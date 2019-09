“Cacho” Deicas: “Hacemos canciones sin doble sentido”

03/09/2019 - 22:11 Pura Vida

¿Cómo analiza el fenómeno de masas en que se convirtió el grupo Los Palmeras?

Es un halago para nosotros. Es una lucha de 47 años que venimos trabajando para llegar al gusto popular masivo y hoy, bueno, a esta altura de nuestras carreras, se nos están dando muchas cosas que anhelábamos y queríamos llegar y, hoy por hoy, se nos están dando todas juntas.

¿Cómo define a Los Palmeras?

Es un conjunto que ha perdurado en el tiempo porque no hace canciones con doble sentido. Hace música alegre. En estos momentos, llevar alegría a la gente es un propósito del grupo. A pesar de que estamos pasando momentos difíciles, la gente ha elegido a Los Palmeras para bailar, para divertirse, para desenchufarse un poco. Esto es también un reconocimiento a la labor que venimos desarrollando.

¿Esa permanencia y trascendencia que tienen obedece a que ustedes saben leer lo que a la gente le gusta?

Seguro. Hay un trabajo, que no se ve, que es la elección de los temas. Tenemos la suerte de poder leer, como dice usted, lo que a la gente le gusta. Fuera de los gustos personales que podamos tener nosotros, hacemos lo que le gusta a la gente. El que no se equivoca, el que te sube el pulgar a o te lo baja es el público. Tratamos de llevar este tipo de música alegre y canciones que quedan grabadas en el corazón de cualquier ciudadano.

Letras sencillas, decidoras y que identifican plenamente a cualquier ser humano.

Esa es la palabra justa. A la gente le llegan las letras, se hacen partícipes de las letras por vivencias que han tenido o porque le gusta la melodía o el ritmo que tiene, pero perdura en el tiempo. Tal es así que nosotros tenemos que hacer las canciones que hemos grabado hace mucho tiempo porque el mismo público te lo pide.l

¿Qué sensaciones le genera a usted que la gente siga eligiendo a Los Palmeras, más allá de la crisis económica?

La mejor, porque es un ida y vuelta. Desde el escenario, nosotros también participamos con la alegría del público. Hacer mover una masa humana que está bailando, que se está divirtiendo no es fácil. Compartimos la alegría de la gente y siempre estamos dispuestos a que la gente la pase bien porque es la gente quien paga su entrada para pasar un buen momento.

A lo largo de 47 años, me decía usted, han logrado cristalizar sueños. ¿Hay nuevos sueños que van ahora en busca de su con creción?

Siempre estamos tratando de reinventarnos en búsqueda de cosas nuevas y positivas para el grupo y para la gente. Tenemos muchas metas lindas que se nos pueden llegar a dar. Estamos en tratativas de llevar nuestra música a otros países, como los de Centroamérica. Son las canciones las que nos abren las puertas.

¿Centroamérica es un proyecto a corto, mediano o largo plazo?

Es un proyecto a largo plazo. De inmediato, no se consigue nada. Tenemos todo el tiempo del mundo. Lo estamos esperando que llegue. No forzamos porque estas cosas no se pueden forzar. No se puede decir a la gente “escucha este tema que es éxito”. La gente lo acepta por convicción propia. Así es como tratamos de llegar a la gente, convencidas ellas mismas de que lo que están escuchando y bailando es del gusto de ella.

Y sin dudas, creo que, en ese paso a paso, es como ustedes han llegado a meterse en el corazón de la gente con canciones como “Bombón asesino”, “Doble Vida” o “Asesina”.

Son canciones que después de haberlas grabados y salen al aire ya no son más nuestras sino de la gente. Esas canciones han perdurado en el tiempo y ya atravesaron a cuatro generaciones. Nos encontramos con tres o cuatro generaciones bailando y siguiendo nuestra carrera.

Ser un grupo que reúne a la familia no es tarea fácil, más allá de cualquier tiempo o adversidades de la vida.

No es nada fácil, pero tenemos la suerte de tener la mente iluminada, de grabar canciones que gustan y perduran en el tiempo.

¿De qué manera le modificó su vida la po pularidad alcanzada con Los Palmeras?

En todo, en el día a día, en todo lo que se refiere al trabajo que uno hace. Nosotros, terminamos de trabajar y nos abocamos a nuestras familias. Es por eso que no nos mareamos ni nos sentimos superiores a nadie.

¿Cómo vive el hecho de que hoy la música tropical, muchas veces destratada, ha logrado superar barreras sociales?

Es cierto lo que dice. Es una gran verdad. La música tropical, en un tiempo, más o menos fue como el tango que se bailaba en las orillas, en los barrios y nunca pudo llegar al centro, hasta que un día llegó a otra capa social, se metió y se quedó. Hoy, la música tropical no tiene techo. Está en todas las capas sociales. Usted va a un casamiento y si no hay música alegre no es casamiento. Se ha encontrado una veta en donde todos somos partícipes, tanto músicos como el público mismo que trata de tener un escape en la música misma para aliviar sus problemas.