“Wanchope” se ilusiona con llegar a las semifinales coperas

06/09/2019 - 00:35 Deportivo

El delantero de Boca Juniors Ramón Ábila comenzó ayer su recuperación en campo, tras la lesión sufrida en la pierna derecha, y se ilusiona con la posibilidad de llegar a la primera semifinal de la Copa Libertadores ante River Plate, prevista para el 1 de octubre.

“Wanchope” sufrió una avulsión (desprendimiento) en el aductor derecho en el choque de vuelta de cuartos de final de la Copa ante Liga de Quito y, en principio, sus chances de jugar ante River son escasas, pero ayer volvió a entrenarse y especula inclusive con tener algunos minutos ante Newell’s, el 28 de este mes por la Superliga.

Por su parte, Eduardo Salvio y Mauro Zárate, ambos desgarrados, hicieron ejercicios con pelota y se calcula que podrían volver ante el líder de la Superliga, San Lorenzo, el sábado 21 en el Nuevo Gasómetro.

El plantel de Boca volverá a entrenarse hoy en el predio de Casa Amarilla y tendrá el fin de semana libre.

A propósito de “Wanchope”, trascendió ayer que Boca se adueñará del 100 por ciento del pase por poco más de 3.000.000 dólares. Es decir, un negocio redondo y no sólo por lo baja que resulta la cifra por la totalidad de la ficha de unos de los delanteros más importantes de la Argentina, sino porque además ese monto se pagará en dos veces. Una ya se abonó a mediados de 2017 cuando el dólar estaba 17 pesos aproximadamente... ¿Y la otra?

También fue un negocio redondo para todos cuando Boca logró sacar al cordobés de 29 años de Brasil. Cruzeiro estaba en conflicto con Huracán por no abonar lo que correspondía del delantero (el Globo había vendido la mitad del pase en 4.000.000 de dólares, pero sólo había recibido 2.400.000) y allí se metió Daniel Angelici para aportar una solución: compró el 50% que tenía Cruzeiro y además usó a favor de la negociación el préstamo de Alexis Messidoro, quien se fue a Belo Horizonte.

Según habían avisado en Huracán, el contrato por Ábila estipulaba que Boca tenía como tope el 31 de enero de 2020 para pagar los 4.000.000 de dólares que restaban por el otro 50 por ciento (hoy en poder del “Globo”) del delantero. O bien, y en caso de que existiera una futura venta, darle la mitad de la plata que le entrara al “Xeneize” por él. Caso contrario, legalmente Wanchope debería volver a Parque Patricios, algo que hoy parece descabellado.

Según informó Por Siempre Globo (programa partidario de Huracán), el monto que tiene que pagar el club por el 50 por ciento no es de U$S 4.000.000 y sí de U$S 1.950.000, sino que además el pago está estipulado para estos días (misma situación que ocurre con Lisandro López y los 4.000.000 de euros de su opción de compra). Buenísima noticia para Boca, pero pésima para Huracán y sus hinchas.l