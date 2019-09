“Siempre prefiero pasar desapercibido”

07/09/2019 - 02:05 Deportivo

Tal como sucedía el año pasado, cuando César Taborda era el arquero titular de Central Córdoba, en esta Copa Argentina el que ataja es Maximiliano Cavallotti. Será el encargado de custodiar mañana los tres palos “ferroviarios” ante Villa Mitre de Bahía Blanca, en Cutral Có y por octavos de final, y espera aprovechar su chance. “Este es un plantel muy competitivo y hay que aprovechar cada chance que da el cuerpo técnico. Vamos con lo mejor que tenemos a tratar de seguir haciendo historia”, manifestó el golero.

Pero más allá de que es su oportunidad, Cavallotti prefiere pasar desapercibido con tal de que su equipo gane. Mucho menos quiere llegar a la instancia de los penales. “No, penales no. Que se defina en los 90. Ojalá se defina a los 15 o 20 con un 2 o 3 a 0”, dijo entre risas. Y agregó: “Yo digo siempre que está bueno que al arquero le lleguen porque te querés mostrar, pero a mí me gusta pasar lo más desapercibido posible. Eso quiere decir que no te llegan y que el trabajo del equipo es correcto”.

Al margen de eso, el golero sostiene que “en los partidos de Copa no hay favoritos, a nosotros nos tocó estar en una categoría más baja y superamos a equipos de una categoría mayor. Tenemos que estar concentrados los 90 minutos, demostrar la jerarquía que hay y la diferencia per siempre dentro de la cancha. No hay que dejarlo al rival que se agrande”.

“Me imagino un partido en el que intentaremos ser protagonistas y el rival espere, tenemos que estar concentrados, ellos buscan mucho una pelota parada o generar algún error. Pero nosotros somos los que vamos a proponer”, añadió.

Cavallotti se refirió a la competencia por el arco y en el plantel en general. “Cualquiera del plantel está capacitado para jugar, por eso sabemos que no se puede relajar nadie. El que está atajando recibe el apoyo de los que quedan afuera, pero sabe también que no se puede relajar porque los que vienen atrás están en igualdad de condiciones, lo mismo pasa con los jugadores de campo”, dijo.

Y agregó: “Acá queda en evidencia que el cuerpo técnico va variando, por ahí ganas y cambia o perdés y deja los mismos. Acá el compañero que está jugando sabe que tiene que cuidar el puesto porque el que está atrás esperando está en igualdad de condiciones. Eso es muy bueno, que haya competencia interna y el Sapo tenga esas dudas a la hora de elegir el equipo”.

El arquero minimizó el bajo promedio de gol del equipo. “Sería preocupante si no generáramos situaciones. En algún momento, el gol va a llegar. Nos deja tranquilos que generamos y mucho”, señaló.

Por último, el ex Gimnasia de Jujuy reveló lo que les pidió el DT para mañana: “Lo que pide siempre, que seamos un equipo corto, que intentemos jugar y seamos protagonistas”.l