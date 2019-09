FÚNEBRES | 7 de septiembre de 2019

06/09/2019 - 23:22 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Nicéfora Anrríquez (Salavina)

- Patricia Elizabeth del Carmen Ligios de Carrizo

- Mauro Humberto Anna

- Luis Roberto Cejas

- Mario Rodríguez

- Carlos Hugo Buffa

- Bernardo Francisco Bolla

- Néstor Gabino Sadoval

- Merhesh Sleibe (Kafrabohmm, Hama, Rep. de Siria)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ANNA, MAURO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Su hija Estrella su mama Silvia Anna su papa Luis Galvan su hno Gabriel Galvan y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ANNA, MAURO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Sus tíos Héctor Galván y Marta Santillán, sus primos Alejandro, Gabriela, Noelia y Érika Galván participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

ANNA, MAURO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Sus tíos René, Héctor Galván, Marta Santillán, primos, Sebastián, Naty Puyor, Ale, Gabi, Noelia, Érika, Matilda participan con profundo pesar su fallecimiento, rogando a nuestro Padre Dios y la Virgen Maria te reciban en su casa celestial y te den el descanso eterno. Amen.

ANNA, MAURO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Sus tíos Maria Esther y Mario Enrique Anna y flia., sus primos Guadalupe, Gabriel y Sofia Anna y Maria Eugenia Sayago Anna y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANNA, MAURO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Que Dios reciba tu alma y le de la luz eterna. Sus tíos Olga Anna de Corvalán, Liliana y Mundo Romero, Claudia y Coco Torrens, tus primos Matías Romero y flia., Leandro Romero y flia., Adrian Torrens y flia., y Carla Torrens, te despiden con profunda tristeza. y ruegan oraciones en su memoria.

ANNA, MAURO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Tus desconsolados tíos Tere y Negro Roldán , tus queridos primos que te amaban Silvina, Germán, Luciana, Facundo y sus respectivas familias participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

ANNA, MAURO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Tu querido padrino Germán Roldan, su esposa Verito y sus hijos Dante y Vicente que los amaban con tanto cariño participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

ANNA, MAURO HUMBERTO (Q.E.P.D.) Falleció el 5/9/19|. Abre tus alas y vuela. Tu prima Luky Roldán y flia. participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANNA, MAURO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Descansa en los brazos amorosos de nuestra Madre Maria. Elsa Patricia y Marcelo Valdora con sus respectivas flias., participan el fallecimiento de su sobrino Mauro. Ruegan oraciones en su memoria.

BOLLA, BERNARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cemet. Parque de la Paz. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 (S/v). EMPRESA SANTIAGO.

BUFFA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su esposa Fanny Ibañez y sus hijos Hugo y Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

BUFFA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Su esposa Fany del Valle Ibáñez, sus hijos Adriana y Hugui Buffa, h. pol. nietos, bisnieta y demás famil. partic. su fallec. Sus restos serán inhum. 9 hs cement Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 398. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

BUFFA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hijo Hugo y Silvia, sus nietos Lucy, Anto y Matias Llado, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BUFFA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Señor ya está ante tus puertas permítele el ingreso al reino de los bienaventurados. Su hija Adriana y Tolin, sus nietos Fabri, Flor y Constantina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BUFFA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Sus hermanos políticos Nancy Ibáñez y Carlos Ibáñez, sobrinos Gustavo Gallo, Sandra Gallo, y Marcos Canga participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

BUFFA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Sus sobrinos Sandra Gallo, Marcos Canga, Erica Lindheimer de Sabouret y Santiago Sabouret, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

BUFFA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Sus sobrinos Silvia Gallo, Alvaro, Ramiro, Maria Constanza y Candelaria Bravo e Ignacio Cardona, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUFFA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Sus sobrinos Noemí Gallo y Oscar Zanni, y sus hijos Carla, Hernán, Francisco, María José y sus hijitos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUFFA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Sus sobrinos Silvia, Noemi, Teresa, Sandra y Gustavo Gallo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUFFA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Su sobrino Manuel Arturo Luna, su esposa Leticia Juarez y sus hijas Viviana, Andrea, (a) Maria Laura y sus respectivas familias, participan con gran pesar el fallecimiento del tio ´Chichí, rogando a Dios por su eterno descanso.

