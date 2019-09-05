CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de septiembre de 2019

-CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 DE A DOS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 CULTURAR TV
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TORNEO ANUAL: COMERCIO VS. MITRE
20.00 PEREGRINOS DE LA FE
20.30 SÚPER FÚTBOL
21.30 PEDALIER
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
CINEMAX
07.07 EL CÓDIGO ENIGMA
09.24 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROP
11.54 LA ÚLTIMA CANCIÓN
13.45 CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE
15.26 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROP
17.57 EL CÓDIGO ENIGMA
20.15 PRESENCIA SINIESTRA
22.00 NUNCA DIGAS SU NOMBRE
23.49 DESTINO FINAL
TCM
07.32 LOST - T. 1 - EP. 25 - EXODUS - PART 3
10.50 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 15 - VIRTUAL REALITY
11.40 LOST - T. 2 - EP. 5 - ... AND FOUND
15.27 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 15 - VIRTUAL REALITY
16.17 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
18.01 EL EXPRESO POLAR
20.01 EL GUARDIÁN
22.00 SIETE AÑOS EN EL TÍBET
TNT
07.42 SLAMMA JAMMA
09.37 PEARL HARBOR
12.53 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA
15.13 TOY STORY
16.44 LA PROPUESTA
18.48 ¿QUÉ PASÓ AYER?
20.39 CONSTANTINE
23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 - EP. 1 - CORRIENTES
23.28 EL CONTADOR
SPACE
07.22 EL GUARDIÁN
09.09 DESAFÍO MOTOR - T. 1 - EP. 5
09.39 FURIA DE TITANES 2
11.19 FUGA AL LÍMITE
12.59 PERSECUCIÓN EXTREMA 5
14.36 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES
16.21 SHANGHAI KID
18.25 EL PODER DEL TALISMÁN
20.08 DESPUÉS DE LA TIERRA
22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 3
23.53 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2
CINECANAL
11.00 EL GATO CON BOTAS
12.05 PODER SIN LÍMITES
13.45 SECUESTRO
15.45 EL VIAJE MÁS LARGO
18.10 AMOR A LA DERIVA
20.30 LA ERA DE HIELO 4
22.00 UN ESPÍA Y MEDIO
VOLVER
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*REY LEÓN, A LAS 14.15
* MATAR UN MUERTO, A LAS 16.
*IT 2, A LAS 17.30, 21.50 Y 00. 45
*SHALOM, A LAS 20.20.
MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20 ESPACIO INCAA $50.
ENCUENTRO’S
(REP. DEL LIB. (S) 244, LA BANDA)
*VIERNES 6, FREDY Y DARÍO ARGAÑARAZ Y HERMANADOS. KARAOKE.
*SÁBADO 7, CUERDAS CALIENTES, CON SU REPERTORIO DE ROCK & ROLL. KARAOKE.
PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
EL 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO. PARTICIPARÁN PROYECTO GÓMEZ CASA, RODRIGO DOMÍNGUEZ TRÍO, PATRICIO CARPOSI, MARIANO OTERO ORQUESTA, SEPTETO SOCAVÓN, NOELIA RODINI Y HAICK-LAVAISSE-HERRERA.
LA ESQUINA DEL RECUERDO
(PEDRO LEÓN GALLO Y CORRIENTES)
*SÁBADO 7, LOS ALFILES FESTEJAN SU 44 AÑOS. LOS ACOMPAÑARÁN KALAMA Y EL GRUPO CHUPETE’S.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*SÁBADO 7, A LAS 21, TRIBUTO A GILDA CON MORENA CUMBIA.
*VIERNES 13, A LAS 20, ESPECTÁCULO DE VIOLÍN Y PIANO CON SILVIA MARGARY. GRATUITO.
CINES
SUNSTAR
PAW PATROL (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
06/09 -17:10 hs (Cast)
07,08 /09 -14:45 hs (Cast) 17:10 hs (Cast)
REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 11/09 - 19:00 hs (Cast)
ANGRY BIRDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
06/09 -16:30 hs (Cast)
07,08/09 -14:00 hs (Cast) 16:30 hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 11/09 -18:45 hs(Cast)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
06, 07/09 -21:30 hs(subt) 00:40 hs(subt)
IT (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
06/09 -17:20 hs (Cast) 17:45 hs (Cast) 21:00 hs (subt) 21:20 hs (subt) 21:30 hs (subt) 00:15 hs (subt) 00:35 hs (subt) 00:45 hs (subt)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)
AVENTURA (ATP)
06/09 -17:00 hs (Cast)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
06,07/09 19:30 hs (Cast) 21:45 hs (Cast) 00:10 hs (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:00 - 17:20 - 19:15 - 20:40 - 22:00 - 22:40
SUBTITULADA 2D 22:00 (solo jueves y Viernes Subtitulada)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 17:10
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 19:30
ANTICIPADA EN VENTA
ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO
CASTELLANO 2D 19:10 -
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $250
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días