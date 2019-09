AUDIO | Verón: “La llegada de Maradona a Gimnasia no es un hecho simpático. Es tristísimo y grave”

05/09/2019 - 08:42 Deportivo

A horas de la casi inevitable asunción de Diego Armando Maradona como nuevo DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata, se hizo público y se viralizó un audio de la “Brujita” Juan Sebastián Verón, prediente de Estudiantes, criticando duramente la llegada del “10” al “Lobo”.

"Creo que todos tendríamos para hablar largo y tendido de lo que nos remueve, que venga una figura como Maradona. No quiero abusar en el audio", expresa un molesto Verón.

En el audio de whatsapp con un amigo, que terminó filtrándose en las redes, decía: "Mi empatía con respecto a la visión crítica que tiene esto; para muchos es una figura, como he hablado con algunos hinchas que verdaderamente me da lástima que lo vean como algo simpático. No es simpático, es grave. Es grave porque después le queda a Gimnasia el sueldo de Maradona, el juicio de Maradona y la marca de Maradona. Cuando Gimnasia debería estar marcado por Favaloro, por Pancho Varallo, por las Lobas. Debería estar marcado, como ya lo hablamos, por todas las glorias que trazan su identidad. Los Mellizos (Barros Schelotto)... No por un tipo que se enfrentó a Verón, un tipo que fue en su momento gloria nacional pero que no no... que fue amigo y enemigo de Bilardo, qué sé yo. No sé. Es triste. Otra vez episodios de Muñoz, de Gisande, de Delmar (todos ex dirigentes de Gimnasia), se reúne lo peor de la directiva de los últimos 15/20 años. En un simple acto de fútbol profesional. Es tristísimo".