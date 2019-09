Arnaldo André revela aspectos de su adolescencia en un filme que estrenará en Las Termas

06/09/2019 - 23:01 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

“Lectura según Justino”, filme que marcó el debut como director del actor Arnaldo André, tendrá su estreno nacional en el Festival Nacional de Cine Premios Las Termas de Río Hondo 2019, que se desarrollará el próximo viernes 13, sábado 14 y domingo 15 en el Centro Cultural y Artesanal Gral. San Martín, de la “Ciudad Spa”.

El prestigioso intérprete asistirá a esta muestra en la cual será homenajeado el sábado 14. Su película se proyectará ese día, a las 19.30. Antes de su arribo al principal centro turístico de Santiago del Estero, el recordado intérprete de inolvidables novelas concedió una entrevista a EL LIBERAL.

“Lectura según Justino” tendrá su estreno nacional en el Festival de Cine Premios Las Termas de Río Hondo.

Me pareció oportuno porque finalmente, después de varios años de trámites burocráticos, la película está lista para ser exhibida en la Argentina. Tuve el placer y la felicidad de verla estrenarse en Asunción (Paraguay) y luego acompañar su proyección en festivales internacionales de cine como el de la India, el de Chicago (EE.UU), Ottawa (Canadá), San Pablo (Brasil), Punta del Este (Uruguay) y ahora, finalmente este año, voy a tener la oportunidad de que el público argentino pueda juzgar mi trabajo como director. Precisamente, va a ser Las Termas en donde, por primera vez en territorio argentino se va a exhibir mi película en una suerte de preestreno, fuera de concurso del festival. Me llena de emoción saber que estaré en Las Termas.

¿Cómo vivió el estreno de “Lectura según Justino” en su país natal?

Me llenó de emoción, pero al mismo tiempo también el temor a la crítica. Cuando digo crítica no hablo de los críticos especializados sino de la gente de mi ciudad (San Bernardino) porque yo traté, en lo posible, de ser muy fidedigno, muy veraz con todo lo que quería mostrar en la película. Al momento de filmar, yo decía ‘no, no, esto no tiene nada que ver con lo que recuerdo yo de mi adolescencia’. Entonces, buscábamos una locación. Si no encontrábamos la locación, muchas de las cuales que utilizamos eran las reales, buscábamos otro lugar que se parezca más o que las calles estén como en aquella época. Las calles de San Bernardino están hoy asfaltadas. Temía a que dijeran ‘no, no, esto no tiene nada que ver con aquella época’. Pero, fue una gran emoción para mí que el público paraguayo haya sido el primero que ha visto mi película.

Su filme se sitúa en 1955, con el inicio del gobierno de Alfredo Stroessner en Paraguay y la llegada de nazis a ese país. ¿Cómo vuelca ese contexto histórico en “Lectura según Justino”?

Los recuerdos que yo tengo de mi infancia y adolescencia en San Bernardino es que, de pronto, yo iba a la escuela, jugábamos y no teníamos mucha información o no nos llegaba o no nos enterábamos de lo que había sucedido en el mundo, ni que había habido una guerra. O no nos interesábamos sería la palabra. Al morir mi papá, un amigo de mi padre, que era el director de Correos, le dice a mi mamá por qué yo no voy a ayudarlo y que me daría un sueldo. Me convertí en el cartero del pueblo, un puesto que nunca existió en ese momento, y tampoco existió nunca jamás porque no era necesario ya que la gente iba hasta el correo y preguntaba si había cartas. Pero, este hombre, para entretenerme un poco, porque además de pedirme que le cebara tereré (bebida tradicional y oficial del Paraguay), me decía que llevara las cartas, unas cuatro o cinco, que yo repartía en el radio céntrico. Si es cierto que me llamaban la atención que muchas de ellas eran de apellidos alemanes y muchos de ellos eran hoscos y apenas me abrían la puerta. Muchas de esas cartas venían de Alemania, otros de la Argentina y me quedé con ese recuerdo. A los 17 años, cuando vine a la Argentina a estudiar teatro, me empecé a informar más de la guerra, de lo que pasó, de muchos jerarcas nazis que escaparon y vinieron a la Argentina y a Paraguay. Fue en ese momento que me pregunté si cuántas veces le habré entregado un sobre a un asesino o ese sobre fue tocado por un asesino. Me quedó eso. Entonces, me faltaba un poquito la cuota de intriga en mi relato y decidí incluir una historia que tenía que ver con un asesino nazi misterioso y recluido ahí en San Berardino. Eso me dio un poco de relacionar ese personaje con mi profesora de alemán. Quedé conforme con eso sin exagerar tanto esa parte.l