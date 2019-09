“Hoy será tu último día, porque te voy a matar”, amenazó a su ex

06/09/2019 - 00:21 Policiales

La Justicia condenó en un juicio abreviado a un albañil que desde hace dos años hostiga y convirtió en un infierno la vida de su ex pareja, ya que no acepta el fin de la relación.

En el Palacio de Tribunales se llevó a cabo un juicio abreviado en contra del acusado de apellido Miranda de 36 años.

La fiscal que comandó la investigación de los diferentes hechos, Dra. Silvina Paz, presentó ante la jueza de Género, Dra. Cecilia Laportilla, el acuerdo alcanzado con la defensa del imputado.

La Dra. Paz comenzó a relatar los cuatro incidentes protagonizados por Miranda, domiciliado en una localidad del departamento Figueroa.

Según la fiscal, el primer hecho data de noviembre de 2017, cuando la damnificada se presentó ante la Policía para denunciar que su ex -el acusado- la había amenazado diciéndole que si la encontraba con “otro”, la iba a matar a ella y a la otra persona.

A mediados del 2018, se produjo el segundo episodio. Mantuvieron una discusión y Miranda volvió a amenazarla diciendo que la mataría, así como también a los policías si lo denunciaba.

El tercer incidente se registró en enero de este año. Nuevamente mantuvieron una discusión, el albañil la insultó y humilló a la damnificada, amenazándola de muerte: “Te voy a c... matando, si no estás conmigo no vas a tener otro”.

El último hecho de violencia sucedió el pasado 11 de agosto. El acusado ingresó sin autorización a la casa de la mujer y se acostó a dormir. Cuando la denunciante regresó para cocinarle a sus hijos, encontró a Miranda en uno de los dormitorios. Ella le pidió que se retirara, a lo que éste comenzó a insultarla nuevamente y amenazarla de muerte.

“Prostituta, p..., te voy a hacer lo que yo quiera cuando quiera y nunca de te vas a librar de mi hasta que estés muerte y hoy será tu último día porque te voy a matar”.

La fiscal Silvina Paz manifestó a la jueza que habían acordado una pena de 1 año y tres meses de prisión de cumplimiento en suspenso. La magistrada preguntó a Miranda si admitía su culpa y éste prestó conformidad, por lo que la Dra. Laportilla homologó el acuerdo y condenó a 1 año y 3 meses de prisión en suspenso, bajo estrictas medidas de comportamiento y la prohibición de acercarse y tener cualquier tipo de contacto con la damnificada.l