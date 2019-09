La ciudad produjo 300 mil plantines que planean vender a otras provincias

07/09/2019 - 01:08 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C) En su primer aniversario de la ciudad como intendente municipal, Jorge Mukdise, evocó los orígenes del hoy pujante destino turístico. “En estos 65 años que está cumpliendo la ciudad, me desborda la emoción cuando me viene a la memoria cómo fue creciendo la ciudad, con las construcciones de los edificios históricos, el esfuerzo de muchas familias para poner de pie este lugar”, expresó. “Quiero destacar el avance de funcionamiento del Vivero Municipal y la Huerta Orgánica.

En octubre proveeremos de 50 ejemplares arbóreos a los establecimientos educativos, el Vivero logró la producción de 300 mil ejemplares de especies arbóreas, estamos en tratativas para poder comercializar hacia otras provincias”. En cuanto al recurso termal manifestó: “Se continuarán los trabajos y las jornadas de capacitación para lograr un mejor aprovechamiento de nuestras aguas termales en forma ordenada.

Hasta el momento en la campaña de Castración de animales caninos y felinos que se realiza en distintos barrios se logró superar las 2.000, continuaremos con las capacitación en educación vial y para nuestro jóvenes que están disfrutando de un septiembre intenso con variadas actividades que se organizan desde el municipio”.l