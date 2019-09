El Cuarteto de Nos trae “JUEVES”

07/09/2019 - 21:57 Pura Vida

Los integrantes del grupo rockero uruguayo El Cuarteto de Nos consideraron que por su “manejo del humor y el sarcasmo” en las letras, “la banda sólo podría haber nacido en Uruguay” e indicaron que en esta oportunidad “preferimos encarar a malos” en los personajes de cada tema.

El combo integrado por Roberto Musso en guitarra y voz; Santiago Tavella en bajo y voz; Álvaro Pintos en batería; Santiago Marrero en teclados y programaciones, y Gustavo “Topo” Antuña en guitarra, presentarán “‘Jueves” el 20 de septiembre en el Luna Park.

En esta oportunidad, la banda dividió las canciones y se las dio a cuatro reconocidos productores: Héctor Castillo, Eduardo Cabra (“Visitante”), Juan Campodónico y Camilo Lara, que terminaron produciendo el disco.

Roberto Musso y Marrero charlaron con Télam sobre las nuevas canciones:

¿Cómo se generó este disco? Fue rápido, después de otro.

Sí, siempre digo que hoy por hoy los caminos son cada vez más rápidos. Lo bueno de este disco es como fue concebido, tanto a nivel artístico como estratégico. Teníamos ganas de hacer un disco con un proceso totalmente distinto a como veníamos haciendo, en varias capas, para no aburrirnos, meter energía nueva y que sea fresco. A nivel compositivo tenía ganas de hacer canciones no conceptuales, que no tuvieran un hilo conductor, que no tuvieran nada que ver cada una y cada una fuera un universo distinto. Se nos ocurrió también por qué no trabajar con varios productores, al ser tan distintas las canciones mandarlas a 4 productores y que cada uno se copara en su género o estilo que más fuera de su palo.

¿En torno a qué temas giraron las letras?

Para mí el gran cambio fue que quería hacer algunas canciones donde mi personaje fuera un malo, que siempre hago muchos personajes que la gente piensa que es Roberto, pero no lo es. En este caso encarné un personaje como Llegó Papá que es desaforadamente mesiánico, con una idea de que de él depende el mundo y obviamente no soy yo. También fue otro experimento en cuanto a la parte compositiva. Después Contrapunto era meter cómo nos vería como seres humanos una máquina en un duelo de payada, que nos desnude como seres humanos una máquina a su vez programada por nosotros. Se crea todo ese juego creo que interesante.