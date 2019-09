Nicolás Maná, jugador de Defensa y Justicia, advirtió que el “Ferroviario” “tiene una localía fuerte”

05/09/2019 - 01:26 Deportivo

Si bien este fin de semana Central Córdoba verá acción por Copa Argentina, la Superliga Argentina de Fútbol entró en un mini receso por la fecha Fifa. La competencia se reanudará el viernes 6 de septiembre, con el inicio de la sexta fecha. Y más allá de que aún no hay día ni horario confirmado, en esa jornada el Ferro recibirá a Defensa y Justicia.

Los jugadores del “Halcón” ya tomaron nota de lo que significa jugar en el estadio Alfredo Terrera, donde el equipo de Gustavo Coleoni está invicto y además no recibió goles: le ganó a Atlético Tucumán (1-0 por la segunda fecha) y empató con Racing Club, el último campeón (0-0 por la cuarta fecha).

Ahora será el turno de venir a Santiago del último subcampeón y uno de sus jugadores, Nicolás Maná, advirtió sobre la fuerte localía del Ferro. “Se hace sentir de local, una localía fuerte, pero iremos trabajando estos 15 días para ir allá y ganar”, señaló el jugador del equipo que dirige el uruguayo Mariano Soso.

Otros conceptos

Maná también se expresó sobre su ingreso al equipo de Defensa y Justicia. “Me sentí muy cómodo entrando al equipo. Uno trata de aportar desde su lugar. Veo a un equipo que se va consolidando, y es importante ir sumando puntos”, dijo.

Además, Nicolás se refirió a cómo lo favorece el actual planteo del cuerpo técnico: “El cuerpo técnico arrancó jugando con doble nueve y eso a mí no me favorecía por ser un extremo. Pero ahora que juega con extremos me siento más cómodo, pude ganar en el uno a uno, generar desbordes. El equipo en general se está sintiendo cómodo con este estilo”. l