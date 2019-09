Abel Ayala no se quiere morir sin saber algo sobre su padre biológico, mientras disfruta de “El Marginal”

04/09/2019 - 21:52 Pura Vida

Abel Ayala no es nuevo en la televisión, sin embargo su personaje “César” en la exitosa serie “El Marginal” le amplió la popularidad. Detrás de él hay una historia marginal muy real. A los 9 años se escapó de su casa y comenzó a vivir en la calle, para terminar luego en los orfanatos. Desde hace un tiempo busca sus raíces. Quiere saber de dónde vino. “De grande me empecé a ocupar de buscar esa parte. Hasta hace muy poquito estuve buscando. Empecé a buscar porque necesito saber cómo llego. Creo que es importante para construir la identidad de cualquier persona”, relató Abel a Verónica Lozano.

Al final, emocionó con algunas afirmaciones: “Empecé a buscar y sabía que me iba a encontrar con cosas que no me iban a gustar. De hecho, me pasó. Pero por lo menos busqué y me saqué las ganas. No encontré nada, igual. No me quiero morir sin saber algo. Algo quiero saber”.

Abel padece además una enfermedad crónica reumatológica, espondilitis anquilosante, que se la detectaron cuando vivía en un hogar de niños. “Hoy practico el naturismo y, por ejemplo, duermo en el suelo, me armo como una especie de cama con unas mantas. Lo mejor para los dolores reumáticos es dormir en superficies duras”, contó.l