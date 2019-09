O’Globo Senior’s fue más contundente que nunca

05/09/2019 - 22:35 Deportivo

O’Globo Senior’s no anduvo con vueltas el pasado domingo y obtuvo una categórica victoria por 6 a 0 ante Despensa Doñita, en la categoría C35 de la Liga Comercial Santiago.

Los “cotilloneros” estuvieron más encendidos que nunca y dejaron en evidencia todo su potencial ofensivo.

También para destacar en la misma categoría fue la goleada de Ferretería Comercial Colón que venció por 3 a 0 a OBV Garbarino.

El próximo domingo se jugará la fecha con estos partidos: en cancha 1, 9.30, Ferretería C. Colón vs. Subnaf (Libre); 11, Karam FC vs. Super Vea (C35); 12, Despensa La Parada vs. Línea Blanca SRL (Libre); 13, Óptica Molinari vs. OBV Garbarino (C35); O’Globo Senior’s vs. Polirrubro Castelli (C35); 15, Ferretería Comercial Colón FC vs. Kiosco Máxima (C35); 16, Línea Blanca SRL vs. Neumáticos del Valle.

Cancha 1, 9.30, Despensa Doñita vs. Malvinas Sur (C35); 11, Namaskar FC vs. Las Malvinas FC (Libre); 12, Pritty vs. O’Globo Megacotillón (C35); 13, Crecer Construcción vs. El Rejunte FC (Libre); 14, Tarsil FC vs. Pritty (Libre); 15, San José FC vs. Power Informática (Libre); 16, Termas Unidos vs. El Príncipe FC (Libre). l