FÚNEBRES | 5 de septiembre de 2019

04/09/2019 - 22:07 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Rodolfo Augusto Ledesma

- Marta del Valle Lobos de Jiménez

- Argelino René Salvatierra

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BELTRÁN, MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Amigos de sus hermanas Mónica y Viviana: Familia Domínguez, Liliana, Claudia, Sergio; Llolanda Vega, Cristina Gisela y Bachi Farías participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria y ruegan por su descanso eterno.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Te despido con dolor amigo. La noticia me pegó muy fuerte. Quiero acompañar en su dolor a Mary, Seba, Anahí, Paloma y toda la familia. Siempre te recordaré. Alberto Tauil.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. La honorable comisión directiva, socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la licenciada Anahí Gammoni.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Personal directivo y docente del Jardín de Infantes Nº 4 "Domingo F. Sarmiento" participan con dolor el fallecimiento del esposo de la Sra. María Sandóval de Gammoni ex-directora del Jardín. Acompañan en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Lic. Carolina Azar y Lic. Leonardo Salomón, compañeros de cátedra de su hija Anahí participan con pesar su fallecimiento.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Lic. Carolina Azar e integrantes del seminario Clínico de Psicoanálisis, Fundación P. Sigmund Freud, participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Anahí y familia en este momento de pesar.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Fundaciòn Psicoanalítica Sigmund Freud-Instituto Clínico Jacques Lacan participa con pesar el fallecimiento del padre de su socia Lic. Anahí Gammoni.

GAMMONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Antonio Garbi y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, SEBASTIÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. La comunidad educativa y religiosa del colegio La Asunción, acompaña en el dolor por el fallecimiento de su hermano a la profesora Soledad Ibañez Berzera, elevando oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, SEBASTIÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. "Ya está ante ti Señor, recibelo en tus brazos". La comunidad educativa del colegio Fundación Cultural La Brasa participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la querida profesora Soledad Ibañez Berzero y acompaña a su familia en su pena.

IBÁÑEZ, SEBASTIÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Los colegas del Dpto. de Lengua del colegio Fundacion Cultural La Brasa de su hermana Sole, Rosi Saad, Marita Beltrán, María Marta Lopez Salomon, Ivana Pettinichi, Ariel Sanchez y Pablo Rodriguez Zabalza participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su querida memoria.

