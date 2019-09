Olímpico y Quimsa abrirán el Súper 20

04/09/2019 - 01:18 Deportivo

Olímpico y Quimsa abrirán la edición 2019 del Torneo Súper 20, el próximo miércoles 25 del corriente, en el estadio Vicente Rosales de la ciudad de La Banda, según confirmó ayer la AdC.

La “Fusión”, con el debut oficial de Sebastián González, iniciará la defensa del título frente al “Negro”, que también estrenará entrenador: Leonardo Gutiérrez.

Los equipos santiagueños integran el grupo B junto con Atenas, Instituto y Libertad.

El segundo clásico fue programado para el domingo 20 de octubre, en el estadio Ciudad.

Septiembre

MIÉRCOLES 25: Olímpico vs. Quimsa.

JUEVES 26: Regatas vs. La Unión, Atenas vs. Libertad, Peñarol vs. Bahía Basket, Gimnasia vs. San Lorenzo, Argentino vs. Platense.

VIERNES 27: Comunicaciones vs. Estudiantes y Ferro vs. Obras.

SÁBADO 28: San Martín vs. La Unión e Instituto vs. Libertad.

DOMINGO 29: Regatas vs. Estudiantes, San Lorenzo vs. Peñarol y Obras vs. Platense.

LUNES 30: Quimsa vs. Atenas, Boca vs. Peñarol e Hispano vs. Ferro.

Octubre

MIÉRCOLES 2: La Unión vs. Comunicaciones, Estudiantes vs. San Martín, Olímpico vs. Atenas, Gimnasia vs. Bahía Basket y Platense vs. Argentino.

JUEVES 3: Instituto vs. Quimsa y Obras vs. Argentino.

VIERNES 4: Comunicaciones vs. San Martín y Ferro vs. Platense.

SÁBADO 5: La Unión vs. Regatas, Atenas vs. Quimsa y Libertad vs. Olímpico.

DOMINGO 6: Bahía Basket vs. Boca y Argentino vs. Obras.

LUNES 7: San Martín vs. Comunicaciones e Hispano vs. Platense.

MARTES 8: Atenas vs. Instituto, Olímpico vs. Libertad, Bahía Basket vs. Gimnasia y Peñarol vs. Boca.

MIÉRCOLES 9: Regatas vs. Comunicaciones y La Unión vs. Estudiantes.

JUEVES 10: Quimsa vs. Libertad y Peñarol vs. Gimnasia.

VIERNES 11: San Martín vs. Estudiantes, Olímpico vs. Instituto, Platense vs. Obras y Argentino vs. Hispano.

SÁBADO 12: Quimsa vs. Instituto y San Lorenzo vs. Gimnasia.

DOMINGO 13: San Martín vs. Regatas y Ferro vs. Hispano.

LUNES 14: Comunicaciones vs. La Unión y Boca vs. Gimnasia.

MARTES 15: Libertad vs. Atenas, San Lorenzo vs. Bahía Basket y Platense vs. Ferro.

MIÉRCOLES 16: Estudiantes vs. La Unión y Obras vs. Hispano.

JUEVES 17: Comunicaciones vs. Regatas, Libertad vs. Quimsa y Boca vs. Bahía Basket.

VIERNES 18: Peñarol vs. San Lorenzo, Platense vs. Hispano y Argentino vs. Ferro.

SÁBADO 19: Estudiantes vs. Regatas e Instituto vs. Atenas.

DOMINGO 20: La Unión vs. San Martín, Quimsa vs. Olímpico, Bahía Basket vs. San Lorenzo y Gimnasia vs. Boca.

LUNES 21: Hispano vs. Obras.

MARTES 22: Gimnasia vs. Peñarol.

MIÉRCOLES 23: Instituto vs. Olímpico, San Lorenzo vs. Boca y Ferro vs. Argentino.

JUEVES 24: Regatas vs. San Martín, Estudiantes vs. Comunicaciones y Bahía Basket vs. Peñarol.

VIERNES 25: Atenas vs. Olímpico, Libertad vs. Instituto, Boca vs. San Lorenzo, Obras vs. Ferro e Hispano vs. Argentino.