Cristian Vega: “Nos ha tocado estar del otro lado y no hay mucha diferencia”

04/09/2019 - 00:49 Deportivo

La campaña del año pasado de Central Córdoba, en Copa Argentina fue la mejor de su historia. Llegó hasta cuartos de final eliminando a varios equipos de Primera, cuando recién estaba ascendiendo del Federal A a la B Nacional.

Este fin de semana puede igualar ese registro y avanzar a cuartos de final. Y para eso deberá superar a Villa Mitre de Bahía Blanca, que milita en el Federal A. El “Ferro” cambió su rol, siente que ahora tiene la responsabilidad, pero no se confía ni subestima al rival.

“Ahora la responsabilidad es nuestra porque estamos en una categoría superior, pero va a ser un partido muy duro. A nosotros nos ha tocado estar del otro lado y no hay muchas diferencias. En la cancha somos once contra once, por eso la concentración y el profesionalismo tienen que estar al cien por ciento. Nosotros somos muy conscientes de eso, lo hemos demostrado contra All Boys así que ahora ante Villa Mitre vamos a salir con todas las responsabilidades que se merece el partido”, manifestó el volante Cristian Vega, dejando en claro la postura del equipo.

“Jamás se puede ir a jugar un partido subestimando al rival, sería un grave error de parte nuestra. Vamos a tomarlo con la responsabilidad que se merece y trataremos de hacer nuestro juego”, agregó.

Más allá de la derrota ante Lanús, el “Kily” aseguró que “el grupo está muy bien, a pesar de la derrota hemos sacado muchas cosas positivas y muy importantes para nosotros como grupo. Tenemos que seguir trabajando y seguir por este camino que seguramente van a ser más las victorias que vamos a conseguir que las derrotas”.

El capitán enumeró esas cosas positivas: “El equipo tiene una idea de juego, ha ganado un volumen de juego y tenencia de pelota. Y las situaciones de gol se están creando, quizás nos falte estar un poco más finos en los últimos metros pero es cuestión de trabajo y seguir mejorando día a día”.

Vega le bajó los decibeles a la polémica generada tras el partido con Racing, en la que parte de la prensa de Buenos Aires caracterizó a Central como un equipo de juego fuerte o brusco.

“Nosotros tenemos nuestra idea de juego, nos caracterizan así, pero en el partido contra Lanús hemos demostrado también ser un equipo de mucha presión y de juego. Vamos a mantener la idea que tiene el cuerpo técnico”, señaló. Y agregó: “No sé si les molestará o que, más seguro es que se les incomode. Pero es el estilo nuestro de juego. River también es un equipo intenso, entonces que van a decir los rivales. Nosotros vamos a seguir trabajando con nuestra idea que seguramente nos va a dar muchos frutos”.

El volante siente que ya miran con otros ojos a Central. “El equipo viene demostrando muchas cosas buenas, aquí de local y ahora también de visitante como el partido ante Lanús y el segundo tiempo ante Talleres. Creo que los rivales miran hoy de otra manera a Central Córdoba”, dijo.

De todas formas, Vega no quiere desviarse del objetivo. “Nosotros tenemos un objetivo muy claro que es mantener la categoría y para eso vamos a ir partido a partido. Sabemos que es muy importante sumar puntos, tanto de local como de visitante”.

Sobre la falta de gol, sostuvo que “no me preocupa porque se que el equipo está haciendo un buen trabajo. Está generando muchísimas situaciones y se que en algún momento se va a abrir el arco y vamos a agarrar una racha ganadora”.

Por último, se refirió a su adaptación a la Superliga: “Gracias a Dios física y tácticamente me siento bien. También tengo toda la confianza de mis compañeros y cuerpo técnico. Y diferencias creo que se puede encontrar en el margen de error, en la Superliga no te perdonan, si fallas una te convierten. Y quizás la ejecución de los pases y la recepción es mucho más rápido y hay mejores controles”.