IBÁÑEZ, SEBASTIÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. "Dale Señor el descanso eterno". Personal directivo, docente y de maestramza de la Escuela Paul Groussac, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra compañera Soledad. Ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. Su esposa Angélica Contreras, sus hijos Claudia, Martín, Fabián y Mariela, sus hijos pol. Marcos Verón y Mara Chavez, sus nietos Gastón, Joaquín, Lucio, Tiziano Verón y Jazmín Ledesma participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. "Tu alma descansa en los brazos de Dios". Su hermano Manuel Franklin Ledesma, esposa Lilia Carrizo Carrizo e hijas: Lilia y Marta junto a sus respectivas familias acompañan a su esposa, hijos y nietos en este inesperado y difícil momento de dolor. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. Siempre te recordaremos con cariño. Su cuñadaTitina, su cuñado René. Sus sobrinos Álvaro, Valeria y Lucas y sobrinos nietos Delfina, Isaías y Gaby.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. Sus sobrinos Negrita Ledesma y Marcos Rubén Ledesma junto a sus respectivas flias. acompañan a la tía Angélica, primos y nietos en esta irreparable pérdida. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque muera vivirá". Su sobrina Lic. Marta Graciela Ledesma, su esposo Lic. Carlos Hugo Palacios, hijas María Lilia y María Luz Palacios participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. Su cuñado Elio Soria Morán y familia lamentan su desaparición fisica, rogando una oración en su memoria.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. La comisión directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (ADUNSE) participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro colega y amigo docente jubilado de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. El decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la vicedecana Lic. Josefina Fantoni, los consejeros directivos, secretario de facultad, docentes, no docentes y alumnos con profundo dolor despedimos al Ing. Rodolfo Ledesma, docdente jubillado de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, padre de nuestro compañero Fabian que acompañamos su profundo dolor.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. Wladislaw Bandrowsky participa con profundo pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Gracias por todo, querido amigo.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. Sus compañeros y colegas de la Carrera de Ingeniería en Industrias Forestales y del Instituto de Tecnología de la Madera de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. Decano Dr. Juan Carlos Medina, Vice decana Dra. Nancy Giannuzzo, administrativos, compañeros docentes, no docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Consejo Superior, decanos, vicedecanos, secretarios del rectorado, consejeros directivos, docentes, No Docentes y los integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre del Sr. ecretario de administración de la Escuela para la Innovación Educativa, CPN Fabián Ledesma. Acompañan en éste difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. La directora de la Escuela para la Innovación Educativa, Mg. Myriam Luisa Maatouk, la Sra. secretaria académica, Dra. Sandra Martínez, el Sr. coordinador del Post Doctorado, Dr. Pablo Tasso, personal docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre del Sr. secretario de administración, CPN. Fabián Ledesma. Acompañan en éste difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, (S,M.A.U.N.S.E) participa su fallecimiento y acompaña en este difícil trance a su familia. Se ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus matriculados Cr. Fabian Alejandro Ledesma y Lic. Rodolfo Martin Ledesma. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Cr. Fabian Alejandro Ledesma y Lic. Rodolfo Martin Ledesma Descanse con el Señor esperando la resurrección.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus Colegas Cr. Fabian Alejandro Ledesma y Lic. Rodolfo Martin Ledesma. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. Los compañeros de su hijo Fabián de la cátedra de Administración: Maria Luz Palomares, Jorge Castillo, María Mercedes Diaz, Muna Barrera, Claudia Gonzalez Corral, Marcela Molina, Ulises Barbieri, Mariana Saad Giuliano y María Inés Castiglione participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. Danilo Chavez y su esposa Romualda Agüero participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su nieto político Fabián y su esposa Mara, ruegan por su descanso eterno y la cristiana resignación de toda su familia.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. Nelida Gomez de Najarro, sus hijos Alfredo, Franklin y Fanny Diaz, Gaby y Francisco Muratore acompañan a su esposo, a sus hijos y nietos en este momento de dolor por la muerte de nuestro querido primo. Rogamos oraciones en su memoria.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. Daniel Chavez, su esposa Ana María Jiménez e hijos acompañan en el dolor a sus compadres Fabián y Mara. Elevan oraciones en memoria de Rodolfo.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. Su ahijada Marcela Ledesma y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. A su yerno Fabián Ledesma e hija Mara Vanesa acompañan con profundo dolor en tan lamentable pérdida Brisa Chávez, Victor Agüero e hijo Fabricio quienes ruegan por su eterno descanso.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. Tu gran amigo y comp. Humberto Herrera y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. Ing. Guillermo Luis Sanmarco y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su dilecto amigo, acompañan a su querida familia en este triste momento.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hara descansar. Comunidad Educativa de la Esc. Nº 1242 " Sara D. de Raed " acompaña a la familia en tan dolorosa pérdida.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. "Que Dios y la Virgen María lo acompañe en su viaje a la eternidad y dé fortaleza a su esposa, hijos y nietos". Su sobrina Lic. Lilia Ledesma, su esposo Franklin Uñates, hijos María Luján, María de los Ángeles y Gabriel Agustín Uñates participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". La comunidad educativa de la Escuela Nº 6 "Padre Pajón de la Zarza", Jardín de Infantes Nº 203/6 "Manuelita" de Villa Silípica, Dto Silípica participan con dolor el fallecimiento del tío de la Sra. directora del establecimiento Lic. Marta Graciela Ledesma de Palacios. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. Lucía Carrizo y Gerardo Acuña, Teresita de Auad, Nilda y Luis Comper, Antonio Carrizo y sus respectivas flias. acompañan en el dolor a su esposa Angélica, hijos, nietos, a su hermanos Franklin y Olga y a toda la flia. Ledesma. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RODOLFO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/19|. Sus vecinos y amigos Cuni, Peri, Fernando Cáceres, Natalia y Raúl; Lucía y Ramón; Domingo Abdulajad; Fernando Juárez y respectivas familias; familia Vazquez - Agüero y Verón participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LOBOS DE JIMÉNEZ, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Sus hijos Joni y Marta, sus hijos pol. Hernán y Mariela, sus nietas Lucrecia, Aldana y Delfina, su nieto pol. Gabriel y su bisnieto Octavio participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LOBOS DE JIMÉNEZ, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Directivos y personal de Senna Automotores SA, Versalles Automotores SA, Le Mans Automotores SA y Estacion Integral de Servicios SRL participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

