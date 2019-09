FÚNEBRES | 4 de septiembre de 2019

04/09/2019 - 01:41 Funebres

Fallecimientos

- Gustavo Eduardo Rojo

- Ramón Andrés Ibáñez

- Carlos Alberto Gammoni

- Emma del Valle Ruiz Valdez de Juárez

- Roberto Aníbal Cañete (Frías)

- Domingo Tevez

- Timoteo Giménez Díaz (Quimili)

- Argentino René Salvatierra

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BELTRÁN, MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Su madre Rosa Soria sus hnos Mónica, Viviana, Héctor, Walter, tíos sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio el Descanso Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BELTRÁN, MAXIMILIANO (q.e.p.d) Falleció el 3/9/19|. "Dicen que cuando tienes a alguien que amas en el cielo, tienes un pedacito del cielo en tu casa para siempre". Su hermana Viviana Cejas y su sobrino Agustín Véliz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, MAXIMILIANO (q.e.p.d) Falleció el 3/9/19|. "Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte". Personal directivo, docente, maestranza y alumnos del Jardín Nº 5 "Constancio C. Vigil" participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

BELTRÁN, MAXIMILIANO (q.e.p.d) Falleció el 3/9/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Dr. Jorge Drube y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

BELTRÁN, MAXIMILIANO (q.e.p.d) Falleció el 3/9/19|. Sus padrinos Jorge, Mónica que siempre te recordaran participan con dolor su fallecimiento y deseamos resignación para su querida mamá en tan difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

BELTRÁN, MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Yony Drube participa su fallecimiento y acompaña a su mamá Rosa y sus hermanos en este difícil momento.

BELTRÁN, MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Lucho Espinillo participa su fallecimiento y acompaña a su mamá Rosa y sus hermanos en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

BELTRÁN, MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Personal docentes y Directivo del Jardín Municipal Nº 18 Ing. Bruno Volta, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra colega Prof. Viviana Cejas. Ruegan oraciones en su memoria.

CABRERA, ALDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/19|. Sus amigos Mariano Chávez, Guido Roldán y José Luis Beltrán participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARABAJAL, ADELA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Su hija Valeria, nietas Luján, Nazarera, Martina, Bruno, bisnietos Dahiana, h/pol, José y demás familiares participan el fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Los Flores. Serv. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.

