El Consejo de Educación cita a instituciones y docentes por sus trámites

04/09/2019 - 23:07 Santiago

La oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario del Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan a notificarse del estado de sus respectivos trámites de lunes a viernes, de 8 a 12, en la planta baja del edificio de Avda. Belgrano (S) 1940, de la ciudad Capital. Los citados son:

Orellana, Mirta del C., As. 4700/19; Dir. Esc. Nº 863, As. 23119/19; Farías, Lilian A. As. 25661/19; Raap, Nibia B. As. 23109/19; Benavides, María F. As. 25974/19; Bustamante, María J. As. 2119/18; Ibarra, Lorena B. As. 29144/16; Díaz, Rosa G. As. 7328/18; Gorostiaga, Isabel, As. 51796/17; Paladea, Yolanda N. As. 15283/18; Agrupación Nº 86123, As. 25202/19; Ruiz, Andrea V. As. 16643/19; Díaz, Claudia D. As. 15519/19; Olivera, Belki E. As. 11365/19; Dir. Esc. Nº 304 As. 17991/19; Díaz, Claudia A. As. 21654/19; Dir. Esc. Nº 863 As. 39715/18.

Dir. esc. Nº 208 As. 23922/19; Luna, María C. As. 22806/19; Agüero, Alicia F. As. 8798/19; Dir. Esc. Nº 954 As. 25385/19; Melean, Julia C. As. 19149/19; Toloza de Bedoya, Nilda As. 55073/17; Dir. Esc. Nº 445 As. 22446/19; Camacho, Karina S. As. 40748/18; Artaza, Gladys N. As. 63542/17; Salvatierra, Walter F. As. 24937/16; Juárez, Doris M. Esc. Nº 15668/19; Gómez, Dolores B. As. 27374/18; Sandoval, Carlota del V. As. 21978/19; Elías Sandra del V. As. 46457/18; José, Sonia M. As. 14958/13 y As. 24979/14 y As. 26168/19; Lund, Carolina E. As. 58242/18; Dir. Esc. Nº 1233 As. 20816/19; Dir. Esc. N 921 As. 41018/18; Dir. Esc. Nº 954 As. 5885/19.

Soria, María E. As. 22157/19; Herrera Jaimez, María As. 20360/19; Ruiz, Pablo B. As. 18730/19; Páez Brandan, Fátima As. 9847/19; Sarria, Claudia A. As. 45057/18; Corvalán, Ramona As. 21997/19.l