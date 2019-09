“Me vinieron a mi mente muchos recuerdos”

05/09/2019 - 01:51 Deportivo

El básquet santiagueño atesora muchos recuerdos y uno de ellos es muy difícil de olvidar. Se trata de la conquista del título argentino a orillas del Río Dulce en 1968 y ante un público que no dejaba de alentar y gritar.

La provincia vivía así uno de los acontecimientos más importantes en la historia y con un grupo de jugadores que supieron hacer del esfuerzo y sacrificio, un premio a la consagración.

Y curiosamente en éstos días, los santiagueños pudieron revivir aquel año cuando apareció en las redes sociales una fotografía que mostraba a los campeones del 68, enfilados en una escalera que resultó ser del Sirio Libanés de La Banda.

“La verdad que me dejó un poco impactado. Me vinieron muchos recuerdos a mi mente, ese título festejado por tanta gente que colmó las instalaciones en esa noche, y al mismo tiempo sentí un poco de emoción de ver a mis ex compañeros y algunos que aún viven, retratados en esa hermosa fotografía”, expresó el “Dupla” Carrera cuando vio por primera vez la imagen de sus compañeros.

Sobre cómo surgió la fotografía, Carrera comentó: “Era una costumbre el reunirnos con todos los muchachos luego del entrenamiento. En esta ocasión, lo hicimos en la escalera, en donde escuchábamos las hermosa chacareras que nos cantaba el grande de Chazarreta. Él era nuestro principal músico. Siempre había en nuestra concentración lugar para el momento de relax. Benja Arce también se sumaba a tocar la guitarra y por ahí intervenía también Carlos Ríos, quien imitaba bien al español Rafael”, recordó.

Luego agregó: “Hemos sido siempre un grupo muy unido. Creo que ello nos llevó lejos. En lo personal puedo decir que me tocó la gracia de estar con un plantel en el que todos los consideré como mis padres, porque yo era el más chico con 18 años, y los muchachos tenían 26 como ser Tulli, Arce y Flores”, indicó.

“Dupla” tampoco dejó pasar la oportunidad de hablar sobre lo que sintió cuando le tocó llegar al seleccionado santiagueño para formar parte de un torneo que luego catapultó a nuestros comprovincianos como los mejores.

“Poder llegar al seleccionado de Santiago era difícil porque había muy buenos jugadores. Una vez en el seleccionado, el otro tema era poder tener minutos. Tuve el honor de reemplazar a Tulli en la base en el seleccionado, y era el primer cambio”, advirtió.

Finalmente, Carrera aseguró que va a enmarcar la foto.”Me gusta mucho, me hace feliz verlos a todos allí. Me vienen buenos momentos a mi mente. Éramos una linda familia, y disfrutamos mucho el título”. l