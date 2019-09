Polémica visita a un barrabrava de la “12”

04/09/2019 - 01:01 Mundo Boca

Boca Juniors regresó ayer a los entrenamientos y lo hizo en medio de una polémica que surgió a partir de una visita que hicieron tres jugadores del plantel profesional al penal de Florencio Varela donde está detenido, Marcelo Aravena, líder de la facción Lomas de Zamora de la barrabrava del “Xeneize”.

¿Quiénes fueron ellos?, Mauro Zárate, Julio Buffarini y “Bebelo” Reynoso. Pero la historia no termina ahí. Junto a ellos también estaba Rafael Di Zeo, otro de los pesos pesado de la “12”.

Todo se dio en el marco de una clínica de fútbol organizada por la mutual de ex jugadores de Boca que contó con la participación de Walter Pico, Roberto Pompei y José Basualdo, y en la que estuvo presente el jefe del complejo, Hugo Piedrabuena, tal el parte interno del Servicio Penitenciario al que accedió Infobae. Cabe aclarar que la mutual hace una actividad fantástica dando charlas de vida y clínicas de fútbol en distintos penales y en forma constante. Pero lo que sorprendió sobremanera fue esta vez la presencia también de futbolistas en actividad y barrabravas. Eso sí, los barras no ingresaron a la prisión como miembros de la comitiva oficial sino como visitas de Aravena.

¿Fue una simple casualidad? No parece, ya que según varios testimonios, Di Zeo y compañía se presentaron ante el plantel diez días atrás después de un entrenamiento del equipo de Alfaro, contaron sobre la actividad programada y solicitaron la presencia de tres futbolistas en el evento.

“No hubo amenazas ni apretadas, sólo una invitación a sumarse. Y, apenas se hizo la propuesta, Bebelo, Mauro y Buffa levantaron sus manos para ofrecerse a ir”, le dijo a Infobae uno de los participantes.

Todos repararon en que la fecha elegida era el día posterior al primer superclásico de la serie de tres que habrá en un mes. Para eso, hubo dos explicaciones. Una, la garantía de que una derrota en el Monumental no traería aparejada ninguna consecuencia: los barras se habían comprometido a evitar cargadas de hinchas de River que estuvieran alojados allí. La otra era más específica: en caso de triunfo, se trataba de llevarles a Aravena y sus muchachos una ‘alegría’. En el mundo carcelario no pasa inadvertido el poder que un interno tiene si logra generar semejante movida. Y Aravena, actualmente detenido por organizar presuntamente a los barras que extorsionaban a comerciantes y clientes en La Salada, no es un iniciado en estas lides: desde mediados de los 90 y hasta bien entrada la década anterior purgó una condena a 20 años de prisión por el crimen de los hinchas de River, Walter Vallejos y Ángel Delgado, producida el 30 de abril de 1994, tras el partido en la Bombonera que ganó el Millonario por 2 a 0. Aquel sangriento episodio marcó el final de la barra del “Abuelo”, el famoso José Barritta, también condenado.

“Inicié un sumario interno para investigar qué fue lo que sucedió, porque una cosa es una actividad lúdica para 350 internos y otra que esté allí al mismo tiempo la barra de Boca. Pero si bien la investigación sigue abierta, todos los procesos parecen haberse cumplido sin problemas y no se puede evitar a veces que una clínica se realice al mismo tiempo que cuando hay visitas. Nosotros fomentamos las actividades para los internos, estuvieron el Peque Schwartzman y los All Blacks en San Martín, el Mono Navarro Montoya en Campana, Marcos Rojo y Látigo Coggi también en Florencio Varela, es una política de la Provincia. Ahora, lo de los barras llama la atención y yo no voy a apañar a nadie, por eso inicié el sumario”, le dijo Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la Provincia, al portal Infobae.