El Ferro sufre el “mal de los centrales”

05/09/2019 - 01:22 Deportivo

Desde que arrancó la Superliga, Central Córdoba viene lidiando con las lesiones. Nicolás Miracco aún no pudo debutar por un desgarro en la pretemporada, luego se desgarró Ismael Quilez y Juan Galeano y Lisandro Alzugaray también padecieron molestias musculares. Y así se fueron cayendo algunos “soldados” para el entrenador Gustavo Coleoni, que nunca pudo contar con la totalidad del plantel.

Pero en el último tiempo hay un sector específico del campo de juego que se vio sensiblemente afectado por la lesiones: la zaga central de la defensa.

Es que de los cuatro jugadores con los que cuenta el “Sapo” para cubrir esos dos puestos, ya perdió a dos por al menos un mes.

Oscar Salomón, el juvenil que llegó a préstamo desde Boca, jugó el partido de Copa Argentina ante All Boys y la fractura del piso orbital de su ojo derecho. El jugador tucumano fue intervenido quirúrgicamente el sábado pasado, en Buenos Aires (por disposición del “Xeneize”, club dueño de su pase) y tendrá para un mes de recuperación.

“Está muy bien, el miércoles que viene le van a sacar los puntos de la cirugía. Hoy hice una consulta con el cirujano que lo operó y todo marcha sobre ruedas”, le confió a EL LIBERAL un integrante del cuerpo médico “ferroviario”.

Pero a la baja de Salomón se sumó ayer la de Hugo Vera Oviedo, quien en los próximos días será también intervenido quirúrgicamente y será baja unos 45 días.

Al zaguero central paraguayo se le realizará una artroscopia en su rodilla derecha. Se trata de una intervención para “limpiar” la rodilla, ya que el jugador padece una sinovitis (acumulación de líquido).

Esa acumulación de líquido genera una inflamación que tiene a maltraer al paraguayo desde la temporada pasada.

En este tipo de lesión, a veces es recomendable un reposo, de hecho ya lo hizo alguna vez el marcador central “ferroviario”, porque hay períodos de menor y de mayor dolor. Pero en el caso puntual de Vera Oviedo se tomó la decisión de operarlo porque venía con dolores permanente que nunca le permitían entrenar al cien por ciento. Y también lo sufría en los partidos.

Correa y Nani

Así planteado el panorama, la zaga central ferroviaria tendrá como titulares al uruguayo Nicolás Correa y a Matías Nani. Es muy probable que ambos jueguen el domingo ante Villa Mitre de Bahía Blanca, por Copa Argentina, y también en los próximos partidos de Superliga.

Defensa y Justicia (local), Argentinos Juniors (visitante), Godoy Cruz (local) y San Lorenzo (visitante) son los partidos del próximo mes para el “Ferro” en Superliga, en los que no estarán ni Salomón ni Vera Oviedo. Y habrá que cuidar a Correa y Nani para que “ni se resfríen”. Además, es un puesto de exposición permanente en cuanto a las tarjetas.

De todas formas, no es que no hay más marcadores centrales en el plantel, pero los que están juegan en Reserva y no tienen mucha experiencia. El que sigue en consideración es Francisco Manenti (fue al banco ante Lanús) y más atrás vienen Ignacio Barros y Maximiliano Acuña.l