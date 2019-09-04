CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de septiembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE LA FE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 PEREGRINOS DE FE
20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
20.30 DALE FERRO
21.00 PODIO
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.54 JOE
09.08 CAMINO A LA GLORIA
11.15 LA MÁSCARA
13.08 LO MEJOR PARA ELLA
15.32 JUGANDO POR AMOR
17.29 LA MÁSCARA
19.22 MATRIX
22.00 HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE
TCM
06.58 LOST - T. 1 - EP. 20 - DO NO HARM
08.28 LOST - T. 1 - EP. 22 - BORN TO RUN
10.41 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 13 - SAME
TIME NEXT WEEK
13.00 LOST - T. 2 - EP. 2 - ADRIFT
14.49 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 13 - SAME
TIME NEXT WEEK
15.14 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 14 - THE
LATE SHOW
15.39 GORDO MENTIROSO
17.10 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE
CHOCOLATE
19.03 DOS POLICÍAS REBELDES II
22.00 TARDE DE PERROS
TNT
06.34 SOMBRAS TENEBROSAS
08.30 LA MEJOR DE MIS BODAS
10.13 TRON. EL LEGADO
12.25 PEARL HARBOR
15.48 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
17.57 LA PROPUESTA
20.01 ¿QUÉ PASÓ AYER?
22.00 CONSTANTINE
SPACE
06.00 ICEMAN
07.17 EL GUARDAESPALDAS
09.34 EL GUARDIÁN
11.23 TESTIGOS
12.58 FURIA DE TITANES 2
14.43 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA
16.33 PELEADOR CALLEJERO
18.31 PERSECUCIÓN EXTREMA 5
20.14 EL PODER DEL TALISMÁN
22.00 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR
CINECANAL
11.30 PADDINGTON 2
13.35 COWBOYS Y ALIENS
15.40 EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS
17.20 JASON BOURNE
19.50 RED 2
22.00 CORRER O MORIR
23.55 EL APRENDIZ
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 SIGNOS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*REY LEÓN, A LAS 14.15
* MATAR UN MUERTO, A LAS 16.
*IT 2, A LAS 17.30, 21.50 Y 00. 45
*SHALOM, A LAS 20.20.
MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20 ESPACIO
INCAA $50.
ENCUENTRO’S
(REP. DEL LIB. (S) 244, LA BANDA)
*JUEVES 5, A PARTIR DE LAS 22.30,
SHOW EN VIVO DE “HECHIZO”. INVITADO
ESPECIAL: POCHI CHÁVEZ.
*VIERNES 6, FREDY Y DARÍO ARGAÑARAZ
Y HERMANADOS. KARAOKE.
*SÁBADO 7, CUERDAS CALIENTES,
CON SU REPERTORIO DE ROCK &
ROLL. KARAOKE.
PARANINFO DE LA UNSE
(BELGRANO (S) Nº 1912)
*JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS
22, CARTAS DE AMOR, CON SOLEDAD
SILVEYRA Y FACUNDO ARANA.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
*JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS
22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA,
CON HERNÁN NIETO (HIJO DEL
CHANGO NIETO) Y PABLO ARAUJO,
COMO INVITADOS ESPECIALES.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*SÁBADO 7, A LAS 21, TRIBUTO A
GILDA CON MORENA CUMBIA.
*VIERNES 13, A LAS 20, ESPECTÁ-
CULO DE VIOLÍN Y PIANO CON SILVIA
MARGARY. GRATUITO.
PATIO MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO
EL 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20,
VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO. PARTICIPARÁN
PROYECTO GÓMEZ CASA,
RODRIGO DOMÍNGUEZ TRÍO, PATRICIO
CARPOSI, MARIANO OTERO ORQUESTA,
SEPTETO SOCAVÓN, NOELIA RODINI Y
HAICK-LAVAISSE-HERRERA.
CINES
SUNSTAR
PAW PATROL (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
05,06/09 -17:10 hs (Cast)
07,08 /09 -14:45 hs (Cast) 17:10 hs
(Cast)
REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
05/09 AL 11/09 - 19:00 hs (Cast)
ANGRY BIRDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
05,06/09 -16:30 hs (Cast)
07,08/09 -14:00 hs (Cast) 16:30
hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
05/09 AL 11/09 -18:45 hs(Cast)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD
(2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
05/09 -21:30 hs (subt)
06, 07/09 -21:30 hs(subt) 00:40
hs(subt)
IT (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
05/09 -17:20 hs (Cast) 17:45 hs
(Cast) 21:30hs(subt) 21:45 hs(subt)
22:00 hs(sub)
06/09 -17:20 hs (Cast) 17:45 hs
(Cast) 21:00hs(subt) 21:20 hs(subt)
21:30 hs(subt)
00:15 hs(subt) 00:35 hs(subt)
00:45 hs(subt)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA
(2D)
AVENTURA (ATP)
05,06/09 -17:00 hs (Cast)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
05/09 19:30 hs (Cast) 21:45 hs
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:00 - 17:20 -
19:15 - 20:40 - 22:00 - 22:40
SUBTITULADA 2D 22:00 (solo jueves
y Viernes Subtitulada)
DORA Y LA CIUDAD
PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 17:10
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 19:30
ANTICIPADA EN VENTA
ESTRENO 13 Y 15 DE
NOVIEMBRE 2019
SHAKIRA: EN EL
CONCIERTO - EL DORADO
CASTELLANO 2D 19:10 -
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $250
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170
todos los días / 3D Entrada General:
$260 / Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$180 todos los días.