Cinco allanamientos antidrogas tras los pasos de “pyme familiar” liderada por un ex policía

04/09/2019 - 00:16 Policiales

El “jefe” de la banda, el cerebro más buscado

Efectivos de la Guarnición Santiago del Estero de Gendarmería Nacional secuestraron ayer vehículos, celulares, agendas con proveedores y compradores, tras desbaratar una “pyme familiar” en La Banda “monitoreada” desde Nueva Esperanza, departamento Pellegrini, y liderada por un ex policía de la provincia.El ex miembro de la fuerza de seguridad se encuentra prófugo al igual que tres miembros de una familia, que eran los encargados de las tareas de compra, traslado y distribución.En forma simultánea, las redadas fueron ejecutadas en Nueva Esperanza y en los barrios Mamá Antula, Independencia y Los Lagos, de la ciudad de La Banda. El prólogo de los cimbronazos de Gendarmería sobrevino el viernes a la tarde, al incautarse 30 kilogramos de marihuana, a la vera de la ruta 176, cerca de Nueva Esperanza.La investigación llevaba largos meses de escuchas telefónicas. Los gendarmes tenían la certeza de que tres familiares bandeños (padre, hijo y yerno) habían comprado la droga en el norte del país y la trasladarían a Pellegrini.Así, se montó un control de ruta a la vera de la 176. No menos rápidos, los conductores de una moto y de un automóvil frenaron la marcha a metros de “toparse” con los gendarmes.Antes de acelerar en sentido opuesto, se desprendieron de una bolsa arpillera con 30 kilogramos de marihuana.Al inspeccionarla, los gendarmes contabilizaron 29 paquetes rectangulares repletos de droga.Con órdenes de allanamientos refrendadas por el juez Federal, Guillermo Molinari, los gendarmes golpearon en la víspera en ambas ciudades.Incautaron celulares, vehículos y otros medios y elementos de pruebas, como agendas, listados de precios y nombres de proveedores y compradores.Pese a la rapidez de los investigadores, se sabe que están prófugos padre, hijo y yerno, sobre quienes pesan órdenes de captura nacional e internacional.Para Gendarmería, conformaban una “pyme fami l iar ” de compra, transporte y distribución de estupefacientes que eran comprados en el norte del país.De allí, eran “enfriados” en Nueva Esperanza. Retirados por los tres familiares prófugos y comercializados en Capital y Banda.La investigación sostiene que el líder de la banda sería un ex efectivo de la División de Inteligencia de la policía de la provincia, también prófugo.Sobre el ex funcionario también rige una orden de detención, pero hasta el cierre de esta edición todos los esfuerzos por apresarlo habrían sido infructuosos. Los gendarmes hicieron operativos en viviendas de su entorno familiar, pero el ex policía parece haber sido devorado por la tierra.