CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de septiembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CLUB 57
12.45 LA PEÑA DE MORFI
17.15 CINE. PATAS, HUESOS Y ROCK’N’ROLL
18.45 CINE. MISIÓN RESCATE
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. MISIÓN RESCATE (CONTINUACIÓN)
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.15 SUSANA GIMÉNEZ
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MODO SELFIE
13.00 MODO FOODIE
13.30 LO MEJOR DE S.T.O
14.30 SECRETOS VERDADEROS
16.00 MAURO, LA PURA VERDAD
19.00 INFAMA
20.30 LA CORNISA
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS
19.00 DOCUMENTALES
20.00 CADA NOCHE
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 DALE LIKE
16.00 EL CHAVO
20.00 IMPLACABLES
22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE LA FE
12.30 SANTIAGO TEATRAL
13.00 PEDALIER
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
15.30 DE A DOS
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 TICKET AL SHOW
19.00 DALE FERRO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: CNEL. SUÁREZ VS. LAS NARANJAS
22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.13 OPERACIÓN AVALANCHA
08.02 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
10.31 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
13.01 LA MÁSCARA
14.54 SOLO PARA PAREJAS
17.01 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
19.31 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
22.00 MI VILLANO FAVORITO
23.46 INACTIVIDAD PARANORMAL 2
TCM
06.39 LOST - T. 2 - EP. 10 - THE 23RD PSALM
10.49 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 20 - THE LAST SCAMPI
14.18 LOST - T. 2 - EP. 19 - S.O.S.
15.02 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 19 - LOVE LETTER
15.27 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 20 - THE LAST SCAMPI
15.52 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO
17.19 LOS SUPLENTES
19.34 EL CHACAL
22.00 EL PATRIOTA
TNT
06.37 REGRESO A LA ISLA DE NIM
08.13 DESCENDIENTES 2
10.22 EL DIARIO DE LA PRINCESA
12.33 ENREDADOS
14.24 BUSCANDO A DORY
16.20 ZOOTRÓPOLIS
18.17 UN GRAN DINOSAURIO
19.58 LA LEYENDA DE TARZÁN
22.00 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
SPACE
06.27 LA SALVACIÓN
08.02 MAREA ROJA
10.08 RÁPIDA Y MORTAL
12.03 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
14.02 HOMBRES DE NEGRO
15.54 HOMBRES DE NEGRO II
17.29 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
19.56 EL APRENDIZ DE BRUJO
22.00 NO RESPIRES
23.19 MONZÓN - T. 1 - EP. 13 - DÍA DE LOS ENAMORADOS
CINECANAL
11.00 EL GATO CON BOTAS
11.52 AMOR A LA DERIVA
13.57 LA ERA DE HIELO 5
15.35 EXTERMINIO
17.37 MI NOVIO ES UN ZOMBIE
19.20 MAZE RUNNER. LA CURA MORTAL
22.00 UN LUGAR EN SILENCIO
23.35 EXTERMINIO II
VOLVER
06.00 LOS VAMPIROS LOS PREFIEREN GORDITOS
07.45 EL GORDO CATÁSTROFE
09.30 EL GORDO DE AMÉRICA
10.00 TE ROMPO EL RATING
12.30 EL GRAN ÁLBUM DE LA TELE
13.00 JACINTA PICHIMAHUIDA SE ENAMORA
14.30 DÍAS DE ILUSIÓN
16.00 COMANDOS AZULES
17.30 LUNA DE AVELLANEDA
20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA
21.00 ROMPEPORTONES
23.00 LA RISA ES BELLA
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*REY LEÓN, A LAS 14.15
* MATAR UN MUERTO, A LAS 16.
*IT 2, A LAS 17.30, 21.50 Y 00. 45
*SHALOM, A LAS 20.20.
MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20 ESPACIO INCAA $50.
ADATISE
(LIBERTAD 175)
*DOMINGO 8, A LAS 21, “MODELOS DE MADRE PARA RECORTAR Y ARMAR”. PROTAGONIZADA POR ALUMNOS DE ACTUACIÓN DE SUPERSTARS TEEN, BAJO LA DIRECCIÓN DE PABLO CABANILLAS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*VIERNES 13, A LAS 20, ESPECTÁCULO DE VIOLÍN Y PIANO CON SILVIA MARGARY. GRATUITO.
SAN CARLOS UNIDOS
(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)
*DOMINGO 15, A PARTIR DE LAS 16, “LA PEÑA DEL PELA” CON SEBA GAMONNI, KARLOS ROLDÁN, SAYANA,MOSOJ ÑAUPA, DELESTERO, RODRI SALVATIERRA, KARIME ALFONSINA Y COCHI SAGANÍAS.
PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO. PARTICIPARÁN PROYECTO GÓMEZ CASA, RODRIGO DOMÍNGUEZ TRÍO, PATRICIO CARPOSI, MARIANO OTERO ORQUESTA, SEPTETO SOCAVÓN, NOELIA RODINI Y HAICK-LAVAISSE-HERRERA.
CINES
SUNSTAR
PAW PATROL (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
08 /09 -14:45 hs (Cast) 17:10 hs (Cast)
REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 11/09 - 19:00 hs (Cast)
ANGRY BIRDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
08/09 -14:00 hs (Cast) 16:30 hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 11/09 -18:45 hs(Cast)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
08 AL 11/09 -21:30 hs(subt)
IT (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
08/09 --14:00 hs (Cast) 14:30 hs (Cast) 17:20hs(cast) 17:45 hs(cast) 21:30 hs(subt)
-21:45 hs (subt) 22:00 hs (subt)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)
AVENTURA (ATP)
08/09 -14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
08 AL 11/09 19:30 hs (Cast) 21:45 hs (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:00 - 17:20 - 19:15 - 20:40 - 22:00 - 22:40
SUBTITULADA 2D 22:00 (solo jueves y Viernes Subtitulada)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 17:10
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 19:30
ANTICIPADA EN VENTA
ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO
CASTELLANO 2D 19:10 -
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $250
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días
3D Entrada General: $260
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $180 todos los días.