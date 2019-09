Una turista le regaló un par de zapatillas a una nena termense

07/09/2019 - 20:32 Termas

En las últimas horas, vecinos de la ciudad de Las Termas de Río Hondo fueron testigos de un hermoso gesto de amor: una turista le compró un par de zapatillas a una nena que circulaba por el centro con unas crocs.

“Era una pareja de turistas. No les he preguntado el nombre porque no daba más de la emoción. Solo alcancé a pedirles permiso para tomar una foto”, manifestó la mujer que envió la imagen al WhatsApp de EL LIBERAL (385 4 894 296).

Y cerró: “Fue como un baldazo de agua fría. Este tipo de gestos no se ven todos los días”.