“Fue lamentable lo que sucedió”, aseguró Gómez

04/09/2019

Instituto Santiago e Independiente de Fernández se enfrentaron en uno de los partidos correspondientes a la 1ª fecha del Torneo Anual, que más allá de lo futbolístico tuvo un hecho de violencia entre los jugadores.

A los 25 minutos del complementos Rodrigo Juárez, de Instituto, y Matías Fernández, de Independiente, se fueron expulsados y camino al vestuario se cruzaron a golpes de puños.

Sus compañeros intervinieron y el árbitro del partido terminó además expulsando, por el lado de Instituto, a Andrés Goitea y Edgardo Orellana (suplente), y a Gonzalo Morellini en Independiente, y ayer en diálogo con EL LIBERAL, el DT de la “Gloria”, Juan Pablo Gómez recordó la escena.

“Fue lamentable y vergonzoso lo que se vivió”, comenzó diciendo Gómez que luego reveló esos momentos desde su visión.

“Fue una jugada confusa en el mediocampo. Era falta para ellos (Independiente) y Zaragoza comenzó a empujar con Gómez de Inde, después Matías Fernández lo empuja a Zaragoza y en eso llegó Rodrigo Juárez para sacarlo a su compañero de ese embrollo. Con eso, Abdala lo expulsó a los dos y camino a los vestuarios, venían diciéndose cosas. En ese momento yo me doy vuelta para rearmar al equipo y cuando vuelvo a mirar la cancha veo cómo Fernández le pega a Juárez”, contó el entrenador.

Gómez también reveló lo que Rodrigo Juárez pensaba antes de los incidentes.

“Juárez me dijo que a él se le cruzaba por la cabeza no pelear porque lo iban a expulsar y tenía miedo de que la sanción sea severa. Luego me dijo que él le amagó con tirar un golpe y que Fernández en ese momento lo agredió, sin darle tiempo a atajarse”.

El propio DT, aseguró que su futbolista se encuentra bien.

“Preferí darle descanso, lo llamé a primera hora y me dijo que se encontraba bien. Tiene inflamado en la zona donde lo golearon”.

También describió cómo es Juárez en su intimidad. “Rogrido no tiene problema con nadie. En los entrenos, si lo golpean no dice nada. Es un chico de perfil bajo. Nunca tuvo un problema de nada con nadie”.

Gómez cerró la nota responsabilizando a los espectadores: “Las que calentaron el partido fueron esas señoras las que se escuchan en el vídeo. Gritaron barbaridades todo el partido”.