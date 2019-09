Por el cepo, bajó el dólar a $58, pero se perdieron u$s 3.151 M

07/09/2019 - 01:01 Economía

La primera semana con plena vigencia del cepo cambiario terminó con un éxito oficial en términos de conseguir el objetivo de tranquilizar al mercado.

El dólar se derrumbó un 6,5% a $58,02 durante la semana en agencias y bancos de la city porteña, tras descender $0,19 el viernes.

Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa cedió 19 centavos a $55,82, para terminar en su nivel más bajo de la semana, sin intervención oficial por segunda jornada consecutiva.

De esta manera, la moneda norteamericana bajó un 6,2% ($3,7) en la semana, con lo que acumula un derrumbe del 18,80% desde las elecciones Primarias de agosto.

La fuerte caída se produjo en coincidencia con la entrada en vigencia de una serie de restricciones cambiarias para frenar la huida de reservas desde el BCRA, a lo que se sumó en días previos una extensión en los vencimientos de deuda pública a corto plazo.

Dólar blue y futuros

En el mercado informal, el dólar blue cerró estable a $59 en cuevas de la city porteña y el “contado con liquidación” se disparó un 6,2% a $65,80.

El call operó al 68%. En swaps cambiarios se pactaron u$s102 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes.

En el mercado de futuros los precios finales para septiembre y octubre, terminaron operándose a $57,10 y $60,10.

Las reservas del Banco Central a lo largo de la semana, acumularon una caída de u$s 3.151 millones. Según un comunicado de la autoridad monetaria que dirige Guido Sandleris, las reservas se ubicaron este viernes en u$s 50.949 millones. De ese modo, mostraron una merma de u$s 424 millones respecto del jueves. A su vez, el BCRA convalidó una suba en la tasa de las Leliq de dos puntos básicos respecto del jueves al finalizar a 85,8%, y en la semana avanzó 256 puntos básicos.

Riesgo país

El riesgo país bajó un 7,9% y llegó a los 2.029 puntos básicos tras haber rozado las 2.600 unidades en el inicio de la semana en la que volvió a imponerse un control de capitales.

La razón de la caída del índice que mide la calificadora J.P. Morgan obedeció a la suba de los principales bonos en dólares que se dispararon hasta el 25% ya que se activaron compras tácticas por parte de los inversores.

Entre ellos se destacaron el Bonar 2024, que se disparó un 25,33%, el Bonar 2020, un 19,74% y el Discount un 18%. Mientras que sus pares bajo ley Estados Unidos saltaron hasta un 16,33%.

“Los títulos públicos en dólares fueron la vedette de la jornada. Es que los rumores estuvieron a la orden del día. Los comentarios hablaban de una quita en los bonos cortos menor al 40%, cuando el mercado asumía que podría ser mayor al 50%”, destacó el analista Eduardo Fernández.

La jornada financiera también incluyó fuertes subas en la bolsa porteña que avanzó un 2,9% en su indicador Merval, para cerrar la semana con un alza del 12,39%.l