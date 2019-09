“Central es muy importante en mi carrera”

05/09/2019 - 01:25 Deportivo

A pesar de que no hizo muchos goles en Central Córdoba (fueron 13 en 52 partidos), Carlos Herrera, o simplemente “Falucho”, será recordado como el hombre de los goles importantes. Es que el jugador oriundo de Villa María, que llegó al Ferro a mediados del 2014 para jugar el Federal A “de transición” (duró seis meses y hubo siete ascensos a la B Nacional), hizo el gol en la última fecha ante San Martín, en Tucumán, cuando faltaban 10 minutos y el partido estaba 1 a 1. Y Central estaba obligado a ganar para forzar un desempate ante Aconquija (que debía perder y finalmente perdió). Y en ese desempate, jugado en San Juan, el Ferro estuvo dos veces debajo en el marcador. Pero llegaron al alargue y, a dos minutos de ir a los penales, “Falucho” metió el 3-2 que devolvió a Central a la B Nacional luego de 22 años.

Hoy Herrera juega para Villa Mitre y el domingo será rival de Central, sin dudas un partido especial para él. “Es un partido lindo, especial. Más allá de que han cambiado muchos nombres, tengo compañeros que siguen ahí como el ‘Kily’ Vega y el ‘Paragua’ Vera Oviedo. Después toda la gente que trabaja en la utilería, el cuerpo médico, que son los que han quedado de aquella época. Pero es especial por jugar contra Central Córdoba, donde fui muy feliz esos dos años que estuve en Santiago del Estero”, contó el delantero en diálogo con EL LIBERAL.

“Falu” elogió a su amigo Cristian Vega. “No he intercambiado mensajes todavía, pero hemos hablado unos meses atrás preguntándole cómo estaba. También comentándonos algunas fotos en redes sociales. La relación es buena. Cuando estuvimos ahí él era chico y nosotros, del lugar que nos tocaba, le enseñamos algunas cosas. Y queda reflejado en el presente que tiene él hoy en día”, señaló.

“Cuando estemos en el hotel, puede ser que me cebe unos mates ahora que está jugando en Superliga (risas). Esperemos que podamos cambiar camiseta, vamos a ver el domingo.

Será lindo reecontrarme con gente con la que compartí dos años maravillosos en Santiago”, añadió.

Otros ex ferroviarios

Herrera no será el único ex Central Córdoba en Villa Mitre. También están Facundo Fabello (autor del 2-2 que forzó la prórroga ante los catamarqueños) y Eduardo Scassera. “Facu llegó este año y también fue importantísimo en el ascenso ese para nosotros. Estoy contento porque es el tercer club que compartimos y el segundo con el Keko Scaserra, que también jugó en Central aunque ahí no coincidimos. Son grandes personas y buenos jugadores, por eso cuando me preguntaron por ellos di buenas referencias”.

A la hora de hablar de lo que significa el Ferro en su carrera, Herrera fue contundente: “Central es muy importante en mi carrera. Pasé dos años maravillosos en el club y en la provincia, donde la gente es muy respetable y cariñosa. He dejado varios amigos afuera de Central también y los recuerdo de la mejor manera. Y al ver el presente de Central y de la provincia en sí, porque tiene tres equipos en las tres principales categorías, indica que se han hecho las cosas bien y que el fútbol santiagueño creció de una vez por todas”.

“Central tiene un técnico muy capaz, muy conocedor de todas las categorías. Lo que ha hecho Coleoni fue algo extraordinario. Por como venía haciendo las cosas Central, uno se imaginaba que podía llegar a lo más alto, no sé si este año, porque había equipos importantes también, pero fue un justo merecedor del ascenso”, agregó sobre el presente de su ex club.

Así como en Central hacía goles importantes, en Villa Mitre también. Hizo los que valieron las dos últimas clasificaciones en esta Copa Argentina, ante Newell’s y ante San Martín de San Juan. Y más allá del cariño que tiene por el Ferro, dijo que “si me toca marcar después veré lo que hago, si lo grito o no, pero ahora defiendo estos colores y ojalá podamos pasar nosotros porque Central está en la gloria con la Superliga y no le hace falta esta Copa”.l