¿Centurión llega para complacer a Diego?

08/09/2019 - 00:40 Deportivo

El estadio del “Bosque” de Gimnasia y Esgrima de La Plata será una fiesta hoy y todo el mundo está loco de contento con la llegada de Diego Maradona como DT del Lobo platense.

Y uno de los jugadores que empezó sonar fuerte como posible refuerzo del “Diez” es el volante Ricardo Centurión, hoy con algunas complicaciones en San Luis de México.

El ex jugador de Boca y Racing no tuvo demasiado lugar en los últimos partidos, donde ni fue al banco.

“Ricky” no tenía buena relación con el ahora ex entrenador Alfonso Sosa, quien fue despedido de su cargo recientemente. El próximo técnico será Gustavo Matosas pero aún es una incógnita saber si tendrá en cuenta o no a Centurión.

Cabe recordar que Gimnasia tiene un cupo libre por la lesión de Lautaro Chávez y Centurión es del gusto del nuevo DT.