura Vida

Rubén Héctor Deicas, cantante del grupo de cumbia santafesina Los Palmeras, en una entrevista telefónica con EL LIBERAL, se refirió a la posibilidad de que el conjunto que lidera grabe un tema con Carlos “Indio” Solari, tal como lo hicieron, por ejemplo, con Andrés Calamaro, Soledad, Axel y Coti.

“En concreto no hay nada. Fue un comentario de pasillo (por lo de Solari). Fue un sueño en voz alta. En la nómina en que apareció Solari había muchos artistas que están en carpeta ahí tratando de arreglar con las compañías, porque es un trámite bastante engorroso ponerse de acuerdo entre las compañías, algunas son multinacionales”, destacó a EL LIBERAL el ex integrante de bandas como Los Dandys, Los Guamaleros, Los Búfalos y Los Tekilas.

¿Cómo se logró, para “Sean eternos Los Palmeras”, los duetos que arrancaron con Andrés Calamaro y que aún siguen sumando a otros músicos?

El puntapié inicial lo dio Andrés Calamaro. Él quería grabar un tema que le gustaba con nosotros (“Asesina”). Como todo, hace la punta uno y después quieren agregarse todos. Así fue como se fueron los distintos artistas que grabaron con nosotros. El puntapié lo dio Calamaro y después se fueron sucediendo los distintos artistas (Axel, Soledad Pastorutti, Los Nocheros, La Mosca, La Mona Jiménez y Fito Páez, entre otros) que componen este álbum. Fue para el éxito y para el orgullo de nuestra música santafesina poder convocar a estos artistas.

¿Ya trabajan en “Sean eternos Los Palmeras Vol. 2”?

Estamos disfrutando ahora de este material (por “Sean eternos Los Palmeras”) con los duetos que son un gol directamente en todo el país. La fusión de artistas de otros géneros con la música tropical causa una sensación bastante importante. No queremos entorpecer este buen momento que estamos pasando con este material en la calle.

¿Con cuáles artistas van a hacer los próximos duetos?

Esos son arreglos que hacen las compañías discográficas, porque artista que firma con otros sellos hay que tener permiso, autorización. Nosotros, llegado el momento en que tenemos que grabar le preguntamos a esa gente con quién arreglamos, porque también hay que buscar la canción justa para que lo cante. No cualquiera interpreta un tema así por cantarlo.

Se habló de que iban a grabar con el “Indio” Solari, de quien ustedes ya habían hecho la versión cumbiera de “La bestia pop”. ¿Qué hay de cierto en esto?

No, no, como le decía anteriormente, no hay información concreta de lo de Solari y de cuántas otras personas más. En concreto no hay nada. Fue un comentario de pasillo (por lo de Solari). Fue un sueño en voz alta. En la nómina en que apareció Solari había muchos otros artistas que están en carpeta ahí, tratando de arreglar con las compañías, porque es un trámite bastante engorroso ponerse de acuerdo entre las compañías, algunas son multinacionales. Bueno, lo estarán charlando para el próximo año.

¿Qué artistas son los que suenan a viva voz para el próximo disco?

No le puedo decir porque por ahí digo una cosa y no se da. No quiero pecar de mentiroso.