ROGNONI DE MARTÍNEZ, BEATRIZ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en San Francisco - Córdoba el 2/9/19|. Sus hijos Dr. Gonzalo Martínez y Soledad Camusso, sus nietos Lorenzo y Salvador participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROGNONI DE MARTÍNEZ, BEATRIZ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en San Francisco - Córdoba el 2/9/19|. Sus consuegros Dr. Héctor Camusso y Elsa Cano de Camusso participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROGNONI DE MARTÍNEZ, BEATRIZ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en San Francisco - Córdoba el 2/9/19|. El plantel profesional y empleados del Instituto FACE participan el fallecimiento de la madre política de la Dra. Soledad Camusso de Martínez. Ruegan oraciones en su memoria.

ROGNONI DE MARTÍNEZ, BEATRIZ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en San Francisco - Córdoba el 2/9/19|. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero, acompaña en su dolor al Dr. Gonzalo Martínez, ante la pérdida de su madre. Ruega oraciones en su memoria.

ROGNONI DE MARTÍNEZ, BEATRIZ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en San Francisco - Córdoba el 2/9/19|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Gonzalo Martinez y madre política de la Dra. Soledad Camuso, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

ROGNONI DE MARTÍNEZ, BEATRIZ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en San Francisco - Córdoba el 2/9/19|. La Cooperativa de Cirugía Laparoscópica y Miniinvasiva de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Gonzalo Martínez, socio de la misma. Ruega oraciones en su memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 3/9/19|. Querido amigo, lamento profundamente tu partida, es difícil dejarte ir porque como dicen amigos como vos sobran los dedos de una mano para contarlos. Eras de esos tipos "raros" que hacían un favor y al rato te olvidabas de haberlo hecho. Así de generoso eras y por lo que vi, con todo el mundo. Te costaba decir que no, así de bueno eras, lo saben tu familia, tus amigos, tus empleados y clientes, por eso hay duele tanto tu partida. Con inmenso dolor y tristeza Felipe Herrera te despide y te da las gracias por haber sido su amigo.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Lilia Ledesma de Uñates y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de Gustavo y acompañan a su esposa Alejandra y a su hija Valeria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Oscar Alberto Escobar e hijas Mariana y Gimena Escobar, hacen llegar sus respetuosas, condolencias a la familia. Rogando por una cristiana resignación. Se ruegan oraciones en su memoria.