BUFFA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino. Su consuegra Blanca Matteo de Palmisano y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BUFFA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. La comunidad educativa y religiosa del colegio La Asunción acompaña en el dolor por el fallecimiento del padre de la Prof. Adriana Buffa, elevando oraciones en su memoria.

BUFFA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino " Su sobrina Teresa Gallo y sus hijos Ignacio y Gabriela Cruz y nieta Josefina Cruz, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BUFFA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Los amigos de Hugo; Alberto LLado y Sra., sus hijos Alberto, Matias, Antonella y Nahiara, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUFFA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Chino Gubaira, Fabiola Vittar, oso y flia, Toti y flia, Guada y Gabriel particv. con profundo dolor su fallec. Sus restos seran inhumados 9 hs cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P.L. Gallo 398 s,v, VIP.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Su esposa Blanca Nazar, hijos Luis, Miriam, Carlitos, h. pol. Debora, Florencia, nietos Victoria, Santino, hnos. Mario,. Ramon, Mamina y demás fam. part. su fallec. Sus rfestos seran inhum. en cem. El Descanso hs 11. Casa de duelo P.L. Gallo 330 s.v. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Sus hermanos Mamina, Mario y Ramón con sus respectivas familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs cemet. Parque el Descanso.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Tío el Señor te recibió con los brazos abiertos en el Reino de los cielos descansa en paz. Su sobrina Sonia Guerrero Nazar, su esposo José Rodríguez, sus sobrinas nietas Fiorella, Antonella, Oriana y Pablo participan con dolor su fallecimiento.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá. Acompaña las amigas de su hijo Carlitos y su flia., Jimena Argibay, Eliana Avila, Eliana Cornejo, Normí Lopez Rodriguez y Laura Cura. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Amigos de su hijo Carlos Cejas y su familia; Ramon Rodriguez, Franco Acosta, Lucas Velez, Pablo Molina, Ruben Caceres y Promocion 99 de la Esc. de Comercio, participan con profundo dolor el fallecimiento de su Papá. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. A tí Señor elevo mi alma, Dios mio en tí confio. Tus sobrinos Alfredo Guerra, su esposa Maria de los Angeles Anauate e hijos Evangelina y Alesandro Guerra Anauate participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino. Tus primos Lita Nazar y Domingo Calzone, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Familia Saganias Lucca., Acompañan con profundo dolor a sus hijos y esposa en este dificil y doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Mariano Saganías, Analía Azaf y Maximiliano Saganías Azaf, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Hoy despedimos con mucho dolor a una excelente persona y gran amigo lleno de valores. Rogamos para él el descanso eterno y para su flia. resignación. Alfredo Martin, Mary Teme e hijos.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Leticio Arnaldo Suárez y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan cristiana resignación para su esposa, hijos y hermanos. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Benito de la Iglesia Nazar y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento del tío Lucho y ruegan oraciones en su querida memoria.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Querido Lucho vivirás eternamente en nuestros corazones, ahora tu alma descansa en los brazos de Dios. Siempre te recordaremos con mucho cariño. Tus amigos de calle Viamonte; Tato y Cussy Bucci, acompañan a toda su flia. en este momento de profundo dolor.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Sus amigos; Nica, Camila, Mirta, Silvia, Cacho y Norma Gerez con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Su comadre Silvia de Loto, Maria Silvia, Emanuel y Lourdes Loto, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Lucho fuiste un gran compañero, amigo y camarada, ya estás en presencia del Dios Padre. Descansa en paz. Crio. Gral. (R) Rodolfo Cisneros y esposa participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Señor recíbelo en tu Reino y que brille para el la luz que no tiene fin. La agrupación 28 de Octubre de oficiales retirados de la Policía de la Provincia participan con dolor el fallecimiento de su camarada "Lucho" y acompañan a su familia en este doloroso momento. Descansa en paz querido amigo.

