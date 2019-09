Cristina habló de la llegada de Diego al “Lobo”

08/09/2019 - 00:44 Deportivo

Diego Maradona asumirá hoy la dirección técnica de Gimnasya y Esgrima La Plata y una de las hinchas más famosas se hizo ayer eco de esta novedad por primera vez.

La senadora y ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, habló de uno de los temas deportivos de la semana.

Precisamente, sobre la llegada de Diego Maradona a la dirección técnica del primer equipo de fútbol de Gimnasia y Esgrima de La Plata, opinó: “La verdad que la gente del ‘Lobo’ debe estar muy exultante, yo no soy hincha fanática porque mucho no me gusta el fútbol, pero mi hermana estaba exultante”, aseguró en declaraciones realizadas en la jornada de ayer.

Maradona será presentado hoy por la tarde, en el estadio de El Bosque.