Argentina va en busca del primer puesto

04/09/2019 - 01:16 Deportivo

El seleccionado de básquetbol de Argentina se medirá hoy con el de Rusia en partido que decidirá el primer lugar del Grupo B del Mundial China 2019, a cuya segunda fase están clasificados ambos equipos.

El encuentro comenzará a las 9.30 (hora argentina), se llevará a cabo en el Sports Center de Wuhan (13.000 espectadores) y contará con la televisación de la TV Pública y TyC Sports.

La zona se completará con el choque que animarán, cuatro horas antes, Corea del Sur y Nigeria, ambos eliminados.

Argentina, con su emblema Luis Scola a la cabeza, debutó con una victoria sobre los coreanos por 95 a 69 y extendió su buena racha ante los nigerianos, con los que debió esforzarse: el marcador del final, 94 a 81, fue más amplio del trabajo que le demandó.

“Sabíamos que el partido clave era con Nigeria. Poder manejar la ansiedad y la presión fueron las llaves de nuestra victoria. Ahora se viene Rusia y tenemos que tratar de enfocarnos de nuevo porque queremos terminar primeros del grupo”, dijo el lunes en rueda de prensa el alero Patricio Garino.

El entrenador del equipo, Sergio “Oveja” Hernández, remarcó la importancia que tiene el partido ante Rusia y evitó mirar más allá. “Por ahora no pensamos en lo que vendrá porque cualquier victoria se arrastra a la siguiente ronda”, explicó Hernández a EFE.

Argentina llega a este encuentro sin lesionados y con un equipo feliz y motivado luego de que Luis Scola se convirtiera, el lunes, en el segundo máximo anotador de la historia de los mundiales.

Ante Corea, Hernández aprovechó la rápida ventaja conseguida y realizó varias modificaciones para darles descanso a los habituales titulares. Sin embargo, los argentinos tuvieron un gran desgaste el lunes ante Nigeria y por eso es probable que hoy ante Rusia haya muchas rotaciones.

El equipo comandado por Sergey Bazarevich, en cambio, sufrió en los dos partidos que disputó hasta ahora, aunque lograron el objetivo inicial de clasificarse para la segunda rueda del certamen.

En su debut ante Nigeria (82 a 77), Rusia recién pudo inclinar la balanza a su favor en el cuarto parcial.

En la segunda jornada, ante Corea del Sur (73-87), los rusos se repusieron de un 18/27 en contra en el primer parcial, llegaron con una leve ventaja a descanso (37/40) y recién pudieron definir el partido cuando faltaban diez minutos.

Hay un antecedente muy reciente entre ambos seleccionados, y fue triunfo argentino por 85 a 64 en Ningbo, un amistoso de cara a este Mundial jugado el 26 de agosto.

Corea del Sur y Nigeria, ya sin chances de meterse en la pelea por el título, tratarán de cerrar la zona con una buena actuación.

Otros partidos

Zona A (Beijing): 5, Costa de Marfil vs. Polonia; 9, Venezuela vs. China.

Zona C (Guangzhou): 5.30, Puerto Rico vs. Túnez; 9.30, España vs. Irán.

Zona D (Foshan): 4.30, Angola vs. Filipinas; 8.30, Serbia vs. Italia.