LIGIOS DE CARRIZO, PATRICIA ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Su esposo Hugo, sus hijos Florencia y Exequiel, su amiga Juana partic. su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en cem. Parque de la Paz. Servicio CARUSO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LIGIOS DE CARRIZO, PATRICIA ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Su tío Juan Delicio Camuz y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LIGIOS DE CARRIZO, PATRICIA ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Autoridades del CePSI, directora ejecutiva CPN. Miriam Martínez, Director Médico adjunto Dr. Leandro Gamba, directora administrativa adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo del CePSI participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LIGIOS DE CARRIZO, PATRICIA ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Compañeros del CePSI, sector choferes: Pascual López, Carlos Figueroa, Franco Neirot, Carlos Juárez, Luis Castillo, Ricardo Gerez, Luis Tamer y Elias Abud participan con profundo dolor su fallecimiento.

LIGIOS DE CARRIZO, PATRICIA ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Julio Paz Abutti y Perlita, participan con profundo dolor la partida de la mamá de mi amigo Exequiel. Hermano ya está descansando ella y desde arriba te iluminará siempre. Rogamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ, MARIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/19|. "Deja que los vientos del dolor saquen de tu corazón, las aguas de tus lágrimas". Te despedimos con tristeza, tus amigas Lilia y Susana Pérez Castelli y acompañamos a Jorgelina e hijos en tan difícil momento. ¡Descansa en paz!.

PERALTA, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Su hermana Maria Josefina ( Zorry ), sus sobrinos Dany, Marcos, M. José y Agustin, sobrinos politicos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PERALTA, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Su hermana Teté, sus sobrinos Marita y Santi, sobrinos políticos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PERALTA, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Su hermana Romy, sus sobrinos Ma. Eugenia, Carlos, Pablo, M. Ezequiel, sobrinos políticos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PERALTA, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Tu prima Marta Rita Nazar, su hija Dra. Gaby Palazón, su esposo Raúl Romero e hijos Matías y Agustín Romero Palazón, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRIGUEZ, MARIO (q.e.p.d.) falleció el 6/9/19|. Ahora tu alma descansa en paz en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Vuela alto papito y que brille para vos la luz que no tiene fin. Su esposa Marina Ruiz, sus hijos: Mario, Daniel, Noemi, Nancy, Viviana, Fernando, Sebastián participan con dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Su esposa Gladys, sus hijos y hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de la Vuelta de la Barranca. Serv. Abraham Gubaira S. R. L: para Caruso y Cia. Arg. Seguros S. A.

RODRIGUEZ, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Su hija Nancy Rodríguez, su esposo Luis Orellana, sus nietos Luis, Nico, Marco, Celeste y bisnietas Justina y Jazmín participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRIGUEZ, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Su hija Noemi Rodriguez, Paul Ortiz, Nacho, Germán y Martin participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRIGUEZ, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Su hija Viviana Rodríguez, su esposo Francisco Luna y sus nietos Guadalupe, Abigail y Gabriel participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso en la Casa del Señor.

RODRIGUEZ, MARIO (q.e.p.d.) falleció el 6/9/19|. Te amaré por siempre mi viejo, su hijo Sebastián, su esposa Marina, sus hijos Daniel, Mario, Fernando, Sebastián, Viviana, Nancy, Noemí participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11hs en el cementerio de la Vuelta la Barranca.

SANDOVAL, NÉSTOR GABINO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Su esposa Marta, sus hijas Daniela, Cecilia, Laura Sandoval, nietos Guadalupe, Valentino, Samir, h. pol. Alejandro, Gonzalo y Rolando, hnas. Adela, Ana y Amelia participan el fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cem. Parque de la Paz. Serv. Caruso Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SANDOVAL, NÉSTOR GABINO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Personal directivo, docentes, maestranza y alumnos del colegio Cristóbal Colón participa el fallecimiento del papá de la Prof. Laura Sandoval. Ruega oraciones por su eterno descanso.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Comisión directiva del Gremio UEJN, participa su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Contador Rodolfo Alejandro Lindow y su esposa Lorna Luna Hernández, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Tito y acompañan a su familia en su resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Las autoridades y compañeros de trabajo de su esposa Vanessa Coulter, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Velardez Lorena y Diego Acosta y familia, acompañan con inmenso dolor a Vanessa Coulter. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Velarde Belén y Hernán Garakian, acompañan con inmenso dolor a Vanessa Coulter. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Bibiana Trinidad Meneghini y flia, acompaña con dolor a la familia.