DÍAZ, JOVITA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Sus hijos Delia, Marisa, Juan Carlos, Elsa, h/pol, Alberto, Nancy, Sandro, Carlitos, nietos Toto, Daniel, Coli, Toti, Jazmín participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. Parque de la Paz a las 11 hs. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ, JOVITA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. "Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor". Sus hijos Delia, Marisa, Juan y Elsa Roa, nietos Carlos, Sofia, Daniel, Nora, Tatiana y Jazmín, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, JOVITA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. "Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor". Su hija Marisa Roa y flia., Daniel Milovich, Tatiana Milovich, Daniel Nicolas Milovich, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, JOVITA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su hermana Tete y cuñado Raul, sobrinos Patricia, Raul, Maria, Carolina y roberto, sobrinos políticos Carlos, Fabian, andres, Mariana, sobrinos nietos Milena, Valentin, Jeremías, Nicolas y Jesus, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JOVITA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Ruegan por el descanso eterno de su amada hermana. Sus hermanos Alberto, Anita, Tete y Mely, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JOVITA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. "Caminante no hagas ruido que mi hermana se ha dormido en los brazos del Señor". Su hermano Alberto Diaz, su cuñada Ana, sobrinos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JOVITA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. "Caminante no hagas ruido que mi hermana se ha dormido en los brazos del Señor". Su hermana Mely, sus hijos Hugo, Ivana, Eliana, Luis, Miguel Matias Bruno, Miguel angel, sobrinos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JOVITA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. "Caminante no hagas ruido que mi hermana se ha dormido en los brazos del Señor". Su hermana Anita, sus sobrinos Adrian, David y Franco Astudillo y sobrinas políticas Luciana y Vanesa y nietos Marcos, Geraldine, Ivan, y Jonas Lazaro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Su madre Paloma, su esposa Mari, sus hijos Seba y Anahí y demás fliares participan con dolor su fallecimiento. sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá." Sus amigos: Miguel Ángel Abate, Marcia Palomo y sus hijos Miguel José, Cristobal, Marcia, Santiago y Agustín y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Lic. María Montenegro, esposo Dr. Fernando R. Castillo e hijos, acompañan a su querida prima Mary y flia. en este momento de profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Mary, te abrazamos con mucho dolor ante la irreparable pérdida de tu querido esposo. Tus amigos de siempre, Yeyi y Guillermo, Fernando y Alejandra y mis nietos Agustín y María Paz elevan oraciones en su memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Los hermanos Yeyi, Gachi y Fredy Español acompañan con profundo dolor a su amiga Mary, a sus hijos Anahí y Sebastian, a sus nietos y a toda la familia Gammoni - Sandoval. Se elevan oraciones en su memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. María Gabriela Abate y Claudio Inserra Espeche participan con profundo dolor la partida de Pili Gammoni papá de Anahi amiga de Constanza, de Mary de la familia. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos". Lic. Carola Santucho, Lic. Paola Frías, Lic. Hilton Góngora participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera de trabajo y amiga Lic. Anahí Gammoni, acompañan a toda la familia en este momento de dolor.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Alumnos y profesores del Círculo Privado de Judo, acompañan en este difícil momento a nuestro profesor Manuel por la irreparable pérdida. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Familia Gimenez; Diana, Vanina, Nazarena, Andresito y Gerónimo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Sus queridos compañeros, amigos, hermano de la promoción 76 Esc. de Comercio, participan con profundo pesar su fallecimiento. Te vamos a extrañar enormemente querido Pilincho. Descansa en los brazos del Señor.