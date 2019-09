VIDEO | El regreso de “Almas Veganas”: ahora luchan contra la pesca

07/09/2019 - 21:27 Mundo

Una de las referentes de “Almas Veganas” el santuario animal que se expresó en favor de la separación de las gallinas de los gallos porque “no queremos que las violen”, ahora se manifestó en contra de la pesca.

“La caña de pescar es un arma de matar”, aseguró. En el mismo sentido, calificó a los pescadores de asesinos y ratificó que la caña no es más que un instrumento “del sistema capitalista opresor”.

“No porque no estén creando ciudades, tecnologías o hablen como nosotras, no significa que no tengan sus derechos, como individuos que son, a vivir en este planeta, porque no es nuestro”, añadió.

Y cerró: “Infórmate sobre el veganismo, sobre el antiespecismo, sal de tu zona de confort, plantéate, revísate y mira, si eres una persona que pesca, plantéate lo que estás haciendo; y no desde tu ego de a mí me gusta es lo que hay”.