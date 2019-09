Aconsejan extremar medidas de higiene para evitar contraer alguna enfermedad de la piel

03/09/2019 - 23:38 Santiago

Frente a versiones que indicaban que en nuestra ciudad se estaría dando un “brote” de sarna, el subsecretario de Salud de la provincia, doctor César Monti, desvirtuó la especie y recomendó a la población mantener las medidas de higiene personal, especialmente de los niños, para no contraer ninguna enfermedad de la piel.

El funcionario reveló a EL LIBERAL que ante estas versiones, se “ha puesto en alerta a todo el sistema sanitario” y se realizó un relevamiento en el barrio Bosco II, donde en más de 30 familias visitadas “se comprobó la existencia de 14 casos de enfermedades de la piel”, entre ellas “cuatro de sarna, otras tantas alguna piodiermiti (lesión cutánea infecciosa con formación de pus y costras), y algunas micosis en adultos”.

“Nunca se puede dar un ‘brote’ de sarna, porque los brotes se dan por enfermedades epidémicas y la sarna es un problema de autocuidado. La sarna es una zoonosis, una enfermedad de los animales que se transmite al hombre, y que tiene mucho que ver con medidas de higiene personal”, explicó el doctor Monti.

Situación sanitaria

El subsecretario de Salud de la provincia indicó que el relevamiento se realizó en el barrio Bosco II, que fue de donde se denunciaron los casos.

“La mayoría de los casos detectados, dentro de los 14 con enfermedades de la piel, son de piodermitis, una enfermedad de la piel que también es contagiosa, pero entre humanos, no como la sarna, y se da por la falta de higiene. Por ahí a los chicos no les cortan las uñas, se arañan unos a otros y se transmiten esta enfermedad. Es un germen común de la piel”, precisó.

Enfatizó luego que “de ninguna manera” minimizaba el tema, porque “estas cosas pueden aparecer”, especialmente en lugares donde se nota “una situación extrema de baja alimentación e higiene, especialmente”.

Cobertura

Pese a no compartir la forma en que se expuso a la opinión pública esta situación, Monti agradeció que se “muestre algo que nosotros no vemos”, y que es “necesario estar comunicados para que podamos actuar”.

“Hay que dejar en claro que no hay ningún brote, no hay 40 casos, son 14 las personas con enfermedades de la piel, entre las que hay sarna. Están todos visitados, se fue a cada uno de los domicilios y se los ha controlado sanitariamente y se coordinarán trabajos con el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de la Capital, porque en ese barrio hay mucha gente indocumentada, y sin documentos no puede recibir ninguna asistencia, especialmente remedios o una vivienda”, insistió.

El funcionario aseguró que en el Bosco II hay tres Upas afectadas desde hace tiempo, “porque es donde hemos trabajado fuertemente con el problema del dengue”.

Precisó que las Upas son las de los barrios John Kennedy, Mosconi, Bosco I y Bosco II, y que “los agentes sanitarios permanentemente están recorriendo los hogares”.

El doctor César Monti dijo que ninguna de estas enfermedades detectadas, incluso la sarna, es de gravedad, y todas pueden ser tratadas desde la higiene y la consulta a un profesional.

“Es muy importante que las madres tengan sumo cuidado con la higiene de los chicos, especialmente en ellos suelen darse este tipo de enfermedades. Todas requieren un tratamiento ambulante y sin demasiadas complicaciones. Si se notan molestias serias, se debe consultar al médico, que sabrá determinar cuál es la enfermedad y suministrará el tratamiento adecuado, que puede incluir antibiótico”, amplió.

Previsiones para no sufrir la afección

La sarna o escabiosis es una enfermedad de la piel, causada por un ácaro, que se puede contagiar con facilidad. Todavía es una enfermedad bastante común en cualquier parte del mundo.

Estas son algunas medidas que pueden ayudar a prevenirla:

* Evitar el contacto con personas infectadas de sarna.

* Lavar la ropa y sábanas con agua caliente.

* Tener la precaución de no compartir ropa, sábanas y toallas en campamentos, residencias, etcétera.

* Si hay una persona infectada en una casa, se deben aumentar las medidas de limpieza: aspirar alfombras y moquetas, ventilar las habitaciones, sacudir sábanas en el exterior, etcétera.

* Prevenir las infecciones secundarias de la piel por el rascado. Para eso se recomienda lavarse las manos.