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Adolfo Witte y flia., participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido amigo Pilincho y ruegan cristiana resignación a su flia.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Lucrecia Carabajal y flia., Graciela Carabajal, participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin. Descansa en paz.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Personal Directivo, Docentes, Maestranza y la Comunidad Educativa de la Esc. de Educ. Inicial Juan Pablo II, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su Sra. Esposa Maria Emma Sandoval de Gammoni, hijos y demás familiares en este momento de dolor.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Con gran tristeza despedimos al querido amigo Pili, quien permanecerá por siempre en nuestro corazón y acompañamos a nuestra amiga Mary, sus hijos Sebastian, Anahí y demás familiares en este momento tan doloroso. Familia Gomez.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en Mi aunque muera vivirá". Familia Colombo, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Mary, Seba, y Any. Ruegan oraciones en su memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Amigas de su esposa Mary; Graciela Martinez, Adriana Savad, Patricia Lapalma, Graciela Marcos, Alejandra Dip. acompañan a su flia. en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. "Caminante no hagas ruido que Carlos se ha dormido en los brazos del Señor". El equipo directivo, docentes y maestranzas del Jardín de Infantes N' 802 Quila Atún, participan el fallecimiento del padre de su ex compañero Sebastian, esposo de la referente de capacitación P. N. F. S. Lic. Maria Sandovel y flia., en esta inesperada perdida, elevan oraciones en su memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. "El Señor es mi pastor nada me faltará". Acompañamos con oraciones ante tan sensible pérdida. Dr. Francisco Lescano Nuñez, Prof. Noemí Guadalupe Farias, Mara y Guillermo, Lara y René, Marisol y Franco, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Querido amigo descansa en paz. Elsa, Ariel y Natalia Saavedra, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Natalia Saavedra, Gustavo Montenegro y sus hijos Nicolas y Facundo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Miguel Lopez, Alba Bravo, Cecilia Lopez y Diego Lopez, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá". Los amigos de su esposa Mary;. Guillermo Molinari y su esposa Griselda, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. "Que los Angeles del Cielo te reciban con Citaras y Guitarras". Tus compadres Dr. Victor Hugo Argañaraz y Lic. Myriam Anzani y flia., participan con dolor la partida de Pily. Pidiendo al Altísimo paz y consuelo a su flia., Elevan oraciones en su memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Maria Alicia Rivas Paz acompaña en el dolor a Anahí y flia., por el fallecimiento de su querido padre. Brille para el la luz que no tiene fin.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Personal docente, no docente y autoridades de la facultad de Ciencias de la Salud UCSE, acompañan en el dolor a Lic. Anahí Gammoni.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Maria Silvia Gigena de Alvarez, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Taller Metalúrgico de Jose Luis Ferro. Su familia Regina Llanos, Olga Mabel y flia., rosa Analia Ferro y flia., despiden con gran dolor al querido Carlos Alberto y ruegan oraciones en su memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Cristina Acosta, su esposo Raul Andres Ayuch, sus hijos Angie, Agustina, Guadalupe y Joaquin Ayuch, participan y acompañan a su hija Anahí en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Acompañamos en tan irreparable pérdida a nuestra querida compañera Anahí en tan difícil momento. Equipo Aquí Estoy. UCSE.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Amigos de su esposa Mary; Cuca, Marga, Zulma, Miryan, Rosita y Mimí, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Las amigas de su hija Anahí, acompañan con afecto. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, RAMÓN ANDRÉS (Clay) (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Su esposa Rosa Albornoz, sus hijos Soni, Luci, Pato, Moño, Karen, Mabel, Mateo, Jorgue, Diego, Amalia, Adriana, hermanos, nietos, bisnietos y de mas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

