El “Auri” apunta a levantar en Caballito

El plantel profesional de Mitre cumplió ayer por la mañana con un nuevo entrenamiento, pensando en el encuentro que sostendrá el domingo cuando a partir de las 16 visite en Caballito a Ferro Carril Oeste. El Aurinegro no puede hacer pie en la Primera Nacional y en tres presentaciones no sumó puntos ni tampoco convirtió tantos.

Conscientes del mal arranque, en Mitre sólo se piensa en comenzar a revertir la historia ante el Verde y por ello se enfoca en sus trabajos. En el segundo día de práctica, llevada a cabo en el predio deportivo de San Marcos, los jugadores fueron exigidos en la parte física y algunos trabajos con pelota.

La buena noticia para el cuerpo técnico es que ninguno de los futbolistas reviste inconvenientes físicos y todos están a disposición del entrenador.

Testimonio

El que habló con la prensa tras el entrenamiento fue el defensor y capitán del equipo, Matías Moisés, quien también se mostró preocupado por el presente, aunque aseguró que es una mala racha.

“Uno siempre se preocupa cuando hay malas rachas. Pero más que estar preocupado uno debe ocuparse y pensar en lo que se viene. Sabemos la preocupación que tiene la gente. La molestia de los hinchas nos llevan a pensar que está todo mal. El fastidio genera una cosa que se va habituando, pero hay que tratar de estar tranquilos. Tenemos que salir adelante con resultados, la gente lo necesita al igual que nosotros. Desde que salimos a la cancha hasta que el juego termina, queremos sumar de a tres. Lamentablemente nos tocó perder. Uno siente mucho esta camiseta y quiere mucho a este club. No es adecuado que por ahí haya insultos, pero así se vive en el fútbol argentino. No debería serlo, pero se hizo algo normal. Hoy en día, uno pierde dos partidos y lo normal es que te insulten. Uno trata de entender a la gente, porque nos duele perder al igual que ellos. Trataremos de hacer lo posible para revertir todo esto”, manifestó.

“Cuando no se liga, todo cuesta el doble. Son rachas negativas que suele tocarle a todos los equipos. Uno busca por todos lados y no se da la victoria. Parece que cuando no te va a tocar, se da así. Tuvimos chances claras que no las habíamos generado en los cotejos anteriores. No pudimos convertir, ellos convirtieron (San Martín de San Juan) y nos quedamos sin nada”, añadió el zaguero.

A pesar de que pasaron varias horas del último partido, en Moisés aún perdura la bronca por la derrota agónica como local. “Estamos con mucha bronca y dolor. Habíamos hecho bien las cosas y mejor que en los partidos anteriores. Lamentablemente de una jugada desafortunada en el final, nos quedamos con las manos vacías. No hay mucho para analizar, hay que tratar de pensar en lo que se viene y preparar esta semana de la mejor manera. De esto se sale con trabajo. No hay otra”, aseguró.

“Sabíamos que no habíamos tenido dos buenos juegos en el arranque, más que nada contra Atlanta. Teníamos que revertir esto. Desde el trabajo, el compromiso y todo lo que uno buscaba desde el inicio de la pretemporada, el del domingo fue el mejor partido. Salieron cosas muy bien, tuvimos llegadas claras, juego asociado. Si uno se pone a analizar, fue el mejor partido que jugamos y lo terminamos perdiendo. Es increíble. El fútbol es así, no te puedes descuidar, hay que mantener la concentración en los noventa minutos. Ellos tuvieron su chance al último y la aprovecharon”, finalizó.