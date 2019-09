Natalie Pérez: “La tira va a abrir debate sobre alquilar un vientre, un donante de esperma trans, todo es increíble y 100% real”

04/09/2019 - 21:55 Pura Vida

Natalie Pérez regresa a la televisión, esta vez desde la pantalla de Telefé, para ser Bárbara en la telenovela Pequeña Victoria, dándole vida a una joven de 23 años que alquilará su vientre para cumplir con el deseo de maternidad del personaje de Julieta Díaz.

Cuando le preguntan con qué historia se encontrará el público, Natalie, quien también se lanzó hace poco como cantante, anticipó: “La gente va a ver cómo es tener una familia fuera de lo común. Creo que va a abrir debate. A mí me pasa un poco con temas como el aborto, la homosexualidad, las personas transgénero y demás, que hablo y debato con mis viejos. Antes no se hablaba de muchas de estas cosas. En este caso, alquilar un vientre, compartir la maternidad, un donante de esperma trans, van a ser parte de los temas de Pequeña Victoria. Todo es increíble y 100% real porque ya sucede hace rato”, dijo en una entrevista con Ciudad.com. Y agregó: “Mi personaje es bastante más chica que yo”.

Al respecto, ahondó: “Viene del sur de nuestro país con ganas de triunfar, de ser modelo y artista, y termina siendo estafada. Está buena la historia que se cuenta. Después ella empieza a sentir que su cuerpo no tiene valor, no tiene conexión con su cuerpo, entonces decide alquilarlo. Un poco me acordé de mis comienzos, de ese deseo de triunfar, que te vaya bien y también me inspiré en historias que me han contado, en chicas que han tenido experiencias parecidas a las de Bárbara. También leí mucho en internet y los autores me dieron material e información. Y por otro lado, no quise averiguar mucho más sobre alquiler de vientre porque Bárbara no sabía mucho del tema... y fue engañada”.

En la tira, Inés Estévez, acompañará a Pérez y se transformará en una especie de madre que la protegerá ante la movilizante situación. Mariana Genesio es la que llegará para darle una vuelta más de rosca a la historia: confesará en el primer capítulo que ella, una chica trans, es la donante de esperma de Victoria, la beba en cuestión.l