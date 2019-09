Buzo se disparó accidentalmente en la cara con una lanza de pesca

05/09/2019 - 10:11 Mundo Web

Sudáfrica. Un hombre llamado Connie Hallowell sufrió un accidente el pasado 31 de agosto, cuando se encontraba pescando.

Por culpa de una ola apretó accidentalmente el gatillo de una lanza de pesca y le atravesó el rostro. A pesar de la gravedad, sobrevivió de milagro.

El buzo, quien además era pastor, se encontraba adentro del mar tratando de “cazar” algún pez con la lanza, sin embargo, una ola lo hizo hacer un mal movimiento por lo que Connie apretó “sin querer” el gatillo y la lanza le atravesó la cara, pasándole por detrás de los globos oculares, pero de milagro sin afectar al cerebro ni a la vista.

Posteriormente al accidente, Hallowell relató que sintió como si alguien le hubiera golpeado. "Cuando intenté girar la cabeza, no pude y me di cuenta de que era una lanza. Me las arreglé para ponerme de pie, y solo pensé en permanecer consciente. Grité para que la gente me ayudará mientras me dirigía a la orilla", expresó Connie.

Finalmente, unos pescadores que se encontraban en el lugar, le prestaron los primeros auxilios y cortaron los extremos de la lanza utilizando una amoladora. Más tarde trasladaron a Hallowell a un hospital, en donde fue sometido a una cirugía para retirarle el objeto. La intervención quirúrgica no presentó ningún tipo de complicación y el pastor está recuperándose, sin ningún tipo de daño en su visión.

En el video, se ve a la Connie desde el hospital agradecido por las oraciones de la gente: "Hola chicos, gracias por todas las oraciones realmente lo aprecio. Estoy muy, muy bien. Estoy bien, me estoy recuperando, espero verlos pronto. Dios los bendiga, adiós", concluyó.