SERRANO, CARLOS EMILIO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Eduardo Antonio Abalovich y flia, acompaña a sus hijos y toda la familia con dolor y ruega oraciones en su nombre.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Nené Touriño de Cuadros, Alfredo, Alejandra, Fernando y Gonzalo Cuadros y sus respectivas familias acompañamos con cariño a Anita, Bibi y demás familiares ante la partida del ahijado Tito a la casa del Padre. Ofrecemos oraciones por su alma.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patrón e hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Alicia Cárdenas y Daniel Terrera, sus hijos Agustín y Exequiel Terrera participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Amigas de su hermana del S. L. T. Club; Luchi, Tica, Pule, Grace, Lily, Anita, Moni, Luciana y Noe, participan su fallecimiento y acompañan a Ana Serrano con cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Sus compañeros de la defensoría ante el TOF: Silvia Abalovich, Aurora Ramos Taboada, Lucky Scrimini, Rocio Romano, Hugo González y Santiago Bustos, acompañan con dolor a la flia y ruegan oraciones en la memoria del querido Tito.

SERRANO, CARLOS EMILIO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. "Te fuiste temprano amigo". César Guillermo Terrosa y familia participan con dolor su fallecimiento.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Federico Bothamley lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Julia E. T. de Fioramonti y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Emilio y acompañan con mucho cariño a su hermana Ana María y demás familia elevando oraciones en su memoria.

SERRANO, CARLOS EMILIO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Elsa T. Feijóo de Argañarás y sus hijos Teresita Rosario, Jorge Manuel, Raúl Alberto y Manuel Alfonso y sus respectivas familias, acompañan a las hermanas de Tito, Ana María y Bibi, esposa e hijos y demás familiares. Ruegan por su eterno descanso.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Olegario Hernández y Claudia Zavalía participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. La comisión directiva y comunidad educativa del Inst. Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Perla Fernandez participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Tito. Acompaña a su familia en este dificil momento. Ruego oreaciones en su memoria.

SLEIBE, MERHESH (q.e.p.d.) Falleció en Kafrabohmm, Hama, Rep. de Siria el 6/9/19|. Su hermano Moisés Sleibe, su hermana política Mirta Guerrero y sus sobrinos Nicolás, Fernando y Mario Sleibe participan con dolor su fallecimiento.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ATÍA BELÁUSTEGUI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Nuestros corazones se estremecen al recordarte. Tu amor nos sigue acompañando. Su esposa Analia Monje y demás familiares, invitan a la misa para elevar una plegaria por su alma, hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

CAMPOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 6/619|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes praderas me hará descansar y aunque pase por el más oscuro de los valles no temeré ningún peligro". Querida Tere ya son tres meses de tu partida y aún tenemos frescos en nuestros corazones los recuerdos vividos junto a vos. Tenemos fe que descansas junto al Señor Jesús y que desde ese lugar tu nos acompañas y nos proteges en nuestro diario caminar. Nosotros siempre te llevaremos en nuestros corazones. Tus hermanos, sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. Sagrado Corazón de Jesús.

VITTAR, DARDO LLAMIL (q.e.p.d) Falleció el 29/8/19|. Su desconsolada esposa Norma Lady Llarrull y familiares agradecen profundamente a los sacerdotes Padre Manuel Amante, Padre Sati, Padre Julián Cueva, a la comunidad de San Cayetano, a amigos, vecinos y conocidos por todo lo brindado en estas tristes circunstancias e invitan a la misa que se celebrará este dia sábado 7, en la capilla San Cayetano (Belgrano y Gorriti) a las 19.30 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CISNEROS, ENRIQUE DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/07|. Su hijo Enrique Rolando Cisneros, su esposa Roldán Sara, sus nietos Romina, Alejo, Miqueas, Bautista y Ian, lo recuerdan con cariño al cumplirse un año más de su partida.

