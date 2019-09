Luciano Castro no puede disfrutar de que le vaya bien

04/09/2019 - 21:53 Pura Vida

El actor que regresa a la pantalla de Telefé como Manuel, el exitoso CEO de una empresa en la que también trabaja el personaje de Julieta Díaz, en la telenovela “Pequeña Victoria”, aseguró durante la presentación de la tira que a raíz de la situación económica que enfrenta la Argentina, “a veces hasta no podés ni disfrutar que te vaya bien porque decís ‘la puta que lo parió..., ¡y yo me la gano laburando! Pero mis amigos están como el orto”.

El comentario lo lanzó durante una conversación que mantuvo en rueda de prensa con el cronista de “Involucrados”, el ciclo que conduce Mariano Iúdica por América. A raíz de la temática de un nacimiento en la nueva tira que llegará al prime time de la TV el próximo 16 de septiembre, le consultaron si tenía esperanzas en el futuro, a lo que Castro contestó sin eufemismos: “Sí, obvio. ¿Sino qué hago acá? Tengo tres hijos. ¿Qué les digo a ellos?”, dijo en referencia a Mateo, su hijo mayor fruto de su matrimonio anterior, y Esperanza y Fausto, de su relación con la actriz Sabrina Rojas.

Pero aprovechó para pedir a los políticos que hagan las cosas bien, sin hacer alusión a ningún partido en especial. “Sea quien sea, ¡o que se vayan todos a la mierda y que nos dejen de joder! ¡Pero que estemos bien, loco! Que estemos bien”, enfatizó.

Y fue entonces cuando le consultaron si no veía que la gente estuviera bien. “¿Me estás jodiendo? ¿Vos tenés familia, amigos..? Cuando comés con ellos, ¿de qué hablan?”, repreguntó el actor.

Y después de un intercambio con el cronista en el cual ambos coincidieron en que tienen familiares docentes, el actor destacó que “nadie puede estar ajeno”. “Tengas más o tengas menos”, explicó.

“Yo como con mis hermanas, con amigos... y a veces hasta no podés ni disfrutar que te vaya bien porque decís ‘la puta que lo parió’, ¡y yo me la gano laburando! Pero mis amigos están como el orto’, continuó Luciano Castro su reflexión.

“Entonces, ¿cómo no voy a querer que estemos bien? A mí ya no me importa quién esté. Hagan las cosas bien. ¡Déjense de joder!”, volvió a marcar el actor sobre la crisis económica que afronta la Argentina.

Luciano Castro viene protagonizando una seguidilla de éxitos televisivos. Los últimos fueron “Los ricos no piden permiso” y “Las Estrellas” de la mano de Pol-

ka, y “Cien días para enamorarse”, también en Telefé, con Underground.

Pero además de la pantalla chica, este verano Castro se lucirá en las tablas junto a su mujer Sabrina Rojas, Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mercedes Scápola, con la obra “Desnudos”.

Basada en la película del mismo nombre de 2002 escrita y dirigida por la alemana Doris Dörrie, la obra está a cargo de Alejandro Maci y se centra en el encuentro de tres parejas que advierten que saben muy poco sobre sus respectivos compañeros y sobre sí mismos.

En el transcurso de una cena, los seis personaje reflexionan sobre recuerdos del pasado hasta la dinámica del sexo, lo cual los conduce a pensar si serían capaces de reconocer el cuerpo desnudo de su pareja con los ojos vendados.l