Programa para hoy

07/09/2019 - 00:58 Santiago

Sobre el tema VIH e ITS: a las 9, charla sobre “Situación actual de VIH e ITS en la provincia. Trabajo en territorio, a cargo del programa de VIH e ITS dependiente del Ministerio de Salud provincial; 9.30, marco legal y derecho del VIH en la Argentina, a cargo del Dr. Blas Sánchez Ovadilla (Tucumán); 10, Perspectiva neoliberal de la pandemia del VIH, por la Dra. Lucía Abdulajad (infectóloga, directora del programa provincial de VIH e ITS de Santiago del Estero); 11, Avances en la investigación del VIH, a cargo del Lic. Kurt Frieder (Fundación Huésped); 12, cierre.

Sobre hormonización, adecuación y reasignación de sexo y género: a las 15.30, Articulaciones y derivaciones en salud sexual y reproductiva. Tratamientos de hormonización y adecuación de género y sexo, a cargo del Dr. Sebastián Crespo (médico generalista y endocrinólogo); 16, cirugías de reasignación, protocolos, lineamientos y estructuras legales, por Patricia Xiomara Emanuele l