LOBOS DE SALTO, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/11|. A ocho años de tu partida, tu ausencia aún sigue pesando en nuestros corazones, pero aún así cada recuerdo nos llena de alegría y nos enorgullece, porque tu presencia física no la tendremos, pero tus enseñanzas quedaron impregnadas en nuestras vidas. Cuánto te amamos y extrañamos. Tu esposo Mario Salto, tus hijos Magdy, David y Lorena, tu nieta Rocío, tu hermana del corazón Chochi, la recuerdan con amor al conmemorarse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

LOBOS DE SALTO, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/11|. Madre de mi alma, nunca olvidaré el brillo de tus ojos al mirarme, la ternura de tus manos cuando me acariciabas, el dejo de tu voz al decir mi nombre. Nunca olvidare lo que fuiste y seras siempre "La mejor mujer" que amaré hasta el final de mi vida. Tu hija Magdy Salto de Luna te recuerda con mucho cariño al cumplirse un año más de su fallecimiento.

PAZ DE CHÁVEZ, MARÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos El me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque Tu estás conmigo con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios, con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dura mi vida, mi mansión será la casa del Señor por largos lagos días. Madre bella cómo se te extraña cada día que pasa, pero nos reconforta saber que ya no sufres, el amor nunca acaba con la muerte, nos encontraremos cuando Jehová nos llame a su reino y ya no habrá lagrimas de dolor. Te amamos tu esposo Segundo Chavez, hijos e hijos políticos, nietos y tu cuñada Nora Chavez ruegan una oración por su querida memoria al cumplirse dos años de su partida al reino de Jehová.

YACHELINI, MAITE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/12|. Mi querida Maitechu, hoy es 7, es otro cumpleaños sin tu presencia, pero yo, en silencio, brindo por ti, quizá para creer que todavía estas con nosotros. En tu breve existencia no pudiste llegar a realizar los proyectos que tenías para hacer tantas cosas y que tanto deseabas y ni siquiera llegaste a conocer a tu nueva familia, que te hubiera hecho muy feliz, pero de repente se te cortaron las alas cuando ya tenías vuelo propio, a pesar del dolor que tengo por haberte perdido, tengo la ilusión que cuando Dios me lleve, tú me vas a estar esperando. Que descanses en paz, mi querida hija. Tu madre Marisa Yachelini.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Nelly Sarquiz de Amerio, Silvia, Jorge, Nella, Sergio y flias, acompañan a Daguito e Inés y a todos sus nietos en este triste momento, ruegan resignación y elevan oraciones al cielo, que brille para ella la luz que no tiene fin.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (Chiquita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Susana y Nelly Montenegro y sus hijos María Emilia, Luciana y Miguel Ángel participan con dolor su fallecimiento ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Profesora Lidia Esther Grana de Manfredi despide con dolor a Chiquita y eleva oraciones para su descanso eterno. Acompaña a sus hijos y nietos en este trance dificil de la vida, trance qe provoca tanto dolor.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (CHIQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Hugo A. Castro y Sra. Elizabeth Castro y flia, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a hijos y demás familiares en este duro momento elevando oraciones por el descanso de Chiquita.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (CHIQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Sra. Chiquita gracias por haberme querido como a una hija y dejarme tan lindos recuerdos. Que su viaje sea placentero. Pimpa Montenegro y flia.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (CHIQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano participan con dolor el fallecimiento de Chiquita y abrazan con cariño a sus hijos Dagoberto y María Inés. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (CHIQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Santiago D. Herrera, María del Carmen Herrera, María Elisa Herrera y César Herrera y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (CHIQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Cristina Ríos, Enrique Sarquiz y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijos Ine y Hugo. Elevan oraciones en su memoria.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (CHIQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Silvia Jozami de Japaze, Mario Héctor Japaze y sus hijos acompañan en el dolor a su querida amiga Ine y hacen llegar las condolencias a su familia.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (CHIQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Erich Gallardo y Vladi Gallardo participan su fallecimiento. Acompañan a la familia en tan doloroso momento.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Dagoberto Díaz y madre política de la Sra. Silvina Belbruno. Ruega una oración en su memoria.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento tan difícil. Ruegan oraciones en su memoria.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculado Dr. Dagoberto Diaz y madre política de la Dra. Silvina Bdelbruno. Ruegan oraciones en su memoria.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (Chiquita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Lilia Bertolotti de Jozami y sus hijos Silvina, Marcela y Samir, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Dagoberto en este dificil y doloroso momento. Rogamos por su eterno descanso.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (CHIQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Héctor Manuel Fattor, su esposa Zulema, sus hijos Héctor, Guillo, Cecilia, Paulina, Marina, Sofía y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Dago. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARGAÑARAZ, VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/19|. Sus hermanos Crisanta y Mario Argañaraz, sus sobrinos Carlos R. Sosa y flia; Aidee e hijos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Tu partida dejó un gran dolor, fuiste excelente persona, amorosa madre y esposa. Pero la pronta partida de tu familia te golpeó fuerte, quedándote sola, pero seguiste adelante hermana: valiente, fuerte luchadora. Hoy estás con ellos y se que de nuevo sos feliz. Nunca te olvidaremos. Hasta pronto hermana! Que brille para ti la luz que no tiene fin.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ANRRÍQUEZ, NICÉFORA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Sus hijos Pascual, Alejandro, Walter, Sonia, Nieto Leandro, Milagros y de mas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Vaca Human Dpto. Salavina . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