IBÁÑEZ, SEBASTIÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Sus tíos Bruno y Katy Ibáñez, primos Carolina, Amelia y Javier, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, SEBASTIÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Vuela alto Seba, vuela junto a Dios y que el te de el descanso eterno ". Sus tíos Moni Ibáñez y Titi Salomón junto a sus hijos Laura, Matías y Sol con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su Papá Dardo, sus hermanos, esposa e hijos.

IBÁÑEZ, SEBASTIÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Acompañan con inmenso dolor a soledad y su familia., Personal, Docentes y amigos del Colegio La Asunción. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, SEBASTIÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. A ti Señor levanto mi alma, Dios mío en ti confió " Amigas de tu hermana; Irlanda, Viviana, Doris, Lorena y Yanel, acompañan a su familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, SEBASTIÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Daniel Ibáñez y flia., participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, SEBASTIÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Franco Guzmán e Ibáñez Daniel, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, SEBASTIÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Margarita Briz, Alberto Muñoz y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucha tristeza a su hermana Soledad Ibáñez y demás familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LEDESMA, FORTUNATO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/19|. Sus hermanos Marta, Nilda, Héctor, Irma, Cesar, Norma, h/pol, sobrinos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Caruso Cia. Arg. De seguros. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.

MEDINA, REINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Sus hijos Luciana, nieto, y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Su esposa Alejandra Catán, su hija Valentina y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Su hermana Leda Rojo, su hermano político Eduardo Fontana y su sobrina Eugenia Fontana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Sus padres políticos Stella Fernandez y Ruben Catán, con inmenso dolor despiden a Gustavo y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del sol.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Sus primos Miryam, Luchy y Santy Rojo y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Sus tíos Amanda y Gary, primos Ariel, Carola, Jose y Valeria, sobrinas Lourdes y Miranda, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Sus primos Ariel y Carola, sobrina Lourdes Fernandez Pereyra participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Sus primos Jose y Valeria y sobrina Miranda Fernandez Lescano, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Sus tíos Koky y Omar Ojer, tus primos Diana, Mariana, Adriana y Tristán, acompañan a Alejandra y flia., por esta irreparable perdida. Elevamos oraciones en su memoria. Que en paz descanse Gustavo.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Su tía Tere, Belen Lopez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Su prima Belen, Ruben y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 3/9/19|. "Que Dios y la virgen lo acompañe en su viaje a la eternidad y de fortaleza a su esposa e hija". Las amigas de Alejandra: Mayca, Viviana, Roxana, Mónica, María Fernanda, María Claudia, Marita, Jenny Ebrecht, Yenny Cespedes, Lica, Nélida y Maruchi acompañan en este difícil momento a la familia.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Arturo Madias, María Eugenia Weyenbergh y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Migui y China participan con profundo dolor la partida del querido Gustavo y acompañan a Alejandra y Valeria en tan duro momento.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Ing. Claudio Fabian Galeano, Patricia Castro e hijas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en tan duro momento. Rogamos oraciones en su memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Santy Rojo, Mirta Tevez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Sus amigos Noelia David, Tomas, Gabriela, Maria Eugenia, Cecilia y Carlos Tomás Abdala (h), participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Rubén Saavedra y flia., acompañan a Dania, Leda, a sus ahijadas Alejandra y Gabriela y a Maximiliano en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Familias Salvatierra, Medina, acompañan a sus hermanas Dania Mabel, Leda Eugenia y demás familiares en tan doloroso trance y rogamos al Señor por el eterno descanso de su alma.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Hugo Rojo, su esposa Myriam y sus hijos, participan con dolor el fallecimiento de su primo Gustavo y acompañan a la familia en este momento de dolor. Ruegan por la paz de su alma.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Ing. Enrique Oberlander, Maria Teresita Montenegro, sus hijos Nicolas, Lourdes, Paula y Virginia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en su dolor a Alejandra y Valeria. Rogamos oraciones en su memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Los amigos de Alejandra; Diego, Gaby, Alicia, Claudia, Diego, Leyla y Rosy, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su nombre.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hermana Dania Mabel Rojo y sobrinos Alejandra, Maximiliano y Gabriela, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Sus amigos familia Coronel Marino, acompañan en el dolor a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Alfredo Miana y flia., acompañan en este duro momento a su familia., Ruegan oraciones en su memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Marita, Adriana, Mechi, Carlos Enrique, Marcelo Maulu y flias, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Alejandra Catán. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Marita Maulu, Roberto Escalada y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Gustavo y acompañan a Ale y Vale en este difícil momento, ruegan oraciones en su memoria. Que Dios lo tenga a su lado.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Joaquin Lopez Isla, Marta Elena Ovejero de Lopez Isla, sus hijos Joaquin y Ramiro y sus respectivas familias, lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Luis A. Ovejero y sus hijos Virginia, Francisco e Ignacio, participan con dolor su fallecimiento.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Yeny Abdala, Raul Sialle y sus hijos Acompañan a Alejandra y Valeria en este momento. Lamentan la partida de su amigo Gustavo.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Querido Gusti; desde lo más profundo del corazón lamentamos tu inesperada partida al Reino Celestial, donde tendrás la paz eterna. Mi dilecto sobrino, ser humano excepcional, gracias por el abrazo que siempre me brindaste. Por tu humanidad y don de gente vera el rostro de Dios, donde ya estas. Que brille para ti la luz infinita de Cristo. Tía Poro Avila y flia. Oran por la cristiana resignación de su esposa e hija Vale, de tus hermanas Dania, Euge y flias., Elevan fervientes oraciones por tu resurrección feliz.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Carlos Morales, Rosi Saad y sus hijos Carla y Emiliano, acompañan a Alejandra y su hija Valeria en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Elizabeth Saad y sus hijos Natalia, Hernan, Florencia y sus respectivas familias, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Alejandra y Valeria. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ VALDEZ DE JUÁREZ, EMMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Su esposo Amado T. Juárez, sus hijos Dito, Pancho, Néstor, Natalia, Paola y Mauro, hijos políticos Paty, Nora, Legui, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cemet. La Piedad. Casa de dulo Av. Rivadavia 323 (S/V). EMPRESA SANTIAGO.

