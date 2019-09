Nicolás De la Cruz: “Con Boca no será una revancha”

08/09/2019 - 00:46 Mundo River

Nicolás De la Cruz es uno de los jugadores de River Plate que pasa por un buen momento y que cada vez que el entrenador Marcelo Gallardo le da la chance de jugar como titular, el uruguayo trata de aprovecharlo de la mejor manera.

Afirmado como pieza fundamental, el volante disfruta de este buen presente y empezó a palpitar lo que será la serie de semifinales de la Copa Libertadores de América ante Boca Juniors.

“Lo tenemos a la vista: no es un partido más, y más en Copa. Como dijo Marcelo, no es una revancha porque el partido que nosotros ganamos en Madrid fue una final y es algo que no se va a repetir. Obviamente que no es una revancha... Ellos lo pueden tomar como revancha, no sé lo que hablarán puertas adentro, pero nosotros si bien lo tenemos a la vista siempre decimos que vamos partido a partido y no es un verso...”, explicó el jugador en charla con Sport 890 de Uruguay.

A su vez, De la Cruz comentó que “va a ser una linda llave”, y que el estilo River no va a cambiar en esta serie copera ante el archirrival de toda la vida. “Nosotros vamos a buscar sacar ventaja frente a nuestra gente, pero también en cancha de ellos. Siempre buscaremos ser protagonistas porque ése es nuestro estilo de juego”.

El presente en el “Millo”

Y en esa extensa charla, el volante también aprovechó para comentar: “Me siento muy afianzado en River, en su estructura de juego y lo disfruto mucho”, a la vez que le tiró flores al entrenador, el hombre que en su momento lo llamó para sumarse al equipo: “Gallardo le da mucha importancia al trabajo: llegamos a desayunar y él ya está, nos vamos de entrenar y él se queda... Es mucho lo que hace por River. Y en lo personal, Gallardo me potenció y mejoró mucho dentro y fuera del campo de juego. En el posicionamiento, saber correr la cancha, jugar sin pelota que es una de nuestra virtudes”, acotó.

Tampoco dejó pasar la oportunidad de hablar sobre la posibilidad de vestir en algún momento la camiseta de la selección mayor de Uruguay.

“Uno siempre anhela jugar en la Mayor, pero estoy tranquilo y consciente de que estoy haciendo las cosas bien en el equipo. Llegado el momento, el Maestro (Tabárez) decidirá si estoy para llegar a la Selección o no, mientras tanto seguiré metiéndole mucho al trabajo en el club”.