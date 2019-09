En china se podrá pagar ¡solo con la cara!

05/09/2019 - 12:15 Mundo Web

China. Olvidarse el tarjetero, plata, o el celular ya no será un inconveniente a la hora de realizar compras en los supermercados de China. Ya que se creó un nuevo mecanismo para pagar las cosas, el reconocimiento facial. "Ya no hace falta llevar consigo el teléfono. Uno puede salir de compras sin llevar nada", explicó Bo Hu, Director de Servicios Informáticos de la cadena china de panaderías “Wedome”. "Pagar sin nada no era posible al principio de los pagos móviles [con códigos QR], pero hoy sí gracias al auge del reconocimiento facial", concluyó Bo Hu.

Esta nueva tecnología ya se encuentra vigente en comercios y restaurantes, como ser el de comida rápida KFC.

Para llevar a cabo una compra de esta forma, el consumidor deberá enviar una foto con su cara a la cuenta bancaria o a un sistema de pago móvil. El supermercado contara con un escáner especial donde se reconocerá el rostro y se dirigirá directamente a la cuenta registrada.

El "Smile-to-Pay" ("Sonría para pagar") es una iniciativa que se encuentra en expansión. La empresa china líder de pago móvil, Alipay, cuenta con máquinas instaladas en cien ciudades del país y pretende invertir 3000 millones de yuanes en el rango de los próximos tres años para expandir la tecnología. "Alipay gasta miles de millones para difundir esta tecnología subvencionando a los vendedores y dando recompensas financieras a los consumidores que la utilizan", señaló Mengmeng Zhang, un analista de la consultora de Hong Kong Counterpoint.

Además de poder pagar las compras que uno realiza, esta tecnología sirve para otras cuestiones, como ser por ejemplo: reconocer a prófugos de la justicia o desbloquear artefactos tecnológicos.