SALVATIERRA, ARGENTINO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Donde suene el acorde de una guitarra, donde se cante una chacarera y se diga una aro aro estarás presente. Su hermana Libia Azucena Salvatierra y familia.

SALVATIERRA, ARGENTINO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Sus hijos Rosa, Pedro, Mónica, h/pol, Luis, José, nietos, Emiliano, Emilia, Nadia, Florencia, José, Mónica, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. El Descanso hs 14.30. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V). Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/99|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San José Bº Belgrano, con motivo de cumplirse veinte años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

CORVALÁN, FERNANDO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció 4/9/18|. A un año de tu partida solo nos queda soportar tu ausencia con gran dolor. Tu madre, tus hermanos, sobrinos, cuñados e hijos invitan a la misa que se realizará en la Parroquia La Inmaculada el día jueves 5 de septiembre a las 20hs al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN, ROGELIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Su esposa Clara Heredia, su hija Cristina, su hijo político Alejandro Di Luca, su hija Mercedes y sus nietos Iván, Yuliana, Agustín y Francesca invitan a la misa que se celebrará hoy, con motivo de cumplir un mes de su partida al Reino de Dios, en La Catedral Basílica a las 20.30hs. Se ruega una oración en su querida memoria.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Sus hermanos Jhonny, Miguel, Marisa y Walter y sus sobrinas, agradecen a familiares y amigos las condolencias y muestras de afecto recibidas por el fallecimiento de su hermano e invitan a la misa a realizarse hoy en la Iglesia La Merced a las 20hs con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

IBARRA SUFFLONI, LUIS ALBERTO (Luigi)(q.e.p.d.) Falleció el 4/9/13|. "Hijo querido" hoy hace 6 años que te fuiste inesperadamente, en un dulce sueño para despertar en el Reino Celestial. Cuanto te extraño mi Luisito, cada día más y mas, que vacía quedo la casa sin tu presencia, como duele no escuchar tu voz, tu risa fácil y mirada tierna. Tenias la virtud de los puros de corazón, lo dabas todo sin esperar nada a cambio, humilde, buen amigo, familiero, cuanto agradezco tu dedicación y cariño y ese amor tan grande y puro, que solo un hijo lo puede dar. Dios me dio el mejor del mundo cuando naciste, " nunca lo olvidare", sobrevivo gracias a tu recuerdo, mi dolor es tan grande y difícil de soportar, " quien perdió un hijo me entenderá" es una herida que no cicatrizará jamás. Mi amor, hijo querido, ya cuando Dios lo disponga estaremos juntos para siempre con nuestros seres queridos que se me adelantaron, en se viaje sin retorno, tu padre, abuelos, tíos y demás familiares, allí donde no hay llanto, penas ni dolor, solo paz y alegría. "Hijo querido", tu madre Gloria Ivonne Suffloni de Ibarra "Yoyi" quien siempre te tiene en su mente y en el corazón. Ruego oraciones en su querida memoria y descanso eterno. Besos al cielo.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

COSTILLA, NÉSTOR HERALDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/19|. Profesora y compañeras del Taller de Memoria del Club de Abuelos de La Banda, elevan oraciones rogando que Dios lo reciba en su reino celestial. Acompañan con cariño a su esposa Chicha ante esta pérdida irreparable.

COSTILLA, NÉSTOR HERALDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/19|. Lo recordaremos como un amigo alegre, colaborador, apoyo permanente de su esposa Alba Pereyra, tesorera del Club de Abuelos lugar donde los lazos de amistad se construyen. Rogaremos que el Señor Jesús en su infinita misericordia le dé el descanso eterno y atenúe el dolor de Chicha, sus hijos y nietas. Elevan oraciones. Mary y Negra Pallares, Barbarita Mourkazel, Ilda Ruiz, Mary Sánchez y Carmen Nuñez.

GEREZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/19|. Sus hijos Matías, Javier, Álvaro y Cristina, h/pol, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Misericordia. Serv. Hamburgo Cia de Seguros. S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GEREZ, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/19|. María del Carmen Gerez, Estela María Giménez de Gerez, sus hijas Marialba, Lorena, Luciana participan con gran pesar el fallecimiento de Perla y ruegan que el Señor la reciba en su gloria junto a sus queridos padres Oscar y Amanda.

GEREZ, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/19|. Los compañeros de promoción 1968 de la Escuela de Comercio, participan con dolor el fallecimiento de la hermana de Oscar H. Gerez y acompañan a su flia. en este doloroso momento.

PONCE, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Su esposa Gricelda Blanco Fiorito, sus hijos María Carmen, Luis Fernando, h/pol, nietos Martin, Mariano, bisnieto Leonardo, participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PONCE, JULIO CÉSAR (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Jorge René Trejo, Ana Teresa Cano, Walter E. Trejo, Gisella Macarol, Lidia Sthella Trejo y sus respectivas flias., participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan oraciones en su recuerdo.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Sus primas Adriana y Eugenia participan con mucho dolor la partida del hermoso personaje que fuiste. Descansa en paz, Julio.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Su prima política María Elsa Hermida, sus sobrinos: Cecilia y Santi; Fernanda, Víctor y Pancho Araujo, y sus sobrinos nietos Mati, Eugenia, Delfina y Morita participan con profundo dolor su fallecimiento.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Su sobrino Dr. Víctor Rodolfo Araujo participa con profundo dolor su fallecimiento. y eleva oraciones en su memoria y por su eterno descanso en la gloria del Señor.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Su primo Ricardo Araujo y sus sobrinos, Tomas, Francesco y Nicole Araujo hijos políticos y nieto participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Su sobrinos Tomas Araujo. Su esposa Viviana Pizarro y su hijo Stefano, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Constanza, Julieta y Federico Gigli participan su fallecimiento y acompañan a Adriana e hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Sus amigos y amigos de su esposa Adriana y de sus hijas Carlos E. Martínez y Nélida Gonzales, sus hijas Sonia y Betty Martínez y cada una de sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Sus amigos Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Mariángeles Karina e Iris Bettiana Rafael y nietos Gonzalo y Martin, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Mariángeles Karina Rafael y, sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Luisa Alberto Fernández (Lucho), esposa, hijos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria,

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Nicolás Alegre, su esposa Olga Gallegos sus hijos Nicolás Albero (a) , Natalia Evangelina (a) y Juan Ignacio Alegre, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Julito: Se acabaron tus anécdotas, tu alegría y tu chispa contagiosa y espontanea pero estarás presente en cada encuentro de amigos. Te recordaremos con una sonrisa cómplice y familiera. Sus amigos Chiqui de Prados e hijos Antonio María y Amparito y sus respectivas familia elevan oraciones por el y sus familiares.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Su amigo Misael de Jesús Paz, su esposa Silvia Abraham y sus Hijos Martín, Gerardo y Luciano Paz, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Marcelo Daher, su esposa Maribé Aiquel y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Franceschini y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Amigo querido te fuiste en silencio dejando tu huella y alegría en el camino. Antonio E. Elean (Chicho), su esposa María L. Llugdar, sus hijos Elita y Seba, Viví, Mariela y Gaby, lamentan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Que su espíritu vuele libre hasta fundirse con la luz. CPN. Sara Llugdar de Azar y sus hijos: Emili, Felipe y Yanina, participan con profundo dolor su fallecimiento.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los cielos. Victoria Spampinato y sus hijos Pocha, Poshoscha, Chicha, Pichón, Mirta, Olga y José y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y piden a nuestro Dios resignación a sus seres queridos.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Luis Miguel Pizarro, esposa, hijos, hijos políticos y nietos, participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Irma Bravo Carabajal y Osvaldo Trógolo, participan con Profundo dolor el fallecimiento de su amigo. "Que brille para él la Luz que no tiene fin"

