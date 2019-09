Una bandera de Quimsa acompaña a la selección

07/09/2019 - 02:18 Deportivo

Roly Navarro, mánager de Quimsa y el Arq. Raúl Luna, dirigente de la “Fusión” y también de la AdC, se encuentran en China disfrutando del Mundial en familia.

En diálogo con EL LIBERAL, Roly Navarro comentó aspectos vinculados con la infraestructura. “Los estadios son fabulosos. Me imaginaba que iban a ser grandes, pero no tanto. Hoy, en Foshan estaba repleto, no así en Wuhan donde jugamos la primera fase y había varios espacios vacíos, pero es imposible de llenar por lo grande que es. Realmente muy buenos los accesos, la organización, todo perfecto. Uno llega con la entrada y en seguida te ubican. Pensábamos que podíamos tener problemas con el idioma, pero nos pudimos manejar con el inglés”, comentó “Roly”, que está acompañado por su esposa, Mary Navarro, y su hija, Mily Navarro.

Sobre el rendimiento del equipo, señaló: “Vamos de menor a mayor, con un Campazzo extraordinario, que hace todo bien, con Scola siempre aportando lo que necesita el equipo. Y el orgullo de tenerlo a Tortu, que la descosió. Quizá tiene dificultades contra los equipos europeos, porque lo superan en talla y ahí se le complica un poco, pero en cuanto se equiparan las cosas, él saca diferencia sea quien sea el defensor que lo marque. Un orgullo grande estar compartiendo este presente del equipo y sobre todo de Tortuga”.

Roly aprovechó para enviarle saludos a su madre (Norma), que cumplió años el pasado jueves.

El Arq. Raúl Luna viajó junto a su hijo Felipe.l