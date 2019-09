Más de 40 goles dejó la disputa de la décima jornada del torneo “René Orlando Houseman”

03/09/2019 - 22:25 Semillero

Entre el pasado sábado y domingo se jugó en forma parcial la décima fecha del Torneo Provincial de Fútbol Infanto Juvenil “René Orlando Houseman”, que organiza la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, con el aval del Consejo Federal de AFA.

Más allá de los resultados, donde hubo algunas sorpresas, el Torneo Provincial tuvo su primer partido televisado en las redes sociales, por streaming en la ciudad de Quimilí, donde el cotejo elegido fue en el Sub-17: La Ensenada y Vélez de San Ramón, con el triunfo del local por 1 a 0.

Se marcaron 41 goles en la fecha, y quedó pendiente para el sábado venidero el cruce entre Atlético Icaño vs. Loreto FC.

Manuel Belgrano jugó tres partidos de local, ganó en dos (sub-15 y sub-17) ante Lavalle, mientras que Los Dorados de Termas, en su visita a Mitre en el Complejo del Banco Provincia, goleó al local en Sub-13 por 4-2, y en Sub-17 por 4-0, mientras que el “Aurinegro” lo derrotó en el Sub-15 por la mínima diferencia.

Resultados

SUB-13: Talleres de Frías 1, Clodomira 2; Social Arenales 3, Sportivo Fernández 2; Mitre 2, Los Dorados de Termas de Río Hondo 4; La Ensenada de Quimilí 0, Vélez de San Ramón 1; Átoj Pozo 1, Central Córdoba 0; Platense de Añatuya 1, Social Pinto 0; Manuel Belgrano de Nueva Esperanza 1, General Lavalle 1.

SUB-15: Talleres de Frías 0, Clodomira 0; Social Arenales 0, Sportivo Fernández 3; Mitre 1, Los Dorados de Termas de Río Hondo 0; La Ensenada de Quimilí 0, Vélez de San Ramón 1; Atoj Pozo 1, Central Córdoba 0; Platense de Añatuya 1, Social Pinto 0; Manuel Belgrano de Nueva Esperanza 7, General Lavalle 0.

SUB-17: Talleres de Frías 1, Clodomira 1; Social Arenales 2, Sportivo Fernández 0; Mitre 0, Los Dorados de Termas de Río Hondo 4; La Ensenada de Quimilí 1, Vélez de San Ramón 0; Atoj Pozo 1, Central Córdoba 0; Platense de Añatuya 1, Social Pinto 0; Manuel Belgrano de Nueva Esperanza 2, General Lavalle 1.

Próxima fecha.

Sportivo Fernández vs. Talleres; General Lavalle vs. Mitre; Los Dorados vs. Social Arenales; Clodomira vs. Manuel Belgrano; Loreto FC vs. Social Pinto; Central Córdoba vs. La Ensenada; Atlético Icaño vs. Átoj Pozo; Vélez vs. Platense.