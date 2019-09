CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de septiembre de 2019

06/09/2019 - 21:27 Cartelera

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CINE. RADIO REBELDE

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 CINE. RADIO REBELDE

(CONTINUACIÓN)

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

(CONTINUACIÓN)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 FINDE EN NICK

17.30 CLUB 57

18.15 CINE. DR. DOLITTLE 3

20.00 VIVERO, NOCHE DE SUEÑOS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 EL ARQUI

00.45 GRAVEDAD ZERO INVIERNO

2019

01.15 CIERRE DE TRANSMISIONl





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE

TV PÚBLICA

13.00 MIRADAS NUESTRAS

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 DEPORTV

16.00 ABIERTO AL PÚBLICO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES

22.00 PETER CAPUSOTTO

EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 RECORDANDO

21.30 SANTIAGO TEATRAL

22.00 TICKET AL SHOW

23.00 PEREGRINOS DE FE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS 2ª EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO

POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

07.42 FRANKENWEENIE

09.11 COSAS QUE IMPORTAN

11.41 MI VILLANO FAVORITO

13.27 FRANKENWEENIE

14.59 HERBIE A TODA MARCHA

16.54 EL NOVIO DE MI MAMÁ

18.34 FRANKENWEENIE

20.05 REBELDES CON CAUSA

22.00 TED

23.59 ENTRE BESOS Y TIROS

TCM

06.45 LOST - T. 2 - EP. 5 - ... AND FOUND

10.32 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 17 -

INSTANT KARMA

15.05 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 17 - INSTANT

KARMA

15.30 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 18 - THE TAPE

15.55 EL EXPRESO POLAR

17.40 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO

19.19 SIETE AÑOS EN EL TÍBET

22.00 MAREA ROJA

TNT

07.18 REGRESO A LA ISLA DE NIM

08.54 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL

MAÑANA

11.08 TOY STORY

12.37 EL DIARIO DE LA PRINCESA

14.54 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 - EP. 1 -

CORRIENTES

15.22 ENREDADOS

17.07 BUSCANDO A DORY

18.59 UN GRAN DINOSAURIO

20.51 LA LEYENDA DE TARZÁN

23.00 EL TIGRE VERÓN - T. 1 - EP. 9 - TIGRE

ENJAULADO

23.59 TRIPLE 9

SPACE

06.00 MANNY

07.00 FUGA AL LÍMITE

08.39 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES

10.18 DESAFÍO MOTOR - T. 1 - EP. 5

10.48 LA SALVACIÓN

12.27 SHANGHAI KID

14.35 RÁPIDA Y MORTAL

16.34 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

18.35 DESPUÉS DE LA TIERRA

20.21 HOMBRES DE NEGRO

22.15 HOMBRES DE NEGRO II

CINECANAL

11.00 AMIGOS SALVAJES

11.30 PADDINGTON 2

13.40 BAJO LA MISMA ESTRELLA

15.50 CORRER O MORIR

17.50 UN ESPÍA Y MEDIO

20.10 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS

22.00 TORTUGAS NINJA

23.50 COWBOYS Y ALIENS

VOLVER

06.55 EL CANDIDATO

08.40 PRIMERO YO

10.30 LAS COMEDIAS DE DARÍO VITTORI

12.00 LA RISA ES BELLA

13.00 PEOR ES NADA

15.00 LOS VAMPIROS LOS PREFIEREN GORDITOS

16.45 EL GORDO CATÁSTROFE

18.30 EL GORDO DE AMÉRICA

20.00 TE ROMPO EL RATING

21.30 LOS MUSICALES DE SOLAMENTE VOS

22.00 ROMPEPORTONES





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*REY LEÓN, A LAS 14.15

* MATAR UN MUERTO, A LAS 16.

*IT 2, A LAS 17.30, 21.50 Y 00. 45

*SHALOM, A LAS 20.20.

MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20

ESPACIO INCAA $50.

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LÍBANO (S) 244,

LA BANDA)

*SÁBADO 7, CUERDAS

CALIENTES, CON SU

REPERTORIO DE ROCK & ROLL.

KARAOKE.

PATIO MUNICIPALIDAD

DE SANTIAGO

SÁBADO 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE,

A LAS 20, VII FESTIVAL DE

JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO.

PARTICIPARÁN PROYECTO

GÓMEZ CASA, RODRIGO

DOMÍNGUEZ TRÍO, PATRICIO

CARPOSI, MARIANO OTERO

ORQUESTA, SEPTETO SOCAVÓN,

NOELIA RODINI Y HAICKLAVAISSE-

HERRERA.

LA ESQUINA DEL

RECUERDO

(P.L. GALLO Y CORRIENTES)

*SÁBADO 7, LOS ALFILES

FESTEJAN SU 44 AÑOS. LOS

ACOMPAÑARÁN KALAMA Y EL

GRUPO CHUPETE’S.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*SÁBADO 7, A LAS 21, TRIBUTO A

GILDA CON MORENA CUMBIA.

*VIERNES 13, A LAS 20,

ESPECTÁCULO DE VIOLÍN Y

PIANO CON SILVIA MARGARY.

GRATUITO.





CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

07,08 /09 -14:45 hs (Cast) 17:10 hs

(Cast)

REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 11/09 - 19:00 hs (Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

07,08/09 -14:00 hs (Cast) 16:30 hs

(Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 11/09 -18:45 hs(Cast)

HABÍA UNA VEZ EN

HOLLYWOOD (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

07/09 -21:30 hs(subt) 00:40 hs(subt)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

07/09 -14:00 hs (Cast) 14:30 hs

(Cast) 17:20hs(cast) 17:45 hs(cast)

21:00 hs(subt)

-21:20 hs (subt) 21:30 hs(subt)

00:15 hs(subt) 00:35 hs(subt) 00:45

hs(subt)

DORA Y LA CIUDAD

PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

07, 08/09 -14:30 hs (Cast) 17:00 hs

(Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES

(2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

07/09 19:30 hs (Cast) 21:45 hs (Cast)

00:10 hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:00 - 17:20 -

19:15 - 20:40 - 22:00 - 22:40

SUBTITULADA 2D 22:00 (solo jueves

y Viernes Subtitulada)

DORA Y LA CIUDAD

PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 17:10

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 19:30

ANTICIPADAS EN VENTA

ESTRENO 13 Y 15 DE

NOVIEMBRE 2019

SHAKIRA: EN EL

CONCIERTO - EL DORADO

CASTELLANO 2D 19:10 -

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$170 todos los días / 3D Entrada

General: $260 / Jubilados, Docentes

y Estudiantes: $180 todos los días.