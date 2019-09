Agradecido por el reconocimiento que tendrá en Las Termas y por el respeto y cariño de los santiagueños

06/09/2019 - 23:02 Pura Vida

¿Qué valor tiene para usted el homenaje que le realizarán en el Festival Nacional de Cine Premios Las Termas de Río Hondo 2019?

Es una manera en que los santiagueños me demuestran su afecto y de reconocer todo lo que uno ha hecho. Mi trabajo ha estado siempre signado por el respeto, por la dignidad. Cuando hablo del respeto, digo no solo el respeto que uno pone sobre la persona de uno, y que de pronto el público, como uno es una persona que llega a través de los medios, se entera de la conducta de uno. Entonces, ya he tratado de llevar una vida con mucho respeto. Pero, también hablo del respeto que he sentido siempre hacia el público y de poder saber elegir mis trabajos y poder siempre pelear por hacer algo digno porque el único que va a poder juzgar el trabajo mío es el público y obviamente los críticos. Entonces, es ahí cuando yo a la palabra respeto la pondero mucho, la pongo en primer lugar.

Supongo que todo esto que estoy señalando tiene que ver con ese reconocimiento, además hay un cariño de parte de la gente. A esto lo valoro muchísimo y estoy agradecido por este reconocimiento. Además, me va a dar la oportunidad de viajar a Santiago o a Las Termas, cosa que no he hecho desde hace muchísimos años, n siquiera haciendo giras teatrales he tenido la suerte de que nuestros productores hayan programado, por alguno u otra razón, de llegar a Santiago del Estero. Así que, estoy contentísimo de estar allá, en este caso Las Termas.l