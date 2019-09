Los detalles del acuerdo de la llegada de Maradona a Gimnasia

05/09/2019 - 16:29 Deportivo

Diego Armando Maradona es el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El mítico astro del fútbol mundial llegará al Bosque para tratar de salvarlo del descenso.

De acuerdo con lo informado por Infobae, el entrenador firmará un contrato hasta el final de la Superliga y volverá al fútbol argentino luego de nueve años: su último trabajo en el país fue el de DT de la Selección Argentina.

Matías Morla, apoderado del “Diez”, se reunió con Gabriel Pellegrino, presidente del conjunto platense y definieron los detalles contractuales de la llegada de Maradona al club.

Cabe destacar que Diego ha sido sometido a una operación en su rodilla derecha y aún no recibió el alta médica, por lo que en un principio no tendrá la posibilidad de no ir todos los días a las prácticas. Esta cláusula está en el contrato.

El ayudante de campo principal será Sebastián Méndez, quien ya tiene experiencia como DT principal en San Lorenzo, Banfield, Belgrano, Palestino de Chile y Godoy Cruz.

El preparador físico sería Hernán Castex junto a Adrián González. Daniel López Maradona, quien lo acompañó en Dorados de Sinaloa, también sería de la partida. En el mismo sentido, se busca la contratación de Carlos Fernando Navarro Montoya y Jorge San Esteban.

Según trascendidos, Le Coq Sportif, la empresa que viste al “Lobo” y a la Argentina en el Mundial de México 86, realizaría un gran aporte al convenio, mientras que Flybondy ofreció plotear uno de sus aviones con la imagen del “10” para cuando el plantel viaje al interior del país.