YBÁÑEZ, JOSÉ VIRGILIO (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Que el Señor proteja con su compañia en su descanso eterno. María Elena Rojas y flia participan con profundo dolor su partida y acompañan a Zulma, Norita, Josecito y Elicita en este momento de tristeza. Frías

YBÁÑEZ, JOSÉ VIRGILIO (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. "Las almas de los justos están en las manos de Dios". José C. Saín, su esposa Hilda R. de Saín, sus hijos José D. ; José C. ; Raúl E.; Pablo M.; participan con profunda tristeza el fallecimiento del gran amigo "Pila", rogando que el Señor lo reciba en sus brazos y el de el descanso eterno. Acompañamos en este difícil momento a su esposa, hija, hermanos y familiares. Elevando oraciones en su memoria y resignación para su familia.

YBÁÑEZ, JOSÉ VIRGILIO (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. La Sociedad Rural Zonal de Frías participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YBÁÑEZ, JOSÉ VIRGILIO (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Hernando Roberto Súarez y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo "Pila". Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YBÁÑEZ, JOSÉ VIRGILIO (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Chicho Di Marzo y Flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías

YBÁÑEZ, JOSÉ VIRGILIO (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. "Muriendo se resucita a la vida eterna". Gustavo Sosa Felice, su esposa Claudia Verónica Borella (aus) participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Dios de la vida una pronta resignación a la familia.

YBÁÑEZ, JOSÉ VIRGILIO (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. José Domingo Lecuona y flia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria y consuelo a su flia.

YBÁÑEZ, JOSÉ VIRGILIO (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Pilita: Nuestro amigo querido, nos dejaste sin consuelo con tu partida, tan inesperada y rápida. Te recordaremos y extrañaremos por siempre. Tus amigos Rotarios acompañan en este dolor a tu esposa Zulma, tus hijos Nora y Pablo y tus nietos Elisa y Pablo José, en estos momentos de gran tristeza, para los que te queremos de corazón. Elevan oraciones a su memoria. Frías.

YBÁÑEZ, JOSÉ VIRGILIO (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Raúl José Jalaf y flia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YBÁÑEZ, JOSÉ VIRGILIO (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. La Comisión Directiva y empleados de la Cámara de Comercio de Frías participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra miembro de Comisión Directiva Sra. Zulma Villar de Ybañez, acompañan a su familia rogando resignación y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YBÁÑEZ, JOSÉ VIRGILIO (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Que el Señor proteja con su compañía en su descanso eterno. María Elena Rojas y flia participan con profundo dolor su partida y acompañan a Zulma, Norita, Josesito y Elicita en este momento de tristeza.

YBÁÑEZ, JOSÉ VIRGILIO (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. La barra del Taller Martínez, José, Uli, Ramón, Cacho, Pili, Sergio, Reneko, Tin, Lucas, Tetty, Hugo, Dani, Oscar, Chespi, Gringo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.