×

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de septiembre de 2019

A LAS 11.45 EL PRECIO JUSTO

- 21:04 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TORNEO ANUAL: COMERCIO VS. MITRE

20.00 PEREGRINOS DE LA FE

20.30 SÚPER FÚTBOL

21.30 PEDALIER

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

 

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

CINEMAX

07.07 EL CÓDIGO ENIGMA

09.24 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROP

11.54 LA ÚLTIMA CANCIÓN

13.45 CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE

15.26 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROP

17.57 EL CÓDIGO ENIGMA

20.15 PRESENCIA SINIESTRA

22.00 NUNCA DIGAS SU NOMBRE

23.49 DESTINO FINAL

TCM

07.32 LOST - T. 1 - EP. 25 - EXODUS - PART 3

10.50 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 15 - VIRTUAL REALITY

11.40 LOST - T. 2 - EP. 5 - ... AND FOUND

15.27 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 15 - VIRTUAL REALITY

16.17 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

18.01 EL EXPRESO POLAR

20.01 EL GUARDIÁN

22.00 SIETE AÑOS EN EL TÍBET

TNT

07.42 SLAMMA JAMMA

09.37 PEARL HARBOR

12.53 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA

15.13 TOY STORY

16.44 LA PROPUESTA

18.48 ¿QUÉ PASÓ AYER?

20.39 CONSTANTINE

23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 - EP. 1 - CORRIENTES

23.28 EL CONTADOR

SPACE

07.22 EL GUARDIÁN

09.09 DESAFÍO MOTOR - T. 1 - EP. 5

09.39 FURIA DE TITANES 2

11.19 FUGA AL LÍMITE

12.59 PERSECUCIÓN EXTREMA 5

14.36 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES

16.21 SHANGHAI KID

18.25 EL PODER DEL TALISMÁN

20.08 DESPUÉS DE LA TIERRA

22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 3

23.53 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2

CINECANAL

11.00 EL GATO CON BOTAS

12.05 PODER SIN LÍMITES

13.45 SECUESTRO

15.45 EL VIAJE MÁS LARGO

18.10 AMOR A LA DERIVA

20.30 LA ERA DE HIELO 4

22.00 UN ESPÍA Y MEDIO

VOLVER

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

 

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*REY LEÓN, A LAS 14.15

* MATAR UN MUERTO, A LAS 16.

*IT 2, A LAS 17.30, 21.50 Y 00. 45

*SHALOM, A LAS 20.20.

MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20 ESPACIO INCAA $50.

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LIB. (S) 244, LA BANDA)

*VIERNES 6, FREDY Y DARÍO ARGAÑARAZ Y HERMANADOS. KARAOKE.

*SÁBADO 7, CUERDAS CALIENTES, CON SU REPERTORIO DE ROCK & ROLL. KARAOKE.

PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

EL 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO. PARTICIPARÁN PROYECTO GÓMEZ CASA, RODRIGO DOMÍNGUEZ TRÍO, PATRICIO CARPOSI, MARIANO OTERO ORQUESTA, SEPTETO SOCAVÓN, NOELIA RODINI Y HAICK-LAVAISSE-HERRERA.

LA ESQUINA DEL RECUERDO

(PEDRO LEÓN GALLO Y CORRIENTES)

*SÁBADO 7, LOS ALFILES FESTEJAN SU 44 AÑOS. LOS ACOMPAÑARÁN KALAMA Y EL GRUPO CHUPETE’S.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*SÁBADO 7, A LAS 21, TRIBUTO A GILDA CON MORENA CUMBIA.

*VIERNES 13, A LAS 20, ESPECTÁCULO DE VIOLÍN Y PIANO CON SILVIA MARGARY. GRATUITO.

 


CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

06/09 -17:10 hs (Cast)

07,08 /09 -14:45 hs (Cast) 17:10 hs (Cast)

REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 11/09 - 19:00 hs (Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

06/09 -16:30 hs (Cast)

07,08/09 -14:00 hs (Cast) 16:30 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 11/09 -18:45 hs(Cast)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

06, 07/09 -21:30 hs(subt) 00:40 hs(subt)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

06/09 -17:20 hs (Cast) 17:45 hs (Cast) 21:00 hs (subt) 21:20 hs (subt) 21:30 hs (subt) 00:15 hs (subt) 00:35 hs (subt) 00:45 hs (subt)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

06/09 -17:00 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

06,07/09 19:30 hs (Cast) 21:45 hs (Cast) 00:10 hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:00 - 17:20 - 19:15 - 20:40 - 22:00 - 22:40

SUBTITULADA 2D 22:00 (solo jueves y Viernes Subtitulada)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 17:10

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 19:30

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO

CASTELLANO 2D 19:10 -

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días

 

Más noticias de hoy

Lo último de Opinión

Ley de talles: es importante conocer las medidas...

El reto de vivir con fibrosis pulmonar idiopática

Violencia para todos

El correcto uso de la fuerza no es gatillo fácil

Día Nacional del Inmigrante

Lo último de Policiales

Una jovencita se arrojó bajo las ruedas de un...

El Dr. Guillermo Molinari sufrió un infarto, y está internado

Las Termas, sede de la 112ª Asamblea Ordinaria de la FAM

El Dr. Bothamley echó luz sobre los juicios por jurado, la problemática...

Cómo deben actuar los docentes si detectan un niño víctima de abuso...

Lo último de Política

La UTA pararía el lunes en La Banda por deuda...

“Se va a cumplir con las deudas, pero no será a costa del sufrimiento...

Los 6 candidatos quieren participar del debate

Zamora habilitó viviendas en diferentes barrios de la Capital

Vidal da $400 millones a municipios para alimentos y sube jubilación...

Lo último de Deportivo

Macri tiene diálogo permanente con Alberto Fernández

Habrá boxeo internacional en el Coliseo de La Banda

El séptimo parcial de tiro a la hélice será el desafío

En Fernández se desarrollará una velada de box amateur

Lawn Tennis y Old Lions, un clásico muy esperado