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Su amigo Oscar Sterling, su esposa Margarita Pappalardo, sus hijos José, Luciana y Camelia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Su amigo de toda la vida José Pappalardo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Sus vecinos y amigos Elsa B, Tauil, María Elsa Lascano, Mario Yocca e hijos, participan con inmenso dolor el fallecimiento del querido Julio, acompañando en tan difícil momento a su esposa Adriana y a sus hijas Belén, Fátima y Florencia, nietos y a su hermana del corazón María Inés Rogando a Dios les de fortaleza para sobrellevar tan angustiosa perdida. Que descanse en paz.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Quique Caldera, su Sra. Tony Leguizamón e hijos David, Melina y Daniela. Teresita Chemez acompañan a su esposa y flia. en estos momentos de dolor ante tamaña pérdida. ¡¡Amigo querido, descansa en paz!!

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Enzo V. Piumetti, su esposa Vicky, sus hijos Valeria, Sebastián y Antonella, hijos políticos, nietos y Alicia Herrera. Participan con dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Julio Fortuna y familia, lamentan el inesperado fallecimiento de su amigo Julio rogando por una `pronta resignación de su esposa Adriana y sus hijas. Ruegan oraciones en su querida memoria.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Con profundo dolor acompañamos a su familia. Agustina Prados, sus hijos Julio, Guillermo y Francisco Fortuna participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Sus amigos y amigo de la familia Enrique García, su esposa Sonia, sus hijos Enriquito, María Luz. Agustín, hijos políticos Valeria, Gino y nietos, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Su amigo Pedro Sepeluk y Raquel Sepeluk y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, YLDA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. La Comunidad Educativa y la Asociación Cooperadora de la Esc. Técnica N° 5 "Dr. Ramón Carrillo" participa con profundo dolor el fallecimiento de la maadre del Prof. César Javier Dorado y madre política de la Prof. Eliana Chávez, ambos personal de esta casa de estudios. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CAÑETE, ROBERTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/19|. Su esposa Yeisi Varas, sus hijos Roberto, Delfina y Malena y su nieto Nahuel participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

CAÑETE, ROBERTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/19|. Su hermana Seferina Cañete, su cuñado Enrique Orellana, sus sobrinos Enrique, Nancy y Walter Orellana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAÑETE, ROBERTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/19|. Su sobrino Walter Luis Orellana, su sobrina política Silvina Varela, sus sobrinos nietos Andrés, Andrea y Marcos Orellana y su sobrina bisnieta Zaira Lobo Orellana, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CAÑETE, ROBERTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/19|. Su sobrino nieto, amigo y camarada Walter Andrés Orellana participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

CAÑETE, ROBERTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/19|. Su yerno Daniel Sequeira, su hija Delfina Cañete y su nieto Nahuel Sequeira participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CAÑETE, ROBERTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/19|. Nora Liendo de Aguilar y flia, participa con pesar el fallecimiento del hermano de su amiga y comadre Pichona de Orellana. Elevan oraciones por su descanso eterno. Frías.

DÍAZ, RAMONA MARTA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Sus hijos Jose y Silvia Díaz su hijo político Martin, sus nietos Noelia, Melina, Brahian, Clarivel , Soledad Nadia, Martin, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cemet.de Frías. Dpto. Choya. Cob. Norcen. Servicio realizado POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GIMÉNEZ DÍAZ, TIMOTEO (Peteco) (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Señor, ya está ante tu puerta dale el descanso eterno. Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí. CARUSO CIA DE SEGUROS-EMPRESA MANZINO.

GÓNGORA, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Sus hijos Oscar, Mirta, Mabel, h. políticos Gladys y Pedro, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio de Beltrán. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SARAVIA, ROSANA MARIEL (q.e.p.d) Falleció el 1/9/19|. Julio Cinquegrani, Sarita Gómez y sus hijos Diego, Ramiro, María Pía participan con profundo dolor su fallecimiento.

TÉVEZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Sus hijos y demas familiares part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. de La Capilla. Casa de duelo Est. Simbolar. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.