ROJO, GUSTAVO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Oscar Alberto Escobar y personal de su Estudio Contable, ante la pérdida de su amigo Gustavo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ARGELINO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Querido padre viviras eternamente en mi corazon. Su hijo Pedro Rene Salvatierra ruega una oracion en tu memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

SALVATIERRA, ARGELINO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. "Cuando mi voz calle mi corazon te seguira hablando". Su hija Rosa Salvatierra, su yerno Luis Hoyos, sus nietos milio E. Hoyos, Maria E. Hoyos, Nadia Hoyos y sus respectivas flias. Ruegan una oracion en tu eterna memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

SALVATIERRA, ARGELINO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Aunque no me podran ver ni tocar, yo estare cerca. Su hija Monica E. Salvatierra, sus hijos Florencia, Jose Ignacio, Sofia y Monica y su nieta Nachy ruegan oraciones en su memoria. sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORVALÁN, FERNANDO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció 4/9/18|. A un año de tu partida solo nos queda soportar tu ausencia con gran dolor. Tu madre, tus hermanos, sobrinos, cuñados e hijos invitan a la misa que se realizará en la Parroquia La Inmaculada el día jueves 5 de septiembre a las 20hs al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DAVERIO, LILIA ESMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/19|. Querida mamita, hoy hace 9 días que te fuiste y nos dejaste un gran dolor en nuestros corazones. Tus hijos lloramos tu ausencia a pesaer de que estás con nuestro papá en la casa del Señor. Tus hijos invitan a la misa para rogar por su alma hoy a las 20 hs en la iglesia Santa Rita.

FARÍAS, BELINDO YGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/19|. Tus alas estaban listas para volar pero nuestros corazones no estaban listos para verte partir. Su esposa Edelmira, sus hijos Belindo y Gladys invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la Casa del Señor.

MOREYRA, AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". Querida hermana hoy estás cumpliendo 1 año y 6 meses que estás en la casa del Señor. Tus hermanos invitan a la misa a las 19,30 hs. en la parroquia Santísimo Sacramento del Bº. Borges.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ZELADA, MAYRA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/99|. Mayra hijita mía, otro año más sin vos, cuánto te extrañamos y te queremos mucho, siempre te llevaremos en el corazón. Descansa en paz. Sus padres Nena y Bocha Zelada, hnos. sobrinos, cuñados, tíos, primos te recuerdan con amor.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GONZÁLEZ, CORNELIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Su esposo Fede Benavides, sus hijos Americo y Marcelo, hijos politicos Yolanda y Noemi, nietos Daniel, Vanesa, Rocio, Gisela, Paila, Exequiel y de mas familiares sus restos seran inhumados hoy 9hs en el cementerio la misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

PONCE, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Su hermana Emma Olga Ponce, su hija Analia Torrijos, Mariano Torrijos y flia, Fernando Torrijos y flia,. Juan José y flia y María Belen y flia. acompañan en este duro momento al querido tio Pichon. Una pronta resignacion a su familia.

PONCE, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. Su prima Hebia Giménez de Rodriguez y sus hijos María Isabel y Mario Alejandro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/19|. María Isabel Rodriguez y sus hijos Javier, Daniel, Franco, Rafael y Juan Carlos, participan con profundo dolor el fallecimiento de tío Pichón y ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

FRÍAS DE LUNA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/19|. ''Si mañana no despertara, solo cree que me he dormido. No me recuerdes ausente. No me busques en el olvido. Buscame dentro tuyo...Ahi estaré''. Nuestra vida cambio por completo desde que nos dejaste. Descansa en paz y esperamos que en el cielo encuentres la paz que no tuviste en la tierra. Te amamos y te extrañamos. Tu hija Susana, tus nietos Rita, Flavia y Pablo, bisnietos Sofía, Ramón, Victoria, Tiziano, Benja y Samir, invitan a la misa que se efectuará hoy a las 19 hs en la Parroquia Nuestra Sra. de Lourdes, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SALTO, ROGELIA - SALTO, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Fallecieron el 5/3/19 - 8/6/19|. Muchas lágrimas acarician nuestros rostros cuando partieron, fueron en honor a todos los momentos felices que compartimos, el amor que nos brindamos. Es increíble y duro sentir que ya no están físicamente, pero estarán eternamente en nuestros corazones, nos consuela saber que ya no sufren y gozan en paz de la vida eterna en presencia de nuestro Padre celestial. Al cumplirse 6 meses y 2 meses y 28 días de sus respectivos fallecimientos se oficiará una misa a las 20 hs en iglesia Santiago Apóstol. Sus hijas y hermanas Delia y Leticia Miranda, sus nietos y sobrinos Carlitos y Andrés y flia y Julian y flia, su nuera y esposa Alicia Avila, sus nietos e hijos, Noelia y flia, Ramiro y Rodrigo y flia.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Arq. Gustavo Nazario, su esposa María Luisa Nallar, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana e hijas en tan dificil momento, elevando oraciones en su memoria.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Empresa Constructora PLAN SRL, participa con dolor su fallecimieto y acompaña a su esposa e hijas. Eleva oraciones en su memoria.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Dr. Luis Khairallah, sus hijos; Luis, Rosana, Oscar y sus respectiva familias, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor su esposa Adriana, hijas y nietos en el dolor y la resignación.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Maribé Carol de Parra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con cariño, en este doloroso momento y ruega oraciones por su descanso eterno. "Que brille para el la luz que no rtiene fin".

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Antonio Kamuk, su esposa Azucena, sus hijas Mari y Marcelas y sus nietos Boris y Simón, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su des canso eterno en la gloria del Señor.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Adiós hermano, te recordares como siempre por ser un buen tipo, por tu alegría y tu modo de ser, te tendremos en cuenta en los encuentros de amigos. Nunca te olvidaremos. Hay un inmenso dolor. Oraciones para ti y familiares. Negro Rodríguez, Sara Salvatierra.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos, Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Su íntimo y querido amigo, Eduardo Prados y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Ketty de Vila, sus hijos Meli, Raúl y Chiqui participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a Adriana, Belén, Fátima y Florencia. Ruegan a Dios que conceda paz eterna a su alma y resignación a sus familiares.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Su amigo Domingo Groppa, su esposa Lucila Tevés y sus hijos Domingo, Franco y Gustavo Groppa, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria y por su descanso eterno.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Sus amigos: Rolando, Micky, Diana y Lucas participan su fallecimiento y lo despiden con inmenso dolor, rogando oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Sus amigos de siempre y de la familia Susy, Micky, Piedrín, Jorge y Zonia participan con dolor su inesperado fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Adriana y Fabiana Araujo y familia participan con dolor la pérdida de su primo hermano Julio. Elevan oraciones por su memoria y por su descanso eterno.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Su amigo Domingo Groppa, su esposa Lucila Tevés y sus hijos Domingo, Franco y Gustavo Groppa, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria y por su descanso eterno.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Oscar Abdala Elean, su esposa Marcela y su hijo Miguelito .participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Que el Señor te cubra con su manto de Luz y te de todo al amor que sembraste en tu existencia terrenal, Mabel Acuña, sus hijos: Mabel y Lenni, sus nietos: Hernan, Andrea, Lujan y Selena partcipan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana e hijas en la oración por su descanso eterno.

AGUIRRE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 3/9/19|. Querido Julio tu recuerdo perdurara imborrable por siempre en nuestras vidas, fuiste un ser maravillo, lleno de luz. Marine De Luca y sus hijos Augusto y Lautaro participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

CAÑETE, ROBERTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/19|. La comunidad educativa del Agrupamiento N° 86053 de Cerro Rico participa con dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Hilda Delfina Cañete. Elevamos oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

CAÑETE, ROBERTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/19|. Silvia, Lilí y María Eugenia Sabagh participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CHÁVEZ, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 3/9/19|. Siempre te vamos a recordar y estarás presente en nuestros corazones. Sus hermanos Nilda, Carlos, Emilia, Durval y Betty Chávez junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Choya.

CHÁVEZ, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 3/9/19|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Su hermana Emilia Chavez y su sobrino Rube Leiva participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan plegarias por su descanso eterno. Choya.

TÉVEZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Su hermano Florentino Tévez, sus sobrinos Mario Aldo y Elba Tévez y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.