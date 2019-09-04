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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de septiembre de 2019

A LAS 21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

- 21:23 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE LA FE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 PEREGRINOS DE FE

20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

20.30 DALE FERRO

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.54 JOE

09.08 CAMINO A LA GLORIA

11.15 LA MÁSCARA

13.08 LO MEJOR PARA ELLA

15.32 JUGANDO POR AMOR

17.29 LA MÁSCARA

19.22 MATRIX

22.00 HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE

TCM

06.58 LOST - T. 1 - EP. 20 - DO NO HARM

08.28 LOST - T. 1 - EP. 22 - BORN TO RUN

10.41 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 13 - SAME

TIME NEXT WEEK

13.00 LOST - T. 2 - EP. 2 - ADRIFT

14.49 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 13 - SAME

TIME NEXT WEEK

15.14 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 14 - THE

LATE SHOW

15.39 GORDO MENTIROSO

17.10 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE

CHOCOLATE

19.03 DOS POLICÍAS REBELDES II

22.00 TARDE DE PERROS

TNT

06.34 SOMBRAS TENEBROSAS

08.30 LA MEJOR DE MIS BODAS

10.13 TRON. EL LEGADO

12.25 PEARL HARBOR

15.48 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

17.57 LA PROPUESTA

20.01 ¿QUÉ PASÓ AYER?

22.00 CONSTANTINE

SPACE

06.00 ICEMAN

07.17 EL GUARDAESPALDAS

09.34 EL GUARDIÁN

11.23 TESTIGOS

12.58 FURIA DE TITANES 2

14.43 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA

16.33 PELEADOR CALLEJERO

18.31 PERSECUCIÓN EXTREMA 5

20.14 EL PODER DEL TALISMÁN

22.00 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR

CINECANAL

11.30 PADDINGTON 2

13.35 COWBOYS Y ALIENS

15.40 EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS

17.20 JASON BOURNE

19.50 RED 2

22.00 CORRER O MORIR

23.55 EL APRENDIZ

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 SIGNOS


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*REY LEÓN, A LAS 14.15

* MATAR UN MUERTO, A LAS 16.

*IT 2, A LAS 17.30, 21.50 Y 00. 45

*SHALOM, A LAS 20.20.

MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20 ESPACIO

INCAA $50.

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LIB. (S) 244, LA BANDA)

*JUEVES 5, A PARTIR DE LAS 22.30,

SHOW EN VIVO DE “HECHIZO”. INVITADO

ESPECIAL: POCHI CHÁVEZ.

*VIERNES 6, FREDY Y DARÍO ARGAÑARAZ

Y HERMANADOS. KARAOKE.

*SÁBADO 7, CUERDAS CALIENTES,

CON SU REPERTORIO DE ROCK &

ROLL. KARAOKE.

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) Nº 1912)

*JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS

22, CARTAS DE AMOR, CON SOLEDAD

SILVEYRA Y FACUNDO ARANA.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

*JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS

22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA,

CON HERNÁN NIETO (HIJO DEL

CHANGO NIETO) Y PABLO ARAUJO,

COMO INVITADOS ESPECIALES.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*SÁBADO 7, A LAS 21, TRIBUTO A

GILDA CON MORENA CUMBIA.

*VIERNES 13, A LAS 20, ESPECTÁ-

CULO DE VIOLÍN Y PIANO CON SILVIA

MARGARY. GRATUITO.

PATIO MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO

EL 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20,

VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO. PARTICIPARÁN

PROYECTO GÓMEZ CASA,

RODRIGO DOMÍNGUEZ TRÍO, PATRICIO

CARPOSI, MARIANO OTERO ORQUESTA,

SEPTETO SOCAVÓN, NOELIA RODINI Y

HAICK-LAVAISSE-HERRERA.


CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

05,06/09 -17:10 hs (Cast)

07,08 /09 -14:45 hs (Cast) 17:10 hs

(Cast)

REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

05/09 AL 11/09 - 19:00 hs (Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

05,06/09 -16:30 hs (Cast)

07,08/09 -14:00 hs (Cast) 16:30

hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

05/09 AL 11/09 -18:45 hs(Cast)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

(2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

05/09 -21:30 hs (subt)

06, 07/09 -21:30 hs(subt) 00:40

hs(subt)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

05/09 -17:20 hs (Cast) 17:45 hs

(Cast) 21:30hs(subt) 21:45 hs(subt)

22:00 hs(sub)

06/09 -17:20 hs (Cast) 17:45 hs

(Cast) 21:00hs(subt) 21:20 hs(subt)

21:30 hs(subt)

00:15 hs(subt) 00:35 hs(subt)

00:45 hs(subt)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

(2D)

AVENTURA (ATP)

05,06/09 -17:00 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

05/09 19:30 hs (Cast) 21:45 hs

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:00 - 17:20 -

19:15 - 20:40 - 22:00 - 22:40

SUBTITULADA 2D 22:00 (solo jueves

y Viernes Subtitulada)

DORA Y LA CIUDAD

PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 17:10

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 19:30

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 13 Y 15 DE

NOVIEMBRE 2019

SHAKIRA: EN EL

CONCIERTO - EL DORADO

CASTELLANO 2D 19:10 -

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170

todos los días / 3D Entrada General:

$260 / Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$180 todos los días.

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