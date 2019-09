CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de septiembre de 2019

07/09/2019 - 22:03 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.15 CINE. PATAS, HUESOS Y ROCK’N’ROLL

18.45 CINE. MISIÓN RESCATE

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. MISIÓN RESCATE (CONTINUACIÓN)

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 SUSANA GIMÉNEZ

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

20.30 LA CORNISA





TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS

19.00 DOCUMENTALES

20.00 CADA NOCHE





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 DALE LIKE

16.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL





EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL





CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE LA FE

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 TICKET AL SHOW

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: CNEL. SUÁREZ VS. LAS NARANJAS

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO





CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES





PELÍCULAS

CINEMAX

06.13 OPERACIÓN AVALANCHA

08.02 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

10.31 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

13.01 LA MÁSCARA

14.54 SOLO PARA PAREJAS

17.01 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

19.31 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

22.00 MI VILLANO FAVORITO

23.46 INACTIVIDAD PARANORMAL 2





TCM

06.39 LOST - T. 2 - EP. 10 - THE 23RD PSALM

10.49 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 20 - THE LAST SCAMPI

14.18 LOST - T. 2 - EP. 19 - S.O.S.

15.02 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 19 - LOVE LETTER

15.27 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 20 - THE LAST SCAMPI

15.52 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO

17.19 LOS SUPLENTES

19.34 EL CHACAL

22.00 EL PATRIOTA





TNT

06.37 REGRESO A LA ISLA DE NIM

08.13 DESCENDIENTES 2

10.22 EL DIARIO DE LA PRINCESA

12.33 ENREDADOS

14.24 BUSCANDO A DORY

16.20 ZOOTRÓPOLIS

18.17 UN GRAN DINOSAURIO

19.58 LA LEYENDA DE TARZÁN

22.00 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA





SPACE

06.27 LA SALVACIÓN

08.02 MAREA ROJA

10.08 RÁPIDA Y MORTAL

12.03 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

14.02 HOMBRES DE NEGRO

15.54 HOMBRES DE NEGRO II

17.29 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

19.56 EL APRENDIZ DE BRUJO

22.00 NO RESPIRES

23.19 MONZÓN - T. 1 - EP. 13 - DÍA DE LOS ENAMORADOS





CINECANAL

11.00 EL GATO CON BOTAS

11.52 AMOR A LA DERIVA

13.57 LA ERA DE HIELO 5

15.35 EXTERMINIO

17.37 MI NOVIO ES UN ZOMBIE

19.20 MAZE RUNNER. LA CURA MORTAL

22.00 UN LUGAR EN SILENCIO

23.35 EXTERMINIO II





VOLVER

06.00 LOS VAMPIROS LOS PREFIEREN GORDITOS

07.45 EL GORDO CATÁSTROFE

09.30 EL GORDO DE AMÉRICA

10.00 TE ROMPO EL RATING

12.30 EL GRAN ÁLBUM DE LA TELE

13.00 JACINTA PICHIMAHUIDA SE ENAMORA

14.30 DÍAS DE ILUSIÓN

16.00 COMANDOS AZULES

17.30 LUNA DE AVELLANEDA

20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA

21.00 ROMPEPORTONES

23.00 LA RISA ES BELLA





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*REY LEÓN, A LAS 14.15

* MATAR UN MUERTO, A LAS 16.

*IT 2, A LAS 17.30, 21.50 Y 00. 45

*SHALOM, A LAS 20.20.

MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20 ESPACIO INCAA $50.

ADATISE

(LIBERTAD 175)

*DOMINGO 8, A LAS 21, “MODELOS DE MADRE PARA RECORTAR Y ARMAR”. PROTAGONIZADA POR ALUMNOS DE ACTUACIÓN DE SUPERSTARS TEEN, BAJO LA DIRECCIÓN DE PABLO CABANILLAS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*VIERNES 13, A LAS 20, ESPECTÁCULO DE VIOLÍN Y PIANO CON SILVIA MARGARY. GRATUITO.

SAN CARLOS UNIDOS

(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)

*DOMINGO 15, A PARTIR DE LAS 16, “LA PEÑA DEL PELA” CON SEBA GAMONNI, KARLOS ROLDÁN, SAYANA,MOSOJ ÑAUPA, DELESTERO, RODRI SALVATIERRA, KARIME ALFONSINA Y COCHI SAGANÍAS.

PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO. PARTICIPARÁN PROYECTO GÓMEZ CASA, RODRIGO DOMÍNGUEZ TRÍO, PATRICIO CARPOSI, MARIANO OTERO ORQUESTA, SEPTETO SOCAVÓN, NOELIA RODINI Y HAICK-LAVAISSE-HERRERA.





CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

08 /09 -14:45 hs (Cast) 17:10 hs (Cast)

REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 11/09 - 19:00 hs (Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

08/09 -14:00 hs (Cast) 16:30 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 11/09 -18:45 hs(Cast)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

08 AL 11/09 -21:30 hs(subt)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

08/09 --14:00 hs (Cast) 14:30 hs (Cast) 17:20hs(cast) 17:45 hs(cast) 21:30 hs(subt)

-21:45 hs (subt) 22:00 hs (subt)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

08/09 -14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

08 AL 11/09 19:30 hs (Cast) 21:45 hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:00 - 17:20 - 19:15 - 20:40 - 22:00 - 22:40

SUBTITULADA 2D 22:00 (solo jueves y Viernes Subtitulada)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 17:10

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 19:30

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO

CASTELLANO 2D 19:10 -

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días

3D Entrada General: $260

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $180 todos los días.