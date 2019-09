Marcelo Díaz y una polémica afirmación sobre el plantel de River

08/09/2019 - 00:47 Deportivo

Racing se prepara para visitar el próximo fin de semana a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la sexta fecha de la Superliga y uno de los jugadores que armó un revuelo con sus últimas declaraciones fue el chileno Marcelo Díaz.

¿Qué dijo el volante “académico”?, encendió la polémica y dio lugar a diferentes interpretaciones con sus dichos sobre el rendimiento de los jugadores de River Plate.

“Estos muchachos parece que se dopan, se meten inyecciones antes de jugar”, expresó el “Chelo”.

Luego agregó: “Son unos porfiados, se caen y se vuelven a parar. Por algo les va tan bien”, haciendo alusión a la intensidad de River.

“River es el que mejor está jugando, sin duda. Es el que está con más confianza, sus jugadores interpretan de muy buena forma la idea. Son jóvenes y eso muchas veces influye. Van como aviones”, completó Marcelo Díaz, en diálogo con Fox Sports.

También habló de su compatriota Paulo Díaz, único refuerzo de River.

“Paulo es un muchacho mentalmente muy fuerte. La jerarquía que tiene se va a notar rápido. Es disciplinado, tiene buen juego aéreo, es firme en la marca y tiene muy buen pase en salida. Es completo. Si lo hace bien, en River va a durar muy poco”, explicó el futbolista chileno.

Por último, el mediocampista de 32 años aceptó que tuvo propuestas para emigrar de Argentina. “Me llamaron un domingo a la mañana y me dijeron que ese mismo día podría tener que volar a España. Lo de Betis existió, pero no habían hecho ninguna oferta. Así que no dudé en prender la parrilla y hacer un asado, porque tenía el día libre para disfrutar”, contó con humor. Y cerró: “Tengo contrato por dos años más y me quiero quedar. Ya estamos mentalizados en la Copa Libertadores que viene y será un